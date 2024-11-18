Тур: 6. Стадион: Стад де Люксембург.
2:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолПрайс Айзек
41' Желтая карточкаСпенсер Броди
0:2
50' ГолБрэдли Конор
1:2
72' ГолКорач Сеид
2:2
75' ГолРодригеш Жерсон
80' Желтая карточкаХьюм Трай
80' Желтая карточкаКурчи Алессио
90'+3
Ход матча
19'
0:1
41'
50'
0:2
72'
1:2
75'
2:2
80'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
17
Пинту
Мика
23
Чарльз
Пирс
19
Чарльз
Ши
10
Чарльз
Дион
14
Прайс
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шон РальфВратарь
-
23 Фокс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
-
23 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Чарльз ДионНападающий
-
14 Прайс АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Смит ПолНападающий
-
17 Бонис ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Люксембург
Северная Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Жерсон
|2 (1)
|0.33
|Корач Сеид
|1
|0.17
|Синани Данел
|0
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прайс Айзек
|4
|0.67
|Баллард Дэниэл
|2
|0.33
|Чарльз Дион
|1 (1)
|0.17
|Мадженнис Джош
|1
|0.17
|Макнейр Пэдди
|1
|0.17
|Брэдли Конор
|1
|0.17
|Чарльз Ши
|0
|0
|Сэвилл Джордж
|0
|0
|Смит Пол III
|0
|0
|Спенсер Броди
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонерт Флориан
|3
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Родригеш Жерсон
|2
|0
|Курчи Алессио
|2
|0
|Жанс Лоран
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Мартинш Марвин
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Карлсон Дирк
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
|Д'Анцико Кевин
|1
|0
|Корач Сеид
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоал Эойн
|2
|0
|Хьюм Трай
|2
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Чарльз Ши
|1
|0
|Спенсер Броди
|1
|0
Результаты матчей
Люксембург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Северная Ирландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
8
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Северная Ирландия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люксембург - Болгария 0:1 Беларусь - Люксембург 1:1 Болгария - Люксембург 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Беларусь 2:0 Северная Ирландия - Болгария 5:0 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1
Результаты матчей
Люксембург
Северная Ирландия
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Люксембург
Северная Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
42
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|11 - 3
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|3 - 6
|9
|3.
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|4.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|4
|3.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург 2:2 Северная Ирландия
Исход игры
Люксембург
6.1% (7)
Ничья
13.2% (15)
Северная Ирландия
80.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
53.21% (58)
Нет
46.79% (51)
Популярный счёт
1:2 Северная Ирландия
34.2% (39)
0:1 Северная Ирландия
30.7% (35)
1:1 Ничья
11.4% (13)
0:2 Северная Ирландия
8.8% (10)
1:0 Люксембург
3.5% (4)
1:3 Северная Ирландия
1.8% (2)
2:1 Люксембург
1.8% (2)
1:4 Северная Ирландия
1.8% (2)
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