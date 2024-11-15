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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Финляндия
FIFA #66
 
Позже
Греция
FIFA #42
Прогнозы 33
Финляндия 27.3% (9)
X 18.2% (6)
Греция 54.5% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Греция
3.10
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3.10
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2.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Финляндия
Греция

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНУ
3:0
Е2
2:1
Е2
1:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:0
Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.33

Среднее время на гол

56
270

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 1 0.2
Хосконен Артту 1 0.2
Валта Лео 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 0.6
Павлидис Вангелис 2 0.4
Бакасетас Тасос 1 0.2
Цолис Христос 1 0.2
Манталос Петрос 1 0.2
Пелкас Димитрис 0 0
Кулиеракис Костас 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Пелтола Матти 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 2 0
Зафеирис Христос 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Пелкас Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Цимикас Костас 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Цолис Христос 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Греция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Финляндия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Финляндия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Греция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
56%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Финляндия - Англия 1:3 Финляндия - Ирландия 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Греция - Финляндия 3:0
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0
Греция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Англия - Греция 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Финляндия 3:0
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0 Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2

Результаты матчей

Финляндия
Греция

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Греция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Греция
 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Ирландия
 5 2 0 3 3 - 7 6
4.
Финляндия
 5 0 0 5 2 - 11 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Англия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Ирландия
 3 1 0 2 1 - 4 3
4.
Финляндия
 2 0 0 2 2 - 5 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ирландия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Северная Македония Серафимов Никола 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Греция.
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    • Прогнозы 33
    Финляндия 27.3% (9)
    X 18.2% (6)
    Греция 54.5% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Греция
    3.10
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    3.10
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    Прогнозы на матч Финляндия - Греция

    Исход игры
    Финляндия
    27.3% (9)
    Ничья
    18.2% (6)
    Греция
    54.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (16)
    Меньше
    48.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.97% (22)
    Нет
    29.03% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Греция
    27.3% (9)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    2:1 Финляндия
    15.2% (5)
    0:1 Греция
    12.1% (4)
    1:0 Финляндия
    6.1% (2)
    2:3 Греция
    6.1% (2)
    0:2 Греция
    6.1% (2)
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    Финляндия
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