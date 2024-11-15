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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Италия
FIFA #9
 
Позже
Франция
FIFA #2
Прогнозы 34
Италия 35.3% (12)
X 52.9% (18)
Франция 11.8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Франция
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3.35
Все Коэффициенты
Италия
Франция

История личных встреч

Италия
Франция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:3
ТМС
3:1
ТМС
1:3
ММ
1:2
ЧЕ2(2
0:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
40

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.6
Ди Лоренцо Джованни 2 0.4
Ретеги Матео 2 (1) 0.4
Димарко Федерико 1 0.2
Распадори Джакомо 1 0.2
Тонали Сандро 1 0.2
Кин Мойзе 1 0.2
Камбьясо Андреа 1 0.2
Удоджи Дестини 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 3 (1) 0.6
Баркола Бредли 2 0.4
Дембеле Усман 1 0.2
Гендузи Маттео 1 0.2
Нкунку Кристофер 1 0.2
Камавинга Эдуардо 1 0.2
Динь Люка 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лоренцо 0 1
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Кин Мойзе 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Ретеги Матео 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Гатти Федерико 1 0
Писилли Никколо 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 1 1
Динь Люка 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Коне Куадио 2 0
Меньян Майк 1 0
Конате Ибраима 1 0
Салиба Вильям 1 0

Результаты матчей

Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Франция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Италия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Франция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Италия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Франция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
17%
2
22%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Италия - Израиль 4:1 Италия - Бельгия 2:2 Израиль - Италия 1:2 Франция - Италия 1:3
Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1
Франция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Франция 1:2 Израиль - Франция 1:4 Франция - Бельгия 2:0 Франция - Италия 1:3
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1 Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0

Результаты матчей

Италия
Франция

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Италия
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 5 4 1 0 12 - 5 13
2.
Франция
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Бельгия
 5 1 1 3 6 - 8 4
4.
Израиль
 5 0 1 4 4 - 13 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Франция
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Бельгия
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Израиль
 2 0 0 2 2 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Франция
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Бельгия
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Израиль
 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Турция Актюркоглу Мухаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Северная Македония Серафимов Никола 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 34
    Италия 35.3% (12)
    X 52.9% (18)
    Франция 11.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Франция
    3.10
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    Прогнозы на матч Италия - Франция

    Исход игры
    Италия
    35.3% (12)
    Ничья
    52.9% (18)
    Франция
    11.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (31)
    Нет
    8.82% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.4% (11)
    2:1 Италия
    32.4% (11)
    2:2 Ничья
    17.6% (6)
    1:2 Франция
    8.8% (3)
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