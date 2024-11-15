Тур: 6. Стадион: Олимпиаштадион.
История личных встреч
Финляндия
Греция
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.33
Среднее время на гол
56
270
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.2
|Хосконен Артту
|1
|0.2
|Валта Лео
|0
|0
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|3
|0.6
|Павлидис Вангелис
|2
|0.4
|Бакасетас Тасос
|1
|0.2
|Цолис Христос
|1
|0.2
|Манталос Петрос
|1
|0.2
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Зафеирис Христос
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Финляндия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Финляндия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
4
Финляндия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Греция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Финляндия - Англия 1:3 Финляндия - Ирландия 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Англия - Греция 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2
Результаты матчей
Финляндия
Греция
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Финляндия
Греция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|3
Прогнозы на матч Финляндия - Греция
Исход игры
Финляндия
27.3% (9)
Ничья
18.2% (6)
Греция
54.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (16)
Меньше
48.39% (15)
Обе команды забьют
Да
70.97% (22)
Нет
29.03% (9)
Популярный счёт
1:2 Греция
27.3% (9)
1:1 Ничья
18.2% (6)
2:1 Финляндия
15.2% (5)
0:1 Греция
12.1% (4)
1:0 Финляндия
6.1% (2)
2:3 Греция
6.1% (2)
0:2 Греция
6.1% (2)
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