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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Англия
FIFA #4
 
Позже
Ирландия
FIFA #63
Прогнозы 118
Англия 98.3% (116)
X 0% (0)
Ирландия 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Англия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
14
Ливраменто
Валентино
2
Уокер
Кайл
6
Гехи
Марк
12
Холл
Льюис
4
Галлахер
Конор
17
Джонс
Кёртис
23
Мадуэке
Нони
10
Беллингем
Джуд
11
Гордон
Энтони
9
Кейн
Гарри
1
Келлехер
Каомхин
20
Макгиннес
Марк
22
Коллинз
Натан
5
Скэйлз
Лиам
4
О'Ши
Дара
3
О'Дуда
Каллум
21
Эбоселе
Фести
6
Каллен
Джош
8
Моламби
Джейсон
7
Шмодикс
Сэмми
9
Фергюсон
Эван
Англия
4-2-3-1
Ирландия
5-3-2

История личных встреч

Англия
Ирландия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ТМС
3:0
ТМС
0:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 2 0.4
Кейн Гарри 2 0.4
Грилиш Джек 2 0.4
Уоткинс Олли 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Джонс Кёртис 1 0.2
Беллингем Джуд 1 0.2
Мадуэке Нони 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Гомес Анхель 0 0
Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэйди Роберт 1 0.2
Скэйлз Лиам 1 0.2
Фергюсон Эван 1 0.2
Джонстон Майкл 0 0
Эбоселе Фести 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикфорд Джордан 1 0
Райс Деклан 1 0
Галлахер Конор 1 0
Сака Букайо 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Колвилл Леви 1 0
Майну Кобби 1 0
Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найт Джейсон 2 0
Брэйди Роберт 1 0
О'Дуда Каллум 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ирландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Англия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
1
Англия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ирландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Греция - Англия 0:3 Финляндия - Англия 1:3 Англия - Греция 1:2 Англия - Финляндия 2:0
Ирландия - Англия 0:2 Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0
Ирландия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ирландия - Финляндия 1:0 Греция - Ирландия 2:0 Финляндия - Ирландия 1:2 Ирландия - Греция 0:2
Ирландия - Англия 0:2 Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1

Результаты матчей

Англия
Ирландия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Англия
Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Греция
 5 4 0 1 9 - 4 12
3.
Ирландия
 5 2 0 3 3 - 7 6
4.
Финляндия
 5 0 0 5 2 - 11 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Англия
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Ирландия
 3 1 0 2 1 - 4 3
4.
Финляндия
 2 0 0 2 2 - 5 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Греция
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ирландия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Финляндия
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Ламбрехтс Эрик

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 118
    Англия 98.3% (116)
    X 0% (0)
    Ирландия 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
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    Ирландия
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Англия - Ирландия

    Исход игры
    Англия
    98.3% (116)
    Ничья
    0% (0)
    Ирландия
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    28.04% (30)
    Нет
    71.96% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    43.2% (51)
    3:0 Англия
    14.4% (17)
    2:1 Англия
    13.6% (16)
    3:1 Англия
    10.2% (12)
    1:0 Англия
    7.6% (9)
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