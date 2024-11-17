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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Норвегия
FIFA #48
 
Позже
Казахстан
FIFA #107
Прогнозы 113
Норвегия 94.7% (107)
X 1.8% (2)
Казахстан 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Норвегия
Ничья
Казахстан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сельвик
Эгиль
16
Педерсен
Маркус
II
3
Грегерсен
Стиан
4
Эстигор
Лео
14
Рюэрсон
Юлиан
18
Торстведт
Кристиан
8
Берге
Сандер
2
Торсбю
Мортен
20
Нуса
Антонио
7
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
1
Покатилов
Стас
16
Тапалов
Еркин
6
Касым
Алибек
3
Алип
Нуралы
22
Астанов
Султанбек
11
Вороговский
Ян
23
Чесноков
Ислам
19
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Тагыберген
Асхат
10
Самородов
Максим
17
Аймбетов
Абат
Норвегия
4-4-2
Казахстан
5-4-1

История личных встреч

Норвегия
Казахстан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 0.8
Сорлот Александр 2 0.4
Нуса Антонио 2 0.4
Хорн Майер 1 0.2
Хёуге Йенс 1 0.2
Гундерсен Йостейн 0 0
Берге Сандер 0 0
Рюэрсон Юлиан 0 0
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 1 0
Ханче-Ольсен Андреас 1 0
Берге Сандер 1 0
Хорн Майер 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Доннум Арон 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Алип Нуралы 2 0
Чесноков Ислам 2 0
Марочкин Александр 0 1
Малый Сергей 1 0
Исламхан Бауыржан 1 0
Вороговский Ян 1 0
Касым Алибек 1 0
Быстров Марат 1 0
Абикен Айбол 1 0
Астанов Султанбек 1 0

Результаты матчей

Норвегия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Казахстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Казахстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
0
Норвегия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Казахстан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Словения - Норвегия 1:4 Австрия - Норвегия 5:1 Норвегия - Словения 3:0 Норвегия - Австрия 2:1
Казахстан - Норвегия 0:0 Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2 Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1
Казахстан
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Казахстан - Австрия 0:2 Казахстан - Словения 0:1 Австрия - Казахстан 4:0 Словения - Казахстан 3:0
Казахстан - Норвегия 0:0 Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0 Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2

Результаты матчей

Норвегия
Казахстан

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норвегия
Казахстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 5 3 1 1 13 - 4 10
2.
Норвегия
 5 3 1 1 10 - 7 10
3.
Словения
 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Казахстан
 5 0 1 4 0 - 10 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Норвегия
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Словения
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Казахстан
 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Норвегия
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Словения
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Казахстан
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций, в котором сыграют сборные Норвегии и Казахстана. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Казахстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Лиссорг Ромен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Норвегия 94.7% (107)
X 1.8% (2)
Казахстан 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Казахстан
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Норвегия - Казахстан

Исход игры
Норвегия
94.7% (107)
Ничья
1.8% (2)
Казахстан
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.81% (57)
Меньше
45.19% (47)
Обе команды забьют
Да
25.96% (27)
Нет
74.04% (77)
Популярный счёт
2:0 Норвегия
29.2% (33)
3:0 Норвегия
19.5% (22)
1:0 Норвегия
11.5% (13)
2:1 Норвегия
10.6% (12)
3:1 Норвегия
8% (9)
4:0 Норвегия
7.1% (8)
1:2 Казахстан
2.7% (3)
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