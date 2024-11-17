Тур: 6. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Винчич Славко
0'
0:1
2' ГолРабио Адриен
31' Желтая карточкаФраттези Давиде
0:2
33' Гол в свои воротаВикарио Гульельмо
1:2
35' ГолКамбьясо Андреа
44' Желтая карточкаКоло-Муани Рандаль
Ход матча
2'
0:1
31'
33'
35'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
305 Количество передач 264
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
14
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Италия
Франция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.2
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
75
40
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|3
|0.5
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.33
|Ретеги Матео
|2 (1)
|0.33
|Камбьясо Андреа
|2
|0.33
|Димарко Федерико
|1
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.17
|Тонали Сандро
|1
|0.17
|Кин Мойзе
|1
|0.17
|Удоджи Дестини
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|3 (1)
|0.5
|Баркола Бредли
|2
|0.33
|Дембеле Усман
|1
|0.17
|Гендузи Маттео
|1
|0.17
|Рабио Адриен
|1
|0.17
|Нкунку Кристофер
|1
|0.17
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.17
|Динь Люка
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|1
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
|Писилли Никколо
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчуамени Орельен
|1
|1
|Динь Люка
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Коне Куадио
|2
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
Результаты матчей
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Италия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
2
Италия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Франция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бельгия - Италия 0:1 Италия - Израиль 4:1 Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2
Франция - Италия 1:3 Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3
Франция
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Франция - Израиль 0:0 Бельгия - Франция 1:2 Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0
Франция - Италия 1:3 Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1
Результаты матчей
Италия
Франция
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Италия
Франция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия 1:2 Франция
Исход игры
Италия
37.2% (58)
Ничья
43.6% (68)
Франция
19.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
88.39% (99)
Нет
11.61% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (48)
2:1 Италия
16% (25)
1:2 Франция
7.7% (12)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:0 Италия
4.5% (7)
3:2 Италия
1.3% (2)
2:0 Италия
1.3% (2)
0:1 Франция
1.3% (2)
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