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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Нюберг Гленн
Австрия
FIFA #23
1:1
Конец матча
Словения
FIFA #52
0'
16' Желтая карточка
Брекало Давид
1:0
27' Гол
Шмид Романо
55' Желтая карточка
Лаймер Конрад
1:1
82' Гол
Гнезда-Черин Адам
83' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
90'+6

Ход матча

16'
 
Брекало Давид
27'
Шмид Романо
(Баумгартнер Кристоф)
1:0
55'
Лаймер Конрад
 
64'
 
Петрович Деян
Стоянович Петар
81'
 
Шпорар Андраж
Млакар Ян
81'
 
Ловрич Санди
Элшник Тими Макс
82'
1:1
Гнезда-Черин Адам
(Карничник Жан)
83'
 
Гнезда-Черин Адам
84'
Грегорич Михаэль
Шмид Романо
 
90'
Гриллич Флориан
Лаймер Конрад
 
90'
Виммер Патрик
Арнаутович Марко
 
90'
 
Дркушич Ваня
Випотник Жан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 654 Количество передач 318
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 117
Австрия 93.2% (109)
X 4.3% (5)
Словения 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пенц
Патрик
5
Пош
Штефан
15
Линхарт
Филипп
2
Вёбер
Максимилиан
16
Мвене
Филлипп
6
Зайвальд
Николас
20
Лаймер
Конрад
18
Шмид
Романо
19
Баумгартнер
Кристоф
9
Забитцер
Марсель
7
Арнаутович
Марко
1
Облак
Ян
2
Карничник
Жан
23
Брекало
Давид
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
17
Млакар
Ян
18
Випотник
Жан
11
Шешко
Беньямин
Австрия
4-2-3-1
Словения
4-4-2

История личных встреч

Австрия
Словения

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
Е2
0:1
Е2
1:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 2 0.33
Забитцер Марсель 2 0.33
Арнаутович Марко 2 (1) 0.33
Грегорич Михаэль 2 0.33
Линхарт Филипп 2 0.33
Шмид Романо 1 0.17
Пош Штефан 1 0.17
Лаймер Конрад 1 0.17
Зайдль Маттиас 1 0.17
Мвене Филлипп 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Виммер Патрик 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 5 (2) 0.83
Млакар Ян 1 0.17
Гнезда-Черин Адам 1 0.17
Янжа Эрик 0 0
Целар Жан 0 0
Карничник Жан 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаймер Конрад 2 0
Мвене Филлипп 2 0
Прасс Александр 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Пош Штефан 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнезда-Черин Адам 2 0
Иличич Йосип 1 0
Стоянович Петар 1 0
Янжа Эрик 1 0
Брекало Давид 1 0
Целар Жан 1 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Австрия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4
Австрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Словения
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
4
80%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
4
57%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Казахстан - Австрия 0:2 Австрия - Норвегия 5:1 Австрия - Казахстан 4:0 Норвегия - Австрия 2:1
Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0
Словения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Словения - Норвегия 1:4 Казахстан - Словения 0:1 Норвегия - Словения 3:0 Словения - Казахстан 3:0
Словения - Австрия 1:1 Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2

Результаты матчей

Австрия
Словения

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Австрия
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 6 4 1 1 15 - 7 13
2.
Австрия
 6 3 2 1 14 - 5 11
3.
Словения
 6 2 2 2 7 - 9 8
4.
Казахстан
 6 0 1 5 0 - 15 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Австрия
 3 2 1 0 10 - 2 7
3.
Словения
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Казахстан
 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Норвегия
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Словения
 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Казахстан
 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Весь список
Новости LiveResult
  • Второй тайм
  • 96'
    Отличную игру провел сегодня Шмид Романо! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 96'
    Команда Австрия играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Австрия: 67%, Словения: 33%.
  • 96'
    Словения пытается что-то создать.
  • 95'
    Баумгартнер Кристоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Австрия идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Австрия 93.2% (109)
    X 4.3% (5)
    Словения 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австрия 1:1 Словения

    Исход игры
    Австрия
    93.2% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Словения
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Австрия
    49.6% (58)
    2:0 Австрия
    17.9% (21)
    1:0 Австрия
    9.4% (11)
    3:1 Австрия
    8.5% (10)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Словения
    1.7% (2)
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