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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Люксембург
FIFA #89
2:2
Конец матча
Северная Ирландия
FIFA #71
0'
0:1
19' Гол
Прайс Айзек
41' Желтая карточка
Спенсер Броди
0:2
50' Гол
Брэдли Конор
1:2
72' Гол
Корач Сеид
2:2
75' Гол
Родригеш Жерсон
80' Желтая карточка
Хьюм Трай
80' Желтая карточка
Курчи Алессио
90'+3

Ход матча

19'
0:1
Прайс Айзек
(Чарльз Ши)
41'
 
Спенсер Броди
50'
0:2
Брэдли Конор
(Прайс Айзек)
56'
Олесен Матиас
Пинту Мика
 
56'
Махмутович Энес
Баррейро Леандро
 
72'
Корач Сеид
(Синани Данел)
1:2
74'
Шон Ральф
Кардосо Тьяго Перейра
 
74'
Курчи Алессио
Бонерт Флориан
 
75'
Родригеш Жерсон
2:2
76'
 
Сэвилл Джордж
Маккэнн Алистер
76'
 
Рид Джейми
Чарльз Дион
80'
 
Хьюм Трай
80'
Курчи Алессио
 
82'
Мартинш Марвин
Карлсон Дирк
 
89'
 
Смит Пол
Гелбрейт Итан
90'
 
Девенни Джастин
Прайс Айзек

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 114
Люксембург 6.1% (7)
X 13.2% (15)
Северная Ирландия 80.7% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардосо
Тьяго
Перейра
4
Бонерт
Флориан
2
Корач
Сеид
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
6
Морейра
Томаш
16
Баррейро
Леандро
8
Мартинс
Кристофер
17
Пинту
Мика
10
Родригеш
Жерсон
9
Синани
Данел
23
Чарльз
Пирс
5
Хьюм
Трай
4
Баллард
Дэниэл
18
Руаири
Макконвилль
20
Спенсер
Броди
2
Брэдли
Конор
19
Чарльз
Ши
16
Маккэнн
Алистер
7
Гелбрейт
Итан
10
Чарльз
Дион
14
Прайс
Айзек
Люксембург
4-4-2
Северная Ирландия
4-3-3

История личных встреч

Люксембург
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Жерсон 2 (1) 0.33
Корач Сеид 1 0.17
Синани Данел 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прайс Айзек 4 0.67
Баллард Дэниэл 2 0.33
Чарльз Дион 1 (1) 0.17
Мадженнис Джош 1 0.17
Макнейр Пэдди 1 0.17
Брэдли Конор 1 0.17
Чарльз Ши 0 0
Сэвилл Джордж 0 0
Смит Пол III 0 0
Спенсер Броди 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонерт Флориан 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Родригеш Жерсон 2 0
Курчи Алессио 2 0
Жанс Лоран 1 0
Шано Максим 1 0
Мартинш Марвин 1 0
Махмутович Энес 1 0
Синани Данел 1 0
Карлсон Дирк 1 0
Олесен Матиас 1 0
Д'Анцико Кевин 1 0
Корач Сеид 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоал Эойн 2 0
Хьюм Трай 2 0
Макнейр Пэдди 1 0
Браун Киарон 1 0
Прайс Айзек 1 0
Брэдли Конор 1 0
Чарльз Ши 1 0
Спенсер Броди 1 0

Результаты матчей

Люксембург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Северная Ирландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Северная Ирландия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Северная Ирландия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люксембург - Болгария 0:1 Беларусь - Люксембург 1:1 Болгария - Люксембург 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0
Северная Ирландия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Северная Ирландия - Беларусь 2:0 Северная Ирландия - Болгария 5:0 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1

Результаты матчей

Люксембург
Северная Ирландия

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 6 3 2 1 11 - 3 11
2.
Болгария
 6 2 3 1 3 - 6 9
3.
Беларусь
 6 1 4 1 3 - 4 7
4.
Люксембург
 6 0 3 3 3 - 7 3

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Болгария
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Беларусь
 3 0 3 0 1 - 1 3
4.
Люксембург
 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Беларусь
 3 1 1 1 2 - 3 4
2.
Болгария
 3 1 1 1 1 - 5 4
3.
Северная Ирландия
 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Люксембург
 3 0 2 1 1 - 3 2
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Прайс Айзек сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Брэдли Конор бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Спенсер Броди получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Чарльз Ши сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Прайс Айзек бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Люксембург 6.1% (7)
    X 13.2% (15)
    Северная Ирландия 80.7% (92)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург 2:2 Северная Ирландия

    Исход игры
    Люксембург
    6.1% (7)
    Ничья
    13.2% (15)
    Северная Ирландия
    80.7% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    53.21% (58)
    Нет
    46.79% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Северная Ирландия
    34.2% (39)
    0:1 Северная Ирландия
    30.7% (35)
    1:1 Ничья
    11.4% (13)
    0:2 Северная Ирландия
    8.8% (10)
    1:0 Люксембург
    3.5% (4)
    1:3 Северная Ирландия
    1.8% (2)
    2:1 Люксембург
    1.8% (2)
    1:4 Северная Ирландия
    1.8% (2)
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