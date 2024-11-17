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Тур: 6. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #69
1:0
Конец матча
Фарерские острова
FIFA #138
0'
13' Желтая карточка
Алими Исник
51' Желтая карточка
Кнудсен Петур
52' Желтая карточка
Барди Энис
1:0
62' Гол
Миовски Боян
66' Желтая карточка
Алиоски Эгзиян
73' Желтая карточка
Серафимов Никола
90' Желтая карточка
Ристовски Милан
90'+5

Ход матча

13'
Алими Исник
 
51'
 
Кнудсен Петур
52'
Барди Энис
 
54'
Ашковски Стефан
Илиевски Боян
 
54'
Камили Лирим
Чурлинов Дарко
 
54'
Ристовски Милан
Трайковски Александар
 
58'
 
Йоэнсен Рене
Ханссон Халлюр
62'
Миовски Боян
(Атанасов Яни)
1:0
66'
Алиоски Эгзиян
 
73'
Серафимов Никола
 
79'
 
Бьярталид Йоаннес
Ольсен Мейнхард
79'
 
Клеттскард Палл
Кнудсен Петур
85'
 
Юстинуссен Адриан
Ольсен Брандур
85'
 
Ватнхамар Сольви
Серенсен Ханус
88'
Велкоски Дарко
Миовски Боян
 
90'
Ристовски Милан
 
90'
Бабунски Давид
Барди Энис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 119
Северная Македония 89.1% (106)
X 8.4% (10)
Фарерские острова 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
2
Илиевски
Боян
4
Серафимов
Никола
5
Зайков
Джоко
8
Алиоски
Эгзиян
21
Атанасов
Яни
16
Алими
Исник
10
Барди
Энис
11
Чурлинов
Дарко
20
Миовски
Боян
9
Трайковски
Александар
23
Рейнатред
А
Бардюр
15
Феро
Одмар
16
Ванхамар
Гуннар
5
Эдмундссон
Андриас
19
Беньяминсен
Янн
6
Ханссон
Халлюр
8
Ольсен
Брандур
3
Давидсен
Вильормур
20
Серенсен
Ханус
21
Кнудсен
Петур
18
Ольсен
Мейнхард
Северная Македония
4-3-3
Фарерские острова
3-4-3

История личных встреч

Северная Македония
Фарерские острова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миовски Боян 3 0.5
Барди Энис 2 (1) 0.33
Алими Исник 1 0.17
Атанасов Яни 1 0.17
Камили Лирим 1 0.17
Элмас Эльиф 1 0.17
Серафимов Никола 1 0.17
Димитриевски Столе 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсен Вильормур 2 (2) 0.33
Беньяминсен Янн 1 0.17
Бьярталид Йоаннес 1 0.17
Серенсен Ханус 1 0.17
Ольсен Брандур 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серафимов Никола 4 0
Зайков Джоко 2 1
Алими Исник 2 0
Ристовски Милан 2 0
Велкоски Дарко 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Барди Энис 1 0
Миовски Боян 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Димоски Боян 1 0
Манев Йован 1 0
Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Гестсон Тейтур 1 0
Петерсен Петур 1 0
Юстинуссен Адриан 1 0
Кнудсен Петур 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0
Эдмундссон Андриас 1 0
Хокан Эриксон 1 0

Результаты матчей

Северная Македония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Северная Македония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фарерские острова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Северная Македония
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Фарерские острова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
5
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Северная Македония - Латвия 1:0 Армения - Северная Македония 0:2 Латвия - Северная Македония 0:3 Северная Македония - Армения 2:0
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1 Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3
Фарерские острова
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Армения - Фарерские острова 0:1 Фарерские острова - Латвия 1:1 Фарерские острова - Армения 2:2 Латвия - Фарерские острова 1:0
Фарерские острова - Северная Македония 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1

Результаты матчей

Северная Македония
Фарерские острова

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Северная Македония
Фарерские острова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Армения
 6 2 1 3 8 - 9 7
3.
Фарерские острова
 6 1 3 2 5 - 6 6
4.
Латвия
 6 1 1 4 4 - 11 4

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 3 0 0 4 - 0 9
2.
Армения
 3 1 0 2 4 - 4 3
3.
Латвия
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Фарерские острова
 3 0 3 0 4 - 4 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Армения
 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Фарерские острова
 3 1 0 2 1 - 2 3
4.
Латвия
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Алими Исник получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Северная Македония 89.1% (106)
    X 8.4% (10)
    Фарерские острова 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Фарерские острова

    Исход игры
    Северная Македония
    89.1% (106)
    Ничья
    8.4% (10)
    Фарерские острова
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.13% (29)
    Меньше
    73.87% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    24.32% (27)
    Нет
    75.68% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Северная Македония
    38.7% (46)
    1:0 Северная Македония
    25.2% (30)
    2:1 Северная Македония
    11.8% (14)
    3:0 Северная Македония
    5% (6)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Северная Македония
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Фарерские острова
    1.7% (2)
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