Тур: 6. Стадион: Дубочица.
История личных встреч
Сербия
Дания
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
3
Среднее время на гол
51
30
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|1
|0.2
|Терзич Алекса
|1
|0.2
|Влахович Душан
|0
|0
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|2
|0.4
|Эриксен Кристиан
|1
|0.2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.2
|Юссуф Поульсен
|1
|0.2
|Грёнбек Альберт
|1
|0.2
|Доргу Патрик
|1
|0.2
|Сков-Ольсен Андреас
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Карточки
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|1
|1
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Неделькович Коста
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Шимич Ян-Карло
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Юльманн Мортен
|2
|0
|Кристиансен Виктор
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Сербия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
4
Сербия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Дания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Испания - Сербия 3:0 Сербия - Швейцария 2:0 Дания - Сербия 2:0 Сербия - Испания 0:0
Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3 Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2
Дания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Дания 2:2 Испания - Дания 1:0 Дания - Сербия 2:0 Дания - Швейцария 2:0
Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1 Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0
Результаты матчей
Сербия
Дания
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сербия
Дания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Сербия - Дания
Исход игры
Сербия
27% (10)
Ничья
45.9% (17)
Дания
27% (10)
Тотал 2.5
Больше
62.86% (22)
Меньше
37.14% (13)
Обе команды забьют
Да
94.29% (33)
Нет
5.71% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (11)
2:1 Сербия
24.3% (9)
1:2 Дания
16.2% (6)
2:2 Ничья
10.8% (4)
0:1 Дания
5.4% (2)
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