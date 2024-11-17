Локателли в борьбе за верховой мяч в центральном круге нарушил правила против Гендузи. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Нкунку с дальней дистанции с левой половины поля плотно пробил в ближний угол ворот, Викарио не очень уверенно отбил мяч перед собой, но первым на подборе был Бастони.

Фраттези перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коне.

Кунде с правого фланга под давлением Димарко выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, Викарио спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кунде головой выбил мяч на левый фланг.

Димарко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к радиусу штрафной площади, Локателли в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Тюрам совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Италии сыграли внимательно и выбили мяч обратно во фланг.

Барелла в борьбе с Гендузи на половине поля сборной Франции оказался на газоне, Славко Винчич показал, что нужно играть дальше.

Угловой у ворот сборной Италии. Динь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тонали хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

Тюрам пошёл в высокий прессинг в штрафную площадь сборной Италии, Буонджорно и Викарио с трудом выбили мяч на левый фланг.

Меньян вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч на половину поля сборной Италии, Буонджорно за счёт грамотной позиции оказался первым на мяче.

Рабио с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Тюрам на левом фланге у штрафной площади сборной Италии перехватил мяч у Камбьясо, далее Марку вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Ди Лоренцо.

Камбьясо под давлением Диня с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, французы сыграли внимательно в обороне и перехватили мяч.

Рабио на правом фланге на своей половине поля в борьбе с Камбьясо выбил мяч в аут, Славко Винчич ошибся и назначил аут в пользу гостей.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает Италия, чтобы при своих болельщиках сыграть первым номером и перевернуть ход матча в свою пользу. Будем ждать всё же более динамичный футбол от хозяев поля, а иначе вырвать победу будет проблематично в этот вечер.

Кунде получил по ногам в центре поля от Локателли. Игроки сборной Франции достаточно быстро разыграли стандарт.

Коне при развитии атаки по правой половине поля в борьбе с Бареллой оказался на газоне, на этот раз Славко Винчич свистка не дал.

Тонали разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Ретеги в борьбе с Салиба не смог зацепиться за мяч.

Димарко от левого угла штрафной площади сделал прострел в центр штрафной, после небольшого рикошета мяч пришёл точно в руки Меньяну.

Кунде в центре поля нарушил правила против Димарко. Италии не дали быстро разыграть стандарт.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Франции в Милане неожиданно обыгрывает Италию со счётом 2:1. Пока что этого недостаточно для команды Дидье Дешама, чтобы занять первое место, но никто не запрещает французам забивать и дальше, если они будут показывать более активную игру в атаке, а не уповать на реализацию моментов.

43' Меньян вышел за пределы штрафной площади и довольно долго держал мяч в ногах, Ретеги в высокий прессинг пошёл с очень малым желанием.

42' Франция пока что держит мяч в центре поля, но к воротам соперника пока что подобраться никак не получается.

41' Димарко в центре поля огрел по ногам Гендузи. Игроки сборной Франции максимально долго разыгрывали стандарт.

40' Буонджорно из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Тонали в борьбе с Кунде не смог зацепиться за мяч.

39' Италия пока что также довольно медленно начинает свои атаки, а поэтому французы вполне могут поиграть от обороны.

38' Для сборной Франции сейчас конечно же самое главное не дать Италии отыграться до перерыва, а поэтому команда Дидье Дешама будет стараться действовать осторожнее.

37' Фраттези с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге Ретеги нарушил правила против Гендузи.

36' Коло-Муани перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади сборной Италии, правила были нарушены против Бастони.

35' Угловой у ворот сборной Франции. Димарко разыграл корнер с Бареллой, а затем Федерико с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меньян уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Камбьясо!!! Сразу же возвращается Италия в игру! Тонали разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Димарко, Федерико в свою очередь выполнил подачу от лицевой линии поля в центр штрафной площади, Фраттези не попал головой по мячу, но вторым темпом очень хорошо набежал Камбьясо, который в касание точно пробил в левый угол ворот.

33' АВТОГО-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Динь со стандарта пробил в левый угол ворот под перекладину, мяч полетел очень неплохо, но в итоге он попал в каркас ворот, а затем уже в спину Викарио, который в прыжке изначально толком не достал до мяча, а уже после этого мяч пересёк линию ворот.

32' Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Нкунку. Франция заработала неплохой стандарт.

31' В среднем темпе у нас проходит первый тайм, если Италия планирует исправлять положение дел, нужно добавлять в скорости.

30' Локателли в центре поля нарушил правила против Коне. Игроки сборной Франции теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча.

29' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Гендузи по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

28' Тонали в центре поля зацепил Коло-Муани. Игроки сборной Франции достаточно быстро разыграли стандарт.

27' В центр поля пока что перешла у нас игра, теперь уже и французы никуда не спеша катают мяч между собой.

26' Италия стала куда больше времени работать с мячом, но вот в создании качественных моментов в атаке проблемы никуда не делись.

25' Димарко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ди Лоренцо под давлением Кунде головой пробил в левый угол ворот, мяч в итоге ушёл в сторону от цели.

24' Коне на левом фланге нарушил правила против Тонали. Италия заработала относительно неплохой стандарт.

23' Коне при игре в подкате на своей половине поля зацепил Бареллу. В очередной раз Италии не удалось быстро разыграть стандарт.

22' Локателли в центре поля нарушил правила против Нкунку. Пока что в середине тайма у Италии никак не получается найти свой футбол.

21' Коне вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Куадио выполнил передачу в центр штрафной на Нкунку, Кристофер в свою очередь сыграл неудачно и не смог завершить момент ударом по воротам.

20' Гендузи получил передачу от Кунде у правого угла штрафной площади, Маттео в касание пробил по воротам, мяч в итоге полетел слишком высоко.

19' Тонали теперь уже на левом фланге у штрафной площади сборной Франции нарушил правила против Кунде. Довольно много мелких фолов у нас в этом противостоянии.

18' Барелла перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Коне.

17' Из глубины поля последовал заброс на ход Тюраму по левой половине поля, Маркус в борьбе с Ди Лоренцо нарушил правила в позиционной борьбе.

16' Тюрам выиграл борьбу за верховой мяч на половине поля итальянцев и сделал скидку на правую половину, Коло-Муани в свою очередь сделал неудачный заброс в штрафную площадь, теперь уже получился подарок для Викарио.

15' Димарко с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Камбьясо сыграл неудачно и в касание сделал скидку в руки Меньяну.

14' Гендузи в центре поля нарушил правила против Тонали. Вновь Италия довольно долго разыгрывала стандарт.

13' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Франции, Димарко в борьбе с Кунде не смог зацепиться за мяч.

12' Тюрам в центре поля на правом фланге зацепил Ди Лоренцо. Сборной Италии не удалось быстро разыграть стандарт.

11' Локателли в центре поля нарушил правила против Коне. Франция конечно же не стала торопиться при розыгрыше мяча.

10' Барелла с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Меньян спокойно сложился и намертво поймал мяч.

9' Тонали со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тюрам отработал в обороне и головой выбил мяч на левый фланг.

8' Тюрам на своей половине поля нарушил правила против Фраттези. Игроки сборной Италии заработали достаточно неплохой стандарт.

7' Димарко пошёл в высокий прессинг на левом фланге, но перехватить мяч у Кунде не получилось, мяч ушёл в аут от Федерико.

6' Коло-Муани при рывке по правому флангу вновь оказался на газоне в борьбе с Бастони, вновь Славко Винчич нарушение правил не зафиксировал.

5' Очень удачное начало матча получается у сборной Франции в Милане, команда Дидье Дешама доказывает, что она настроена очень серьёзно в этот вечер.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Рабио!!! Динь с углового выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Рабио выиграл позиционную борьбу у Буонджорно и головой отправил мяч под правую штангу, мяч полетел под перекладину и Димарко, который был на штанге, ничего не смог поделать.

3' Динь из аута на левом фланге вбросил мяч на ход Рабио, Адриен под давлением Ди Лоренцо заработал угловой.

2' Коло-Муани совершил рывок по правому флангу и в борьбе с Бастони оказался на газоне, Славко Винчич показал, что будет удар от ворот.