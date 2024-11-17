Тур: 6. Стадион: Божик Арена. Главный судья: Гишамер Себастьян
0'
31' Желтая карточкаКастань Тимоти
73' Желтая карточкаОпенда Лои
76' Желтая карточкаШломо Раз
84' Желтая карточкаБакайоко Жоан
1:0
86' ГолШуа Ярден
90' Желтая карточкаДжабер Махмуд
90'+5
Ход матча
31'
73'
76'
84'
86'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
285 Количество передач 638
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Глух
Оскар
21
Дэвид
Дин
4
Фас
Ваут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Запасные игроки
-
18 Машпати РоиВратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
-
11 Хазиза ДолевЗащитник
- Защитник
-
13 Халаили АнанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Азулай ЭтанПолузащитник
-
9 Саба ДиаНападающий
-
17 Битон ДанНападающий
-
19 Тургеман ДорНападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Селс МатцВратарь
- Защитник
-
23 Сметс МаттеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
История личных встреч
Израиль
Бельгия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0.33
|Шуа Ярден
|1
|0.17
|Гандельман Омри
|1
|0.17
|Шломо Раз
|0
|0
|Глух Оскар
|0
|0
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|2 (1)
|0.33
|Троссар Леандро
|1
|0.17
|Опенда Лои
|1
|0.17
|Тилеманс Юри
|1
|0.17
|Де Кёйпер Максим
|1
|0.17
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Доку Жереми
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Джабер Махмуд
|2
|0
|Ran Ben Shimon
|1
|0
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Опенда Лои
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельгия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
0
4
Израиль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бельгия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Франция - Израиль 0:0 Италия - Израиль 4:1 Израиль - Франция 1:4 Израиль - Италия 1:2
Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2
Бельгия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бельгия - Италия 0:1 Бельгия - Франция 1:2 Италия - Бельгия 2:2 Франция - Бельгия 2:0
Бельгия - Израиль 3:1 Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3
Результаты матчей
Израиль
Бельгия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Израиль
Бельгия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Израиль 1:0 Бельгия
Исход игры
Израиль
4% (5)
Ничья
7.1% (9)
Бельгия
88.9% (112)
Тотал 2.5
Больше
65.77% (73)
Меньше
34.23% (38)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
40.5% (51)
0:2 Бельгия
15.1% (19)
0:1 Бельгия
11.1% (14)
1:3 Бельгия
10.3% (13)
1:1 Ничья
4% (5)
0:4 Бельгия
1.6% (2)
0:3 Бельгия
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!