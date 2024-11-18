Тур: 6. Стадион: Рейнпарк.
1:3
Конец матча
0'
1:0
40' ГолЗеле Арон
1:1
46' ГолЛаццари Лоренцо
49' Желтая карточкаВизер Сандро
60' Желтая карточкаБерарди Филиппо
65' Желтая карточкаТрабер Ларс
1:2
66' ПенальтиНанни Никола
71' Желтая карточкаСенсоли Никко
1:3
76' ГолГолинуччи Алессандро
76' Желтая карточкаМарксер Мартин
86' Желтая карточкаБаттистини Микаэль
90'
Ход матча
40'
1:0
46'
49'
60'
65'
66'
1:2
71'
76'
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
10
Визер
Сандро
14
Майер
Ливио
16
Нотаро
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Визер СандроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Нотаро ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Киндл КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Роберто Кеволи
История личных встреч
Лихтенштейн
Сан-Марино
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.6
Тотал матчей
0.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
225
150
Бомбардиры внутри турнира
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зеле Арон
|1
|0.25
|Саглам Ферхат
|1
|0.25
|Хаслер Николас
|1 (1)
|0.25
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Нотаро Фабио
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанни Никола
|2 (2)
|0.5
|Голинуччи Алессандро
|1
|0.25
|Лаццари Лоренцо
|1
|0.25
|Сенсоли Никко
|1
|0.25
|Тоси Алессандро
|0
|0
|Контадини Андреа
|0
|0
Карточки
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|3
|0
|Марксер Мартин
|2
|0
|Трабер Ларс
|2
|0
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Ло Руссо Лоренцо
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Нетцер Андрин
|1
|0
|Нотаро Фабио
|1
|0
|Киндл Кенни
|1
|0
|Конрад Фюнфштюк
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистини Микаэль
|3
|0
|Чеволи Микеле
|2
|0
|Сенсоли Никко
|2
|0
|Valli Casadei
|2
|0
|Берарди Филиппо
|1
|0
|Нанни Никола
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Тоси Алессандро
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
|Контадини Андреа
|1
|0
|Giacomo Benvenuti
|1
|0
|Samuele Zannoni
|1
|0
|Tommaso Benvenuti
|1
|0
Результаты матчей
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Марино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Лихтенштейн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сан-Марино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Лихтенштейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сан-Марино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Мальта - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:0 Лихтенштейн - Гонконг 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:2
Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0
Сан-Марино
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Сан-Марино - Гибралтар 1:1 Андорра - Сан-Марино 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0 Молдова - Сан-Марино 1:0
Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3 Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0
Результаты матчей
Лихтенштейн
Сан-Марино
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лихтенштейн
Сан-Марино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лихтенштейн 1:3 Сан-Марино
Исход игры
Лихтенштейн
66.4% (77)
Ничья
24.1% (28)
Сан-Марино
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
21.3% (23)
Меньше
78.7% (85)
Обе команды забьют
Да
36.11% (39)
Нет
63.89% (69)
Популярный счёт
1:0 Лихтенштейн
40.5% (47)
1:1 Ничья
14.7% (17)
2:1 Лихтенштейн
11.2% (13)
2:0 Лихтенштейн
9.5% (11)
0:0 Ничья
6.9% (8)
1:2 Сан-Марино
5.2% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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