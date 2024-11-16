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Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге наций УЕФА. В Матч Лиги А сыграют Нидерланды и Венгрия. Встреча состоится в Амстердаме, на стадион «Йохан Кройф Арена».



Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!