Тур: 5. Стадион: Строуберри Арена.
История личных встреч
Швеция
Словакия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
150
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|4 (1)
|1
|Исак Александр
|3
|0.75
|Нанаси Себастьян
|2
|0.5
|Сема Кен
|1
|0.25
|Аяри Ясин
|1
|0.25
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Хин Исак
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|0.75
|Гараслин Лукаш
|1
|0.25
|Дуда Ондрей
|1 (1)
|0.25
|Дюриш Давид
|1
|0.25
|Суслов Томаш
|1
|0.25
|Шкриньяр Милан
|0
|0
|Тупта Любомир
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вавро Денис
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Швеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Словакия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Швеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
Швеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
4
36%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эстония - Швеция 0:3 Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0 Азербайджан - Швеция 1:3
Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1
Словакия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Азербайджан - Словакия 1:3 Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0 Эстония - Словакия 0:1
Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2
Результаты матчей
Швеция
Словакия
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Швеция
Словакия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Словения
|Шешко Беньямин
|4
|Германия
|Ундав Дениз
|3 (1)
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Нидерланды
|Ван Дейк Виргил
|1 1
Прогнозы на матч Швеция - Словакия
Исход игры
Швеция
84.8% (28)
Ничья
15.2% (5)
Словакия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (20)
Меньше
37.5% (12)
Обе команды забьют
Да
75% (24)
Нет
25% (8)
Популярный счёт
2:1 Швеция
54.5% (18)
1:1 Ничья
15.2% (5)
2:0 Швеция
15.2% (5)
1:0 Швеция
6.1% (2)
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