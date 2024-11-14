  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Германия
FIFA #11
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #74
Прогнозы 32
Германия 100% (32)
X 0% (0)
Босния и Герцеговина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Босния и Герцеговина
1.12
Реклама, bettery.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
28.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Германия
Босния и Герцеговина

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 3 0.75
Мусиала Джамал 1 0.25
Вирц Флориан 1 0.25
Киммих Йозуа 1 0.25
Фюллькруг Никлас 1 0.25
Левелинг Джейми 1 0.25
Павлович Александр 1 0.25
Хаверц Кай 1 (1) 0.25
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.5
Демирович Эрмедин 1 0.25
Гусенбашич Денис 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Та Джонатан 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Раум Давид 1 0
Вирц Флориан 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 2 0
Демирович Эрмедин 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Джеко Эдин 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Гигович Армин 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Германия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Германия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Германия - Нидерланды 1:0 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0
Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2

Результаты матчей

Германия
Босния и Герцеговина

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Германия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Нидерланды
 4 1 2 1 8 - 6 5
3.
Венгрия
 4 1 2 1 3 - 6 5
4.
Босния и Герцеговина
 4 0 1 3 3 - 9 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Нидерланды
 2 1 1 0 7 - 4 4
3.
Венгрия
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Венгрия
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Нидерланды
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Босния и Герцеговина
 2 0 1 1 2 - 5 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 32
    Германия 100% (32)
    X 0% (0)
    Босния и Герцеговина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    1.12
    Реклама, bettery.ru
    9.93
    Реклама, melbet.ru
    28.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Германия - Босния и Герцеговина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Германия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Германия
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    31.25% (10)
    Нет
    68.75% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    31.3% (10)
    3:0 Германия
    28.1% (9)
    3:1 Германия
    21.9% (7)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Германия
    Босния и Герцеговина
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный