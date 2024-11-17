Тур: 6. Стадион: Эрнст Хаппель. Главный судья: Нюберг Гленн
0'
16' Желтая карточкаБрекало Давид
1:0
27' ГолШмид Романо
55' Желтая карточкаЛаймер Конрад
1:1
82' ГолГнезда-Черин Адам
83' Желтая карточкаГнезда-Черин Адам
90'+6
Ход матча
16'
27'
55'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
654 Количество передач 318
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенц
Патрик
18
Шмид
Романо
1
Облак
Ян
13
Янжа
Эрик
17
Млакар
Ян
18
Випотник
Жан
- Основной состав
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Штёгер КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
18 Випотник ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дркушич ВаняЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
История личных встреч
Австрия
Словения
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.33
|Забитцер Марсель
|2
|0.33
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|0.33
|Грегорич Михаэль
|2
|0.33
|Линхарт Филипп
|2
|0.33
|Шмид Романо
|1
|0.17
|Пош Штефан
|1
|0.17
|Лаймер Конрад
|1
|0.17
|Зайдль Маттиас
|1
|0.17
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Виммер Патрик
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|5 (2)
|0.83
|Млакар Ян
|1
|0.17
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.17
|Янжа Эрик
|0
|0
|Целар Жан
|0
|0
|Карничник Жан
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мвене Филлипп
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Австрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Австрия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Словения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Австрия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Словения
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
4
80%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
4
57%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Казахстан - Австрия 0:2 Австрия - Норвегия 5:1 Австрия - Казахстан 4:0 Норвегия - Австрия 2:1
Словения - Австрия 1:1 Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1 Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0
Словения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Словения - Норвегия 1:4 Казахстан - Словения 0:1 Норвегия - Словения 3:0 Словения - Казахстан 3:0
Словения - Австрия 1:1 Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1 Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2
Результаты матчей
Австрия
Словения
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Австрия
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
15
24
15
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австрия 1:1 Словения
Исход игры
Австрия
93.2% (109)
Ничья
4.3% (5)
Словения
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
2:1 Австрия
49.6% (58)
2:0 Австрия
17.9% (21)
1:0 Австрия
9.4% (11)
3:1 Австрия
8.5% (10)
1:1 Ничья
1.7% (2)
1:2 Словения
1.7% (2)
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