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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Нидерланды
FIFA #8
0:0
Первый тайм: 1'
Венгрия
FIFA #32
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Нидерланды 92% (115)
X 3.2% (4)
Венгрия 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нидерланды
Ничья
Венгрия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
2
Ван
Хекке
Ян-Поль
4
Ван
Дейк
Виргил
3
Тимбер
Юрриен
8
Гравенберх
Райан
14
Рейндерс
Тиджани
21
Де
Йонг
Френки
18
Мален
Дониэлл
9
Вегхорст
Ваут
11
Гакпо
Коди
1
Дибус
Денеш
4
Дардаи
Мартон
3
Балог
Ботонд
6
Орбан
Вилли
18
Надь
Жолт
13
Шефер
Андраш
5
Никичер
Тамаш
7
Него
Лоик
20
Шаллаи
Роланд
19
Варга
Барнабаш
10
Собослаи
Доминик
Нидерланды
4-3-3
Венгрия
3-4-3

История личных встреч

Нидерланды
Венгрия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЧМОМ
8:1
ЧМОМ
1:4
Е2
5:3
Е2
0:4
ТМС
6:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

6.33
3

Среднее время на гол

14
30

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

3.5
2.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

25
38

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейндерс Тиджани 2 0.5
Дюмфрис Дензел 2 0.5
Гакпо Коди 1 0.25
Зиркзее Джошуа 1 0.25
Вегхорст Ваут 1 0.25
Симонс Хави 1 0.25
Мален Дониэлл 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 2 (1) 0.5
Шаллаи Роланд 1 0.25
Надь Жолт 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 1
Рейндерс Тиджани 1 0
Виффер Матс 1 0
Симонс Хави 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиола Аттила 2 0
Него Лоик 1 0
Надь Жолт 1 0
Варга Барнабаш 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Венгрия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Венгрия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Германия - Нидерланды 1:0 Венгрия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Германия 2:2 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2
Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0
Венгрия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Венгрия - Нидерланды 1:1 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Германия - Венгрия 5:0
Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0

Результаты матчей

Нидерланды
Венгрия

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Венгрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Нидерланды
 0:0 5 1 3 1 8 - 6 6
3.
Венгрия
 0:0 5 1 3 1 3 - 6 6
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 5 0 2 3 3 - 9 2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Нидерланды
 0:0 3 1 2 0 7 - 4 5
3.
Венгрия
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Венгрия
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Нидерланды
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    2'
    И тут же мощная атака коллектива гостей. Него расстреливает ворота соперника, и ногой отражает мяч на угловой в красивом стиле вратарь. Но был офсайд!
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча в Нидерландах стартовала! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • 1'
    Шаллаи Роланд из команды Венгрия в офсайде
  • 1'
    Венгрия пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Венгрия начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нидерланды 0:0 Венгрия

Исход игры
Нидерланды
92% (115)
Ничья
3.2% (4)
Венгрия
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
66.67% (72)
Нет
33.33% (36)
Популярный счёт
2:1 Нидерланды
27.2% (34)
3:1 Нидерланды
21.6% (27)
2:0 Нидерланды
20.8% (26)
3:0 Нидерланды
4% (5)
4:1 Нидерланды
3.2% (4)
1:0 Нидерланды
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Нидерланды
1.6% (2)
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