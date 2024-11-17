Тур: 6. Стадион: Уллевааль. Главный судья: Лиссорг Ромен
Прогноз на матч от Liveresult
20
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рослер КолинЗащитник
- Полузащитник
-
19 Доннум АронПолузащитник
-
22 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
История личных встреч
Норвегия
Казахстан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|4
|0.8
|Сорлот Александр
|2
|0.4
|Нуса Антонио
|2
|0.4
|Хорн Майер
|1
|0.2
|Хёуге Йенс
|1
|0.2
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|1
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Алип Нуралы
|2
|0
|Чесноков Ислам
|2
|0
|Марочкин Александр
|0
|1
|Малый Сергей
|1
|0
|Исламхан Бауыржан
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Касым Алибек
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Абикен Айбол
|1
|0
|Астанов Султанбек
|1
|0
Результаты матчей
Норвегия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
0
Норвегия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Словения - Норвегия 1:4 Австрия - Норвегия 5:1 Норвегия - Словения 3:0 Норвегия - Австрия 2:1
Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Казахстан - Австрия 0:2 Казахстан - Словения 0:1 Австрия - Казахстан 4:0 Словения - Казахстан 3:0
Казахстан - Норвегия 0:0 Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2
Результаты матчей
Норвегия
Казахстан
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Норвегия
Казахстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норвегия - Казахстан
Исход игры
Норвегия
94.7% (107)
Ничья
1.8% (2)
Казахстан
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.81% (57)
Меньше
45.19% (47)
Обе команды забьют
Да
25.96% (27)
Нет
74.04% (77)
Популярный счёт
2:0 Норвегия
29.2% (33)
3:0 Норвегия
19.5% (22)
1:0 Норвегия
11.5% (13)
2:1 Норвегия
10.6% (12)
3:1 Норвегия
8% (9)
4:0 Норвегия
7.1% (8)
1:2 Казахстан
2.7% (3)
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