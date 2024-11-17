Тур: 6. Стадион: Тодор Проески.
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаАлими Исник
51' Желтая карточкаКнудсен Петур
52' Желтая карточкаБарди Энис
1:0
62' ГолМиовски Боян
66' Желтая карточкаАлиоски Эгзиян
73' Желтая карточкаСерафимов Никола
90' Желтая карточкаРистовски Милан
90'+5
Ход матча
13'
51'
52'
62'
1:0
66'
73'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
21
Атанасов
Яни
16
Алими
Исник
10
Барди
Энис
20
Миовски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
-
16 Алими ИсникПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Димоски БоянЗащитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эмини СеферПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камили ЛиримНападающий
-
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Дам АсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
-
22 Мненей НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
История личных встреч
Северная Македония
Фарерские острова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миовски Боян
|3
|0.5
|Барди Энис
|2 (1)
|0.33
|Алими Исник
|1
|0.17
|Атанасов Яни
|1
|0.17
|Камили Лирим
|1
|0.17
|Элмас Эльиф
|1
|0.17
|Серафимов Никола
|1
|0.17
|Димитриевски Столе
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсен Вильормур
|2 (2)
|0.33
|Беньяминсен Янн
|1
|0.17
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0.17
|Серенсен Ханус
|1
|0.17
|Ольсен Брандур
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серафимов Никола
|4
|0
|Зайков Джоко
|2
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Ристовски Милан
|2
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
|Димоски Боян
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Гестсон Тейтур
|1
|0
|Петерсен Петур
|1
|0
|Юстинуссен Адриан
|1
|0
|Кнудсен Петур
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Чуквуди Сэмюэл
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
|Эдмундссон Андриас
|1
|0
|Хокан Эриксон
|1
|0
Результаты матчей
Северная Македония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Северная Македония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фарерские острова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Северная Македония
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Фарерские острова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
5
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Северная Македония - Латвия 1:0 Армения - Северная Македония 0:2 Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3
Фарерские острова
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Армения - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Фарерские острова - Армения 2:2 Латвия - Фарерские острова 1:0
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1
Результаты матчей
Северная Македония
Фарерские острова
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Северная Македония
Фарерские острова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|3.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Фарерские острова
Исход игры
Северная Македония
89.1% (106)
Ничья
8.4% (10)
Фарерские острова
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
26.13% (29)
Меньше
73.87% (82)
Обе команды забьют
Да
24.32% (27)
Нет
75.68% (84)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
38.7% (46)
1:0 Северная Македония
25.2% (30)
2:1 Северная Македония
11.8% (14)
3:0 Северная Македония
5% (6)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:1 Северная Македония
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:2 Фарерские острова
1.7% (2)
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