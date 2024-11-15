  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Латвия
FIFA #137
 
Позже
Армения
FIFA #99
Прогнозы 37
Латвия 16.2% (6)
X 24.3% (9)
Армения 59.5% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Армения
3.10
Реклама, betcity.ru
3.60
Реклама, betcity.ru
2.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Латвия
Армения

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
4:1
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
2:1
ТМС
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варславаyc Ренарс 1 0.2
Шитс Дарио 1 0.2
Цыганик Андрей 0 0
Гутковский Владислав 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.4
Бичахчян Ваан 1 0.2
Сперцян Эдуард 1 0.2
Манвелян Гор 1 0.2
Тикнизян Наир 0 0
Ранос Грант-Леон 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 2 0
Савалниекс Робертс 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Гутковский Владислав 1 0
Вапне Лукасс 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Чалышир Андре 1 0
Селараян Лукас 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Шагоян Жирайр 1 0
Иву Угочукву 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Мурадян Сергей 1 0

Результаты матчей

Латвия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Латвия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
4
Латвия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Армения
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Фарерские острова - Латвия 1:1 Латвия - Северная Македония 0:3 Латвия - Фарерские острова 1:0 Армения - Латвия 4:1
Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1 Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Фарерские острова 0:1 Армения - Северная Македония 0:2 Фарерские острова - Армения 2:2 Северная Македония - Армения 2:0
Армения - Латвия 4:1 Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1 Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0

Результаты матчей

Латвия
Армения

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Латвия
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фарерские острова
 5 1 3 1 5 - 5 6
3.
Армения
 5 1 1 3 6 - 8 4
4.
Латвия
 5 1 1 3 3 - 9 4

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Латвия
 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Армения
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Фарерские острова
 3 0 3 0 4 - 4 3

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Фарерские острова
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Армения
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Латвия
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Северная Македония Серафимов Никола 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 37
    Латвия 16.2% (6)
    X 24.3% (9)
    Армения 59.5% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Армения
    3.10
    Реклама, betcity.ru
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    2.30
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Латвия - Армения онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Латвия - Армения

    Исход игры
    Латвия
    16.2% (6)
    Ничья
    24.3% (9)
    Армения
    59.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (23)
    Меньше
    36.11% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Армения
    43.2% (16)
    1:1 Ничья
    21.6% (8)
    0:1 Армения
    10.8% (4)
    2:1 Латвия
    10.8% (4)
    1:3 Армения
    5.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Латвия
    Армения
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный