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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Сербия
FIFA #33
 
Позже
Дания
FIFA #21
Прогнозы 37
Сербия 27% (10)
X 45.9% (17)
Дания 27% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Дания
3.25
3.30
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2.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Сербия
Дания

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
Е2
0:0
ТМС
3:0
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:3

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
3

Среднее время на гол

51
30

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 0.2
Терзич Алекса 1 0.2
Влахович Душан 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 2 0.4
Эриксен Кристиан 1 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.2
Юссуф Поульсен 1 0.2
Грёнбек Альберт 1 0.2
Доргу Патрик 1 0.2
Сков-Ольсен Андреас 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 1 1
Эракович Страхинья 2 0
Неделькович Коста 1 0
Митрович Стефан 1 0
Митрович Александар 1 0
Живкович Андрия 1 0
Йович Лука 1 0
Лукич Саша 1 0
Миленкович Никола 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Терзич Алекса 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Белич Кристиян 1 0
Шимич Ян-Карло 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Юльманн Мортен 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Вестергор Янник 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бах Александр 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Исаксен Густав 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Сербия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
4
Сербия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Дания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Испания - Сербия 3:0 Сербия - Швейцария 2:0 Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0
Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2
Дания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Дания 2:2 Испания - Дания 1:0 Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0
Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0

Результаты матчей

Сербия
Дания

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сербия
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Дания
 5 2 1 2 7 - 5 7
3.
Сербия
 5 1 2 2 3 - 6 5
4.
Швейцария
 5 0 2 3 4 - 11 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Дания
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Сербия
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Швейцария
 3 0 2 1 4 - 7 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Дания
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Сербия
 3 0 1 2 1 - 6 1
4.
Швейцария
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 37
    Сербия 27% (10)
    X 45.9% (17)
    Дания 27% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Дания
    3.25
    3.30
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    Прогнозы на матч Сербия - Дания

    Исход игры
    Сербия
    27% (10)
    Ничья
    45.9% (17)
    Дания
    27% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    94.29% (33)
    Нет
    5.71% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (11)
    2:1 Сербия
    24.3% (9)
    1:2 Дания
    16.2% (6)
    2:2 Ничья
    10.8% (4)
    0:1 Дания
    5.4% (2)
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    Дания
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