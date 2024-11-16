Тур: 5. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Хиль Хесус
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
11
Гакпо
Коди
18
Надь
Жолт
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Олай НикВратарь
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ренсх ДевайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Надь ЖолтПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Геро ДаниэльЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ката МихайПолузащитник
- Нападающий
-
16 Сабо ЛевентеНападающий
-
23 Чобот КевинНападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
История личных встреч
Нидерланды
Венгрия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
6.33
3
Среднее время на гол
14
30
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
3.5
2.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
25
38
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.5
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.5
|Гакпо Коди
|1
|0.25
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.25
|Вегхорст Ваут
|1
|0.25
|Симонс Хави
|1
|0.25
|Мален Дониэлл
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Собослаи Доминик
|2 (1)
|0.5
|Шаллаи Роланд
|1
|0.25
|Надь Жолт
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиола Аттила
|2
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Надь Жолт
|1
|0
|Варга Барнабаш
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Венгрия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Венгрия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Германия - Нидерланды 1:0 Венгрия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2
Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0
Венгрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Венгрия - Нидерланды 1:1 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0
Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0
Результаты матчей
Нидерланды
Венгрия
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Венгрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|3.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 6
|6
|4.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нидерланды 0:0 Венгрия
Исход игры
Нидерланды
92% (115)
Ничья
3.2% (4)
Венгрия
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
66.67% (72)
Нет
33.33% (36)
Популярный счёт
2:1 Нидерланды
27.2% (34)
3:1 Нидерланды
21.6% (27)
2:0 Нидерланды
20.8% (26)
3:0 Нидерланды
4% (5)
4:1 Нидерланды
3.2% (4)
1:0 Нидерланды
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Нидерланды
1.6% (2)
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