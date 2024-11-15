Тур: 6. Стадион: Уэмбли.
История личных встреч
Англия
Ирландия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райс Деклан
|2
|0.4
|Кейн Гарри
|2
|0.4
|Грилиш Джек
|2
|0.4
|Уоткинс Олли
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.2
|Джонс Кёртис
|1
|0.2
|Беллингем Джуд
|1
|0.2
|Мадуэке Нони
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэйди Роберт
|1
|0.2
|Скэйлз Лиам
|1
|0.2
|Фергюсон Эван
|1
|0.2
|Джонстон Майкл
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
|Майну Кобби
|1
|0
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найт Джейсон
|2
|0
|Брэйди Роберт
|1
|0
|О'Дуда Каллум
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Англия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ирландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Англия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
1
Англия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ирландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Финляндия - Англия 1:3 Англия - Греция 1:2 Англия - Финляндия 2:0 Ирландия - Англия 0:2
Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1 Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3
Ирландия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Греция - Ирландия 2:0 Финляндия - Ирландия 1:2 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Англия 0:2
Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0 Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2
Результаты матчей
Англия
Ирландия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Англия
Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Турция
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|3
Прогнозы на матч Англия - Ирландия
Исход игры
Англия
100% (35)
Ничья
0% (0)
Ирландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (18)
Меньше
48.57% (17)
Обе команды забьют
Да
42.86% (15)
Нет
57.14% (20)
Популярный счёт
2:0 Англия
40% (14)
2:1 Англия
22.9% (8)
3:1 Англия
17.1% (6)
1:0 Англия
8.6% (3)
3:0 Англия
8.6% (3)
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