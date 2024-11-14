Тур: 5. Стадион: Европа-парк-Штадион.
История личных встреч
Германия
Босния и Герцеговина
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|3
|0.75
|Мусиала Джамал
|1
|0.25
|Вирц Флориан
|1
|0.25
|Киммих Йозуа
|1
|0.25
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.25
|Левелинг Джейми
|1
|0.25
|Павлович Александр
|1
|0.25
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.25
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|0.5
|Демирович Эрмедин
|1
|0.25
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
Карточки
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|2
|0
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Германия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Германия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Германия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Германия - Нидерланды 1:0 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Нидерланды - Германия 2:2 Германия - Венгрия 5:0
Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0 Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Результаты матчей
Германия
Босния и Герцеговина
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Германия
Босния и Герцеговина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|4
|1
|2
|1
|8 - 6
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Германия - Босния и Герцеговина
Исход игры
Германия
100% (32)
Ничья
0% (0)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.63% (21)
Меньше
34.38% (11)
Обе команды забьют
Да
31.25% (10)
Нет
68.75% (22)
Популярный счёт
2:0 Германия
31.3% (10)
3:0 Германия
28.1% (9)
3:1 Германия
21.9% (7)
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