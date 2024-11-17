Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Израиль

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Бельгия совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Даниэль Перетц из команды Израиль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Энгельс Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Даниэль Перетц из команды Израиль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Перец Дор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Абу-Фани Мохаммад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Шломо Раз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Израиль

38' Аль-Дахиль Амин не смог попасть в створ ударом издали

38' Хорошую попытку сделал Перец Дор . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Даса Элазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Израиль совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Израиль совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Дэвид Дин . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Израиль совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Манор Соломон получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Манор Соломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кастань Тимоти получает желтую карточку за толчок соперника.

31' Джабер Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Бельгия

28' Глух Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Джабер Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Бельгия

24' Абу-Фани Мохаммад не смог попасть в створ ударом издали

23' Израиль совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Близко! Даса Элазар нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

23' Израиль совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Абу-Фани Мохаммад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Даниэль Перетц из команды Израиль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Хорошую попытку сделал Троссар Леандро . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Израиль

14' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Аль-Дахиль Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Лукебакио Доди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Джабер Махмуд получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Джабер Махмуд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Троссар Леандро бьет со штрафного в створ, но Даниэль Перетц держит все под контролем

7' Удар от ворот произведет Израиль

6' Аль-Дахиль Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Израиль

5' Энгельс Арне не смог попасть в створ ударом издали

5' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Бельгия начинает с центра поля