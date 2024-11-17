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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гишамер Себастьян
Израиль
FIFA #81
1:0
Конец матча
Бельгия
FIFA #6
0'
31' Желтая карточка
Кастань Тимоти
73' Желтая карточка
Опенда Лои
76' Желтая карточка
Шломо Раз
84' Желтая карточка
Бакайоко Жоан
1:0
86' Гол
Шуа Ярден
90' Желтая карточка
Джабер Махмуд
90'+5

Ход матча

31'
 
Кастань Тимоти
37'
 
Бакайоко Жоан
Троссар Леандро
46'
 
Сметс Матте
Дебаст Зено
60'
Гандельман Омри
Абу-Фани Мохаммад
 
60'
Саба Диа
Дэвид Дин
 
67'
 
Самби Локонга Альберт-Мбойо
Вермирен Артур
73'
 
Опенда Лои
73'
Хазиза Долев
Даса Элазар
 
73'
Шуа Ярден
Перец Дор
 
76'
Шломо Раз
 
84'
 
Бакайоко Жоан
86'
Шуа Ярден
1:0
87'
Азулай Этан
Глух Оскар
 
90'
Джабер Махмуд
 
90'
 
Бассетте Норман
Энгельс Арне
90'
 
Сарделла Киллиан
Аль-Дахиль Амин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 285 Количество передач 638
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 126
Израиль 4% (5)
X 7.1% (9)
Бельгия 88.9% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перец
Даниэль
5
Нахмиас
Идан
4
Шломо
Раз
3
Гольдберг
Шон
2
Даса
Элазар
10
Манор
Соломон
8
Перец
Дор
22
Джабер
Махмуд
16
Абу-Фани
Мохаммад
15
Глух
Оскар
21
Дэвид
Дин
1
Кастельс
Коэн
20
Аль-Дахиль
Амин
4
Фас
Ваут
2
Дебаст
Зено
21
Кастань
Тимоти
18
Мангаля
Орель
7
Вермирен
Артур
14
Лукебакио
Доди
8
Энгельс
Арне
11
Троссар
Леандро
9
Опенда
Лои
Израиль
5-4-1
Бельгия
4-2-3-1

История личных встреч

Израиль
Бельгия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
3:1
Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
0:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абу-Фани Мохаммад 2 0.33
Шуа Ярден 1 0.17
Гандельман Омри 1 0.17
Шломо Раз 0 0
Глух Оскар 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 2 (1) 0.33
Троссар Леандро 1 0.17
Опенда Лои 1 0.17
Тилеманс Юри 1 0.17
Де Кёйпер Максим 1 0.17
Кастань Тимоти 0 0
Фас Ваут 0 0
Доку Жереми 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 2 0
Джабер Махмуд 2 0
Ran Ben Shimon 1 0
Нахмиас Идан 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Шломо Раз 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастань Тимоти 2 0
Опенда Лои 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Троссар Леандро 1 0
Фас Ваут 1 0
Мангаля Орель 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Онана Амаду 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты матчей

Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бельгия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
4
Израиль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бельгия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Франция - Израиль 0:0 Италия - Израиль 4:1 Израиль - Франция 1:4 Израиль - Италия 1:2
Бельгия - Израиль 3:1 Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2
Бельгия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бельгия - Италия 0:1 Бельгия - Франция 1:2 Италия - Бельгия 2:2 Франция - Бельгия 2:0
Бельгия - Израиль 3:1 Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1 Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3

Результаты матчей

Израиль
Бельгия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Израиль
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Италия
 6 4 1 1 13 - 8 13
3.
Бельгия
 6 1 1 4 6 - 9 4
4.
Израиль
 6 1 1 4 5 - 13 4

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 3 1 1 1 7 - 6 4
2.
Франция
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Бельгия
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Израиль
 3 1 0 2 3 - 6 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Италия
 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Бельгия
 3 0 1 2 2 - 5 1
4.
Израиль
 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
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Топ нарушителей
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Израиль: 35%, Бельгия: 65%.
  • 95'
    Израиль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Фас Ваут наказан за толчок Даниэль Перетц
  • 94'
    Даниэль Перетц из команды Израиль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Бельгия пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Бельгия
    • 91'
      Израиль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Израиль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Израиль пытается что-то создать.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Мангаля Орель из команды Бельгия поставил подножку. Пострадал Азулай Этан
    • 90'
      Бельгия пытается что-то создать.
    • 89'
      Бельгия контролирует мяч.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Израиль
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bozsik Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Израиль 4% (5)
    X 7.1% (9)
    Бельгия 88.9% (112)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль 1:0 Бельгия

    Исход игры
    Израиль
    4% (5)
    Ничья
    7.1% (9)
    Бельгия
    88.9% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.77% (73)
    Меньше
    34.23% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    40.5% (51)
    0:2 Бельгия
    15.1% (19)
    0:1 Бельгия
    11.1% (14)
    1:3 Бельгия
    10.3% (13)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    0:4 Бельгия
    1.6% (2)
    0:3 Бельгия
    1.6% (2)
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