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Тур: 5. Стадион: .
Швеция
FIFA #28
1:0
Первый тайм: 8'
Словакия
FIFA #41

Ход матча

3'
Дьёкереш Виктор
(Исак Александр)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 123
Швеция 82.1% (101)
X 13% (16)
Словакия 4.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Швеция
Ничья
Словакия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Йоханссон
Виктор
3
Линделоф
Виктор
4
Хин
Исак
5
Гудмундссон
Габриэль
11
Элиассон
Никлас
18
Аяри
Ясин
21
Кулушевски
Деян
14
Салетрос
Антон
13
Сема
Кен
17
Дьёкереш
Виктор
9
Исак
Александр
1
Дубравка
Мартин
6
Дьомбер
Норберт
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
22
Лоботка
Станислав
10
Бенеш
Ласло
20
Дюриш
Давид
15
Стрелец
Давид
7
Суслов
Томаш
Швеция
3-5-2
Словакия
4-3-3

История личных встреч

Швеция
Словакия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
Е2
1:0
ТМС
1:1
ТМС
6:0
ММ
0:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 4 (1) 0.8
Исак Александр 3 0.6
Нанаси Себастьян 2 0.4
Сема Кен 1 0.2
Аяри Ясин 1 0.2
Кулушевски Деян 0 0
Хин Исак 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.6
Гараслин Лукаш 1 0.2
Дуда Ондрей 1 (1) 0.2
Дюриш Давид 1 0.2
Суслов Томаш 1 0.2
Шкриньяр Милан 0 0
Тупта Любомир 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Алекс 2 0
Вальквист Линус 1 0
Салетрос Антон 1 0
Сема Кен 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Хин Исак 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вавро Денис 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Суслов Томаш 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Швеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
Швеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эстония - Швеция 0:3 Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3
Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1
Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Азербайджан - Словакия 1:3 Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1
Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2

Результаты матчей

Швеция
Словакия

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Швеция
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1:0 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Словакия
 0:1 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Эстония
 5 1 1 3 3 - 8 4
4.
Азербайджан
 5 0 1 4 3 - 11 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Словакия
 0:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 3 0 1 2 2 - 6 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 1:0 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Словакия
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Эстония
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (4)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Несколько успокоилась игра в эти минуты. Футболисты словацкой сборной забрали мяч под контроль и уверенно перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд у гостей пока нет. 
  • 7'
    Продолжают футболисты сборной Швеции рискованно играть на своей половине поля. Хин сейчас выполнил неудачный пас на левый фланг, и мяч улетел за боковую. 
  • 6'
    И сразу же ещё один заброс из глубины последовал к штрафной гостей на Дьёкереша, вот только форварда "Спортинга" на этот раз сумел опередить Дубравка, своевременно выскочивший из ворот. 
  • 5'
    Практически два идентичных момента создали команды в первые минуты матча. Суслов не сумел попасть в створ, а вот Дьёкереш чётко уложил игровой снаряд в ворота сборной Словакии. 
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДЬЁКЕРЕШ! Быстро открывают счёт шведы! Исак из центральной части поля отдал проникающий пас за спину защитникам сборной Словакии на Дьёкереша, который правее центра ворвался в штрафную и чётко пробил в дальний нижний угол!
  • Фол, нарушение
    4'
    Лоботка внимательно сыграл в своей штрафной и перехватил игровой снаряд, а затем на нём нарушил правила Кулушевски. Рефери находился рядом с эпизодом и дал свисток. 
  • Опасный момент
    3'
    МОМЕНТИЩЕ! Салетрос грубо ошибся на своей половине поля, после чего Суслов правее центра влетел в штрафную и пробил в дальний нижний угол, вот только мяч прошёл рядом со штангой!
  • 2'
    Футболисты сборной Швеции вышли на эту встречу в жёлтых футболках и чёрных трусах, словаки играют в белом комплекте формы. Ворота Йоханссона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strawberry Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Швеция 1:0 Словакия

Исход игры
Швеция
82.1% (101)
Ничья
13% (16)
Словакия
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.74% (71)
Меньше
34.26% (37)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
2:1 Швеция
48.8% (60)
1:0 Швеция
12.2% (15)
1:1 Ничья
8.1% (10)
2:0 Швеция
7.3% (9)
3:1 Швеция
3.3% (4)
1:2 Словакия
2.4% (3)
3:2 Швеция
1.6% (2)
0:1 Словакия
1.6% (2)
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Швеция
Словакия
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