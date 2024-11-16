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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Албания
FIFA #65
0:0
Первый тайм: 8'
Чехия
FIFA #45
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 118
Албания 6.8% (8)
X 29.7% (35)
Чехия 63.6% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Чехия
3.70
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3.75
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2.32
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
18
Исмайли
Ардиан
5
Айети
Арлинд
3
Митай
Марио
14
Лячи
Казим
8
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
7
Туци
Индрит
10
Байрами
Недим
1
Коварж
Матей
3
Голеш
Томаш
6
Емелка
Вацлав
18
Боржил
Ян
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
12
Черв
Лукаш
14
Провод
Лукаш
15
Шулц
Павел
19
Хоры
Томаш
17
Черны
Вацлав
Албания
4-3-3
Чехия
3-4-3

История личных встреч

Албания
Чехия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.25
Исмайли Ардиан 1 0.25
Аслани Кристьян 1 0.25
Манай Рей 0 0
Туци Индрит 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 2 0.5
Шулц Павел 2 0.5
Калвач Лукаш 1 0.25
Черв Лукаш 1 0.25
Соучек Томаш 1 (1) 0.25
Цоуфал Владимир 0 0
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 2 0
Сильвиньо Мендес 1 0
Асани Ясир 1 0
Лячи Казим 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Митай Марио 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейчи Ладислав II 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Климент Ян 1 0
Хоры Томаш 1 0
Черны Вацлав 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крал Алекс 1 0
Гложек Адам 1 0
Черв Лукаш 1 0
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Албания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Чехия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грузия - Албания 0:1 Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2
Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0
Чехия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Украина - Чехия 1:1 Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1
Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0

Результаты матчей

Албания
Чехия

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Албания
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 5 2 2 1 7 - 7 8
2.
Грузия
 5 2 1 2 6 - 4 7
3.
Албания
 0:0 5 2 1 2 3 - 4 7
4.
Украина
 5 1 2 2 6 - 7 5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Украина
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Албания
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0:0 3 2 0 1 3 - 3 6
2.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Чехия
 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Украина
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (4)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Провод Лукаш из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Лячи Казим
    • 2'
      Чехия пытается что-то создать.
    • 1'
      Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Айети Арлинд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Чехия начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 118
    Албания 6.8% (8)
    X 29.7% (35)
    Чехия 63.6% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Чехия
    3.70
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    2.32
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Албания 0:0 Чехия

    Исход игры
    Албания
    8.9% (11)
    Ничья
    28.2% (35)
    Чехия
    62.9% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Чехия
    39.5% (49)
    1:1 Ничья
    26.6% (33)
    0:1 Чехия
    10.5% (13)
    0:2 Чехия
    4.8% (6)
    2:1 Албания
    4% (5)
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    Албания
    Чехия
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