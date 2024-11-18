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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Лихтенштейн
FIFA #200
1:3
Конец матча
Сан-Марино
FIFA #210
0'
1:0
40' Гол
Зеле Арон
1:1
46' Гол
Лаццари Лоренцо
49' Желтая карточка
Визер Сандро
60' Желтая карточка
Берарди Филиппо
65' Желтая карточка
Трабер Ларс
1:2
66' Пенальти
Нанни Никола
71' Желтая карточка
Сенсоли Никко
1:3
76' Гол
Голинуччи Алессандро
76' Желтая карточка
Марксер Мартин
86' Желтая карточка
Баттистини Микаэль
90'

Ход матча

40'
Зеле Арон
(Нотаро Фабио)
1:0
46'
1:1
Лаццари Лоренцо
(Контадини Андреа)
49'
Визер Сандро
 
60'
 
Берарди Филиппо
61'
 
Сенсоли Никко
Берарди Филиппо
62'
 
Голинуччи Алессандро
Samuele Zannoni
65'
Трабер Ларс
 
66'
1:2
Нанни Никола
70'
Обервадитцер Феликс
Майер Ливио
 
71'
Киндл Кенни
Бюхель Марсель
 
71'
 
Сенсоли Никко
75'
 
Муларони Марчелло
Лаццари Лоренцо
76'
1:3
Голинуччи Алессандро
(Тоси Алессандро)
76'
Марксер Мартин
 
78'
Хаслер Николас
Вольфингер Сандро
 
84'
Саланович Деннис
Марксер Мартин
 
84'
Оспельт Филипп
Нотаро Фабио
 
85'
 
Витайоли Маттео
Контадини Андреа
85'
 
Nicolas Giacopetti
Нанни Никола
86'
 
Баттистини Микаэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 116
Лихтенштейн 66.4% (77)
X 24.1% (28)
Сан-Марино 9.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюхель
Бенджамин
5
Марксер
Мартин
10
Визер
Сандро
4
Трабер
Ларс
20
Вольфингер
Сандро
14
Майер
Ливио
7
Бюхель
Марсель
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
9
Саглам
Ферхат
16
Нотаро
Фабио
1
Коломбо
Эдоардо
4
Фаббри
Филиппо
16
Валентини
Джакомо
14
Tommaso
Benvenuti
12
Тоси
Алессандро
18
Samuele
Zannoni
23
Баттистини
Микаэль
21
Лаццари
Лоренцо
11
Контадини
Андреа
10
Берарди
Филиппо
9
Нанни
Никола
Лихтенштейн
3-5-2
Сан-Марино
4-3-2-1

История личных встреч

Лихтенштейн
Сан-Марино

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:0
ЛНУ
0:0
ЛНУ
0:2
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.6

Тотал матчей

0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
150

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зеле Арон 1 0.25
Саглам Ферхат 1 0.25
Хаслер Николас 1 (1) 0.25
Бюхель Марсель 0 0
Нотаро Фабио 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанни Никола 2 (2) 0.5
Голинуччи Алессандро 1 0.25
Лаццари Лоренцо 1 0.25
Сенсоли Никко 1 0.25
Тоси Алессандро 0 0
Контадини Андреа 0 0

Карточки

Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 3 0
Марксер Мартин 2 0
Трабер Ларс 2 0
Бюхель Марсель 1 0
Хаслер Николас 1 0
Саланович Деннис 1 0
Ло Руссо Лоренцо 1 0
Зеле Арон 1 0
Майер Ливио 1 0
Нетцер Андрин 1 0
Нотаро Фабио 1 0
Киндл Кенни 1 0
Конрад Фюнфштюк 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Микаэль 3 0
Чеволи Микеле 2 0
Сенсоли Никко 2 0
Valli Casadei 2 0
Берарди Филиппо 1 0
Нанни Никола 1 0
Росси Данте 1 0
Тоси Алессандро 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0
Контадини Андреа 1 0
Giacomo Benvenuti 1 0
Samuele Zannoni 1 0
Tommaso Benvenuti 1 0

Результаты матчей

Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сан-Марино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Лихтенштейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Марино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Мальта - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:0 Лихтенштейн - Гонконг 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2
Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Сан-Марино - Гибралтар 1:1 Андорра - Сан-Марино 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Молдова - Сан-Марино 1:0
Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0

Результаты матчей

Лихтенштейн
Сан-Марино

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лихтенштейн
Сан-Марино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 4 2 1 1 5 - 3 7
2.
Гибралтар
 4 1 3 0 4 - 3 6
3.
Лихтенштейн
 4 0 2 2 3 - 6 2

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сан-Марино
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 2 1 0 1 3 - 2 3
2.
Гибралтар
 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Лихтенштейн
 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
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Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Нотаро Фабио сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Зеле Арон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Лихтенштейн 66.4% (77)
    X 24.1% (28)
    Сан-Марино 9.5% (11)
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    Где смотреть матч Лихтенштейн 1:3 Сан-Марино онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лихтенштейн 1:3 Сан-Марино

    Исход игры
    Лихтенштейн
    66.4% (77)
    Ничья
    24.1% (28)
    Сан-Марино
    9.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.3% (23)
    Меньше
    78.7% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    36.11% (39)
    Нет
    63.89% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Лихтенштейн
    40.5% (47)
    1:1 Ничья
    14.7% (17)
    2:1 Лихтенштейн
    11.2% (13)
    2:0 Лихтенштейн
    9.5% (11)
    0:0 Ничья
    6.9% (8)
    1:2 Сан-Марино
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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