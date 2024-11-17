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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Италия
FIFA #9
1:2
Второй тайм: 64'
Франция
FIFA #2
0'
0:1
2' Гол
Рабио Адриен
31' Желтая карточка
Фраттези Давиде
0:2
33' Гол в свои ворота
Викарио Гульельмо
1:2
35' Гол
Камбьясо Андреа
44' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль

Ход матча

2'
0:1
Рабио Адриен
(Динь Люка)
31'
Фраттези Давиде
 
33'
0:2
Викарио Гульельмо
35'
Камбьясо Андреа
(Димарко Федерико)
1:2
44'
 
Коло-Муани Рандаль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 305 Количество передач 264
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 156
Италия 37.2% (58)
X 43.6% (68)
Франция 19.2% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Италия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
22
Ди
Лоренцо
Джованни
4
Буонджорно
Алессандро
21
Бастони
Алессандро
20
Камбьясо
Андреа
16
Фраттези
Давиде
5
Локателли
Мануэль
8
Тонали
Сандро
3
Димарко
Федерико
18
Барелла
Николо
9
Ретеги
Матео
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
15
Конате
Ибраима
17
Салиба
Вильям
3
Динь
Люка
19
Гендузи
Маттео
8
Коне
Куадио
14
Рабио
Адриен
10
Нкунку
Кристофер
12
Коло-Муани
Рандаль
9
Тюрам
Маркус
Италия
3-5-1-1
Франция
4-3-1-2

История личных встреч

Италия
Франция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:3
ТМС
3:1
ТМС
1:3
ММ
1:2
ЧЕ2(2
0:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
40

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.5
Ди Лоренцо Джованни 2 0.33
Ретеги Матео 2 (1) 0.33
Камбьясо Андреа 2 0.33
Димарко Федерико 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Тонали Сандро 1 0.17
Кин Мойзе 1 0.17
Удоджи Дестини 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 3 (1) 0.5
Баркола Бредли 2 0.33
Дембеле Усман 1 0.17
Гендузи Маттео 1 0.17
Рабио Адриен 1 0.17
Нкунку Кристофер 1 0.17
Камавинга Эдуардо 1 0.17
Динь Люка 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 0 1
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кин Мойзе 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Ретеги Матео 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Писилли Никколо 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 1 1
Динь Люка 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Коне Куадио 2 0
Меньян Майк 1 0
Конате Ибраима 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Салиба Вильям 1 0

Результаты матчей

Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Италия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Италия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Франция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Италия 0:1 Италия - Израиль 4:1 Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2
Франция - Италия 1:3 Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3
Франция
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Франция - Израиль 0:0 Бельгия - Франция 1:2 Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0
Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1

Результаты матчей

Италия
Франция

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Италия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1:2 6 4 1 1 13 - 7 13
2.
Франция
 2:1 6 4 1 1 11 - 6 13
3.
Бельгия
 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5
4.
Израиль
 0:0 6 0 2 4 4 - 13 2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1:2 3 1 1 1 7 - 5 4
2.
Франция
 2:1 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Бельгия
 0:0 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Израиль
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 2:1 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Италия
 1:2 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Бельгия
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
4.
Израиль
 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Тюрам совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Италии сыграли внимательно и выбили мяч обратно во фланг. 
  • 65'
    Димарко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к радиусу штрафной площади, Локателли в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 64'
    Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кунде головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 63'
    Кунде с правого фланга под давлением Димарко выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, Викарио спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Фраттези перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Коне. 
  • Опасный момент
    61'
    Нкунку с дальней дистанции с левой половины поля плотно пробил в ближний угол ворот, Викарио не очень уверенно отбил мяч перед собой, но первым на подборе был Бастони. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Локателли в борьбе за верховой мяч в центральном круге нарушил правила против Гендузи. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    59'
    Рабио на правом фланге на своей половине поля в борьбе с Камбьясо выбил мяч в аут, Славко Винчич ошибся и назначил аут в пользу гостей. 
  • 58'
    Камбьясо под давлением Диня с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, французы сыграли внимательно в обороне и перехватили мяч. 
  • 57'
    Тюрам на левом фланге у штрафной площади сборной Италии перехватил мяч у Камбьясо, далее Марку вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Ди Лоренцо. 
  • 56'
    Рабио с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 55'
    Меньян вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч на половину поля сборной Италии, Буонджорно за счёт грамотной позиции оказался первым на мяче. 
  • 54'
    Тюрам пошёл в высокий прессинг в штрафную площадь сборной Италии, Буонджорно и Викарио с трудом выбили мяч на левый фланг. 
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот сборной Италии. Динь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тонали хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Судья
    52'
    Барелла в борьбе с Гендузи на половине поля сборной Франции оказался на газоне, Славко Винчич показал, что нужно играть дальше. 
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    • 51'
      Димарко от левого угла штрафной площади сделал прострел в центр штрафной, после небольшого рикошета мяч пришёл точно в руки Меньяну. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Нкунку в центре поля нарушил правила против Фраттези. Игроки сборной Италии достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 49'
      Тонали разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, Ретеги в борьбе с Салиба не смог зацепиться за мяч. 
    • 48'
      Коне при развитии атаки по правой половине поля в борьбе с Бареллой оказался на газоне, на этот раз Славко Винчич свистка не дал. 
    • Фол, нарушение
      47'
      Кунде получил по ногам в центре поля от Локателли. Игроки сборной Франции достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает Италия, чтобы при своих болельщиках сыграть первым номером и перевернуть ход матча в свою пользу. Будем ждать всё же более динамичный футбол от хозяев поля, а иначе вырвать победу будет проблематично в этот вечер. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Франции в Милане неожиданно обыгрывает Италию со счётом 2:1. Пока что этого недостаточно для команды Дидье Дешама, чтобы занять первое место, но никто не запрещает французам забивать и дальше, если они будут показывать более активную игру в атаке, а не уповать на реализацию моментов. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Славко Винчич к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      45'
      Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Кунде в центре поля нарушил правила против Димарко. Италии не дали быстро разыграть стандарт. 
    • 43'
      Меньян вышел за пределы штрафной площади и довольно долго держал мяч в ногах, Ретеги в высокий прессинг пошёл с очень малым желанием. 
    • 42'
      Франция пока что держит мяч в центре поля, но к воротам соперника пока что подобраться никак не получается. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Димарко в центре поля огрел по ногам Гендузи. Игроки сборной Франции максимально долго разыгрывали стандарт. 
    • 40'
      Буонджорно из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Тонали в борьбе с Кунде не смог зацепиться за мяч. 
    • 39'
      Италия пока что также довольно медленно начинает свои атаки, а поэтому французы вполне могут поиграть от обороны. 
    • 38'
      Для сборной Франции сейчас конечно же самое главное не дать Италии отыграться до перерыва, а поэтому команда Дидье Дешама будет стараться действовать осторожнее. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Фраттези с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге Ретеги нарушил правила против Гендузи. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Коло-Муани перестарался в борьбе за мяч на левой половине поля у штрафной площади сборной Италии, правила были нарушены против Бастони. 
    • Угловой
      35'
      Угловой у ворот сборной Франции. Димарко разыграл корнер с Бареллой, а затем Федерико с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Меньян уверенно сыграл на выходе и спокойно выловил мяч. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Камбьясо!!! Сразу же возвращается Италия в игру! Тонали разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Димарко, Федерико в свою очередь выполнил подачу от лицевой линии поля в центр штрафной площади, Фраттези не попал головой по мячу, но вторым темпом очень хорошо набежал Камбьясо, который в касание точно пробил в левый угол ворот. 
    • Гол в свои ворота
      33'
      АВТОГО-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Динь со стандарта пробил в левый угол ворот под перекладину, мяч полетел очень неплохо, но в итоге он попал в каркас ворот, а затем уже в спину Викарио, который в прыжке изначально толком не достал до мяча, а уже после этого мяч пересёк линию ворот. 
    • Желтая карточка
      32'
      Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Нкунку. Франция заработала неплохой стандарт. 
    • 31'
      В среднем темпе у нас проходит первый тайм, если Италия планирует исправлять положение дел, нужно добавлять в скорости. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Локателли в центре поля нарушил правила против Коне. Игроки сборной Франции теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 29'
      Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Гендузи по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Тонали в центре поля зацепил Коло-Муани. Игроки сборной Франции достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 27'
      В центр поля пока что перешла у нас игра, теперь уже и французы никуда не спеша катают мяч между собой. 
    • 26'
      Италия стала куда больше времени работать с мячом, но вот в создании качественных моментов в атаке проблемы никуда не делись. 
    • 25'
      Димарко со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ди Лоренцо под давлением Кунде головой пробил в левый угол ворот, мяч в итоге ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Коне на левом фланге нарушил правила против Тонали. Италия заработала относительно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Коне при игре в подкате на своей половине поля зацепил Бареллу. В очередной раз Италии не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Локателли в центре поля нарушил правила против Нкунку. Пока что в середине тайма у Италии никак не получается найти свой футбол. 
    • 21'
      Коне вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Куадио выполнил передачу в центр штрафной на Нкунку, Кристофер в свою очередь сыграл неудачно и не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 20'
      Гендузи получил передачу от Кунде у правого угла штрафной площади, Маттео в касание пробил по воротам, мяч в итоге полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Тонали теперь уже на левом фланге у штрафной площади сборной Франции нарушил правила против Кунде. Довольно много мелких фолов у нас в этом противостоянии. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Барелла перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Коне. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Тюраму по левой половине поля, Маркус в борьбе с Ди Лоренцо нарушил правила в позиционной борьбе. 
    • 16'
      Тюрам выиграл борьбу за верховой мяч на половине поля итальянцев и сделал скидку на правую половину, Коло-Муани в свою очередь сделал неудачный заброс в штрафную площадь, теперь уже получился подарок для Викарио. 
    • 15'
      Димарко с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Камбьясо сыграл неудачно и в касание сделал скидку в руки Меньяну. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Гендузи в центре поля нарушил правила против Тонали. Вновь Италия довольно долго разыгрывала стандарт. 
    • 13'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Франции, Димарко в борьбе с Кунде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Тюрам в центре поля на правом фланге зацепил Ди Лоренцо. Сборной Италии не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Локателли в центре поля нарушил правила против Коне. Франция конечно же не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 10'
      Барелла с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Меньян спокойно сложился и намертво поймал мяч. 
    • 9'
      Тонали со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тюрам отработал в обороне и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Тюрам на своей половине поля нарушил правила против Фраттези. Игроки сборной Италии заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • 7'
      Димарко пошёл в высокий прессинг на левом фланге, но перехватить мяч у Кунде не получилось, мяч ушёл в аут от Федерико. 
    • Судья
      6'
      Коло-Муани при рывке по правому флангу вновь оказался на газоне в борьбе с Бастони, вновь Славко Винчич нарушение правил не зафиксировал. 
    • 5'
      Очень удачное начало матча получается у сборной Франции в Милане, команда Дидье Дешама доказывает, что она настроена очень серьёзно в этот вечер. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Рабио!!! Динь с углового выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Рабио выиграл позиционную борьбу у Буонджорно и головой отправил мяч под правую штангу, мяч полетел под перекладину и Димарко, который был на штанге, ничего не смог поделать. 
    • 3'
      Динь из аута на левом фланге вбросил мяч на ход Рабио, Адриен под давлением Ди Лоренцо заработал угловой. 
    • Судья
      2'
      Коло-Муани совершил рывок по правому флангу и в борьбе с Бастони оказался на газоне, Славко Винчич показал, что будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Милане. Обе команды конечно же будут настроены на победу в таком противостоянии, но всё же команда Лучано Спаллетти при своих болельщиках будет иметь чуть больше шансов на успех. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Италия 1:2 Франция

    Исход игры
    Италия
    37.2% (58)
    Ничья
    43.6% (68)
    Франция
    19.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    88.39% (99)
    Нет
    11.61% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (48)
    2:1 Италия
    16% (25)
    1:2 Франция
    7.7% (12)
    2:2 Ничья
    7.1% (11)
    1:0 Италия
    4.5% (7)
    3:2 Италия
    1.3% (2)
    2:0 Италия
    1.3% (2)
    0:1 Франция
    1.3% (2)
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