Тур: 6. Стадион: Сконто.
История личных встреч
Латвия
Армения
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
225
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варславаyc Ренарс
|1
|0.2
|Шитс Дарио
|1
|0.2
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Гутковский Владислав
|0
|0
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|2
|0.4
|Бичахчян Ваан
|1
|0.2
|Сперцян Эдуард
|1
|0.2
|Манвелян Гор
|1
|0.2
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Ранос Грант-Леон
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|2
|0
|Савалниекс Робертс
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Гутковский Владислав
|1
|0
|Вапне Лукасс
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Шагоян Жирайр
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Мурадян Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Латвия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Латвия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Армения
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фарерские острова - Латвия 1:1 Латвия - Северная Македония 0:3 Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1
Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Фарерские острова 0:1 Армения - Северная Македония 0:2 Фарерские острова - Армения 2:2 Северная Македония - Армения 2:0
Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0
Результаты матчей
Латвия
Армения
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Латвия
Армения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|3
Прогнозы на матч Латвия - Армения
Исход игры
Латвия
16.2% (6)
Ничья
24.3% (9)
Армения
59.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (23)
Меньше
36.11% (13)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:2 Армения
43.2% (16)
1:1 Ничья
21.6% (8)
0:1 Армения
10.8% (4)
2:1 Латвия
10.8% (4)
1:3 Армения
5.4% (2)
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