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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Швеция
FIFA #28
 
Позже
Словакия
FIFA #41
Прогнозы 33
Швеция 84.8% (28)
X 15.2% (5)
Словакия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Словакия
3.95
4.20
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4.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Швеция
Словакия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
Е2
1:0
ТМС
1:1
ТМС
6:0
ММ
0:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 4 (1) 1
Исак Александр 3 0.75
Нанаси Себастьян 2 0.5
Сема Кен 1 0.25
Аяри Ясин 1 0.25
Кулушевски Деян 0 0
Хин Исак 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.75
Гараслин Лукаш 1 0.25
Дуда Ондрей 1 (1) 0.25
Дюриш Давид 1 0.25
Суслов Томаш 1 0.25
Шкриньяр Милан 0 0
Тупта Любомир 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Алекс 2 0
Вальквист Линус 1 0
Салетрос Антон 1 0
Сема Кен 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Хин Исак 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вавро Денис 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Суслов Томаш 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Швеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
Швеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эстония - Швеция 0:3 Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3
Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1
Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Азербайджан - Словакия 1:3 Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1
Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2

Результаты матчей

Швеция
Словакия

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Швеция
Словакия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Словакия
 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Эстония
 4 1 0 3 3 - 8 3
4.
Азербайджан
 4 0 0 4 3 - 11 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словакия
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Швеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Словакия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Эстония
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Словения Шешко Беньямин 4
Германия Ундав Дениз 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Швейцария Джака Гранит 1 1
Нидерланды Ван Дейк Виргил 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 33
    Швеция 84.8% (28)
    X 15.2% (5)
    Словакия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Словакия
    3.95
    4.20
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    Прогнозы на матч Швеция - Словакия

    Исход игры
    Швеция
    84.8% (28)
    Ничья
    15.2% (5)
    Словакия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (20)
    Меньше
    37.5% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (24)
    Нет
    25% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    54.5% (18)
    1:1 Ничья
    15.2% (5)
    2:0 Швеция
    15.2% (5)
    1:0 Швеция
    6.1% (2)
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    Швеция
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