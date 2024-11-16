Тур: 5. Стадион: Эйр Албания. Главный судья: Шерер Сандро
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Лячи
Казим
18
Боржил
Ян
22
Соучек
Томаш
12
Черв
Лукаш
14
Провод
Лукаш
15
Шулц
Павел
19
Хоры
Томаш
17
Черны
Вацлав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
-
16 Хадрой ЭндиЗащитник
-
15 Сефери ТуланПолузащитник
-
17 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
21 Ходжа АрберПолузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
19 Муйя АрбнорНападающий
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
12 Черв ЛукашПолузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
-
15 Шулц ПавелНападающий
-
19 Хоры ТомашНападающий
-
17 Черны ВацлавНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
10 Климент ЯнНападающий
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
13 Кушей ВасилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гашек Иван
История личных встреч
Албания
Чехия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
180
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|1
|0.25
|Исмайли Ардиан
|1
|0.25
|Аслани Кристьян
|1
|0.25
|Манай Рей
|0
|0
|Туци Индрит
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоры Томаш
|2
|0.5
|Шулц Павел
|2
|0.5
|Калвач Лукаш
|1
|0.25
|Черв Лукаш
|1
|0.25
|Соучек Томаш
|1 (1)
|0.25
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Сильвиньо Мендес
|1
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Лячи Казим
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Хоры Томаш
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Албания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Чехия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грузия - Албания 0:1 Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2
Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0
Чехия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Украина - Чехия 1:1 Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1
Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0
Результаты матчей
Албания
Чехия
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Албания
Чехия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (4)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Албания 0:0 Чехия
Исход игры
Албания
8.9% (11)
Ничья
28.2% (35)
Чехия
62.9% (78)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
81.65% (89)
Нет
18.35% (20)
Популярный счёт
1:2 Чехия
39.5% (49)
1:1 Ничья
26.6% (33)
0:1 Чехия
10.5% (13)
0:2 Чехия
4.8% (6)
2:1 Албания
4% (5)
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