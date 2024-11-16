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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Албания
FIFA #65
0:0
Конец матча
Чехия
FIFA #45
0'
14' Желтая карточка
Соучек Томаш
55' Желтая карточка
Хоры Томаш
90' Желтая карточка
Абраши Амир
90'+4

Ход матча

14'
 
Соучек Томаш
30'
Сефери Тулан
Асани Ясир
 
55'
 
Хоры Томаш
64'
 
Гложек Адам
Хоры Томаш
64'
 
Климент Ян
Черны Вацлав
72'
Мучи Эрнест
Байрами Недим
 
83'
 
Лингр Ондржей
Провод Лукаш
83'
 
Кухта Ян
Шулц Павел
84'
Абраши Амир
Лячи Казим
 
84'
Узуни Мюрто
Туци Индрит
 
90'
Абраши Амир
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 400 Количество передач 461
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 124
Албания 8.9% (11)
X 28.2% (35)
Чехия 62.9% (78)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
18
Исмайли
Ардиан
5
Айети
Арлинд
3
Митай
Марио
14
Лячи
Казим
8
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
7
Туци
Индрит
10
Байрами
Недим
1
Коварж
Матей
3
Голеш
Томаш
6
Емелка
Вацлав
18
Боржил
Ян
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
12
Черв
Лукаш
14
Провод
Лукаш
15
Шулц
Павел
19
Хоры
Томаш
17
Черны
Вацлав
Албания
4-3-3
Чехия
3-4-3

История личных встреч

Албания
Чехия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.2
Исмайли Ардиан 1 0.2
Аслани Кристьян 1 0.2
Манай Рей 0 0
Туци Индрит 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 2 0.4
Шулц Павел 2 0.4
Калвач Лукаш 1 0.2
Черв Лукаш 1 0.2
Соучек Томаш 1 (1) 0.2
Цоуфал Владимир 0 0
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 2 0
Сильвиньо Мендес 1 0
Абраши Амир 1 0
Асани Ясир 1 0
Лячи Казим 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Митай Марио 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоры Томаш 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Климент Ян 1 0
Черны Вацлав 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Крал Алекс 1 0
Гложек Адам 1 0
Черв Лукаш 1 0
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чехия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Чехия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Албания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Чехия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Грузия - Албания 0:1 Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1 Украина - Албания 1:2
Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0
Чехия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Украина - Чехия 1:1 Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2 Грузия - Чехия 4:1
Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0

Результаты матчей

Албания
Чехия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Албания
Чехия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 5 2 2 1 7 - 7 8
2.
Грузия
 5 2 1 2 6 - 4 7
3.
Албания
 5 2 1 2 3 - 4 7
4.
Украина
 5 1 2 2 6 - 7 5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Украина
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Албания
 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 3 2 0 1 3 - 3 6
2.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Чехия
 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Украина
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Балью Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Чехия контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: Албания: 44%, Чехия: 56%.
  • 90'
    Матей Ковар взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Судья сигнализирует, что Гложек Адам из команды Чехия поставил подножку. Пострадал Исмайли Ардиан
  • 89'
    Албания совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
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    Прогнозы 124
    Албания 8.9% (11)
    X 28.2% (35)
    Чехия 62.9% (78)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Албания 0:0 Чехия

    Исход игры
    Албания
    8.9% (11)
    Ничья
    28.2% (35)
    Чехия
    62.9% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Чехия
    39.5% (49)
    1:1 Ничья
    26.6% (33)
    0:1 Чехия
    10.5% (13)
    0:2 Чехия
    4.8% (6)
    2:1 Албания
    4% (5)
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