Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Лукаш Черв не смог попасть в створ ударом издали

Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Лукаш Черв нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Чехия

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Чехия

45' Лячи Казим нанес удар головой, но Матей Ковар спокойно отбил мяч.

45' Балью Иван из команды Албания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лячи Казим не смог попасть в створ ударом издали

42' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

41' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

40' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Албания совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Чехия

36' Байрами Недим не смог попасть в створ ударом издали

36' Митай Марио из команды Албания своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

32' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Албания

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Асани Ясир получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Асани Ясир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Албания

25' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

25' Черны Вацлав пробует нанести удар издали, но Томас Стракоша держит все под контролем

24' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

22' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Провод Лукаш из команды Чехия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

19' Удар от ворот произведет Чехия

17' Удар от ворот произведет Чехия

17' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Соучек Томаш получил желтую карточку от судьи

14' Удар от ворот произведет Албания

14' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Лукаш Черв!

14' Провод Лукаш из команды Чехия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Цоуфал Владимир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Албания совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Чехия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Чехия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Чехия начинает с центра поля