Первый тайм

8' Несколько успокоилась игра в эти минуты. Футболисты словацкой сборной забрали мяч под контроль и уверенно перекатывают его на своей половине поля. Продвижения вперёд у гостей пока нет.

7' Продолжают футболисты сборной Швеции рискованно играть на своей половине поля. Хин сейчас выполнил неудачный пас на левый фланг, и мяч улетел за боковую.

6' И сразу же ещё один заброс из глубины последовал к штрафной гостей на Дьёкереша, вот только форварда "Спортинга" на этот раз сумел опередить Дубравка, своевременно выскочивший из ворот.

5' Практически два идентичных момента создали команды в первые минуты матча. Суслов не сумел попасть в створ, а вот Дьёкереш чётко уложил игровой снаряд в ворота сборной Словакии.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДЬЁКЕРЕШ! Быстро открывают счёт шведы! Исак из центральной части поля отдал проникающий пас за спину защитникам сборной Словакии на Дьёкереша, который правее центра ворвался в штрафную и чётко пробил в дальний нижний угол!

4' Лоботка внимательно сыграл в своей штрафной и перехватил игровой снаряд, а затем на нём нарушил правила Кулушевски. Рефери находился рядом с эпизодом и дал свисток.