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Тур: 6. Стадион: .
Болгария
FIFA #84
 
Позже
Беларусь
FIFA #97
Прогнозы 37
Болгария 81.1% (30)
X 13.5% (5)
Беларусь 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Беларусь
1.72
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5.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Болгария
Беларусь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
ТМС
0:1
ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
1:0
ТМС
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.2
Краев Андриан 1 0.2
Колев Александар 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громыко Валерий 1 0.2
Политевич Сергей 1 0.2
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 2 1
Колев Александар 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Петков Алекс 2 0
Атанасов Живко 1 0
Панайотов Василь 1 0
Миланов Георги 1 0
Костадинов Георги 1 0
Минчев Иван 1 0
Антов Валентин 1 0
Ахмедов Ахмед 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенин Кирилл 2 0
Политевич Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Громыко Валерий 1 0
Антилевский Дмитрий 1 0
Эбонг Макс 1 0
Барковский Герман 1 0
Бочеров Валерий 1 0

Результаты матчей

Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Беларусь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Болгария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Беларусь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Болгария
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Северная Ирландия - Болгария 5:0 Болгария - Люксембург 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Беларусь - Болгария 0:0
Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2
Беларусь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беларусь - Люксембург 1:1 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0
Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1

Результаты матчей

Болгария
Беларусь

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Болгария
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 5 3 1 1 9 - 1 10
2.
Болгария
 5 2 2 1 2 - 5 8
3.
Беларусь
 5 1 3 1 2 - 3 6
4.
Люксембург
 5 0 2 3 1 - 5 2

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Болгария
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Беларусь
 3 0 3 0 1 - 1 3
4.
Люксембург
 2 0 0 2 0 - 2 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 3 1 1 1 1 - 5 4
2.
Беларусь
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Люксембург
 3 0 2 1 1 - 3 2
4.
Северная Ирландия
 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 37
    Болгария 81.1% (30)
    X 13.5% (5)
    Беларусь 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болгария
    Ничья
    Беларусь
    1.72
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    5.30
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    Прогнозы на матч Болгария - Беларусь

    Исход игры
    Болгария
    78.9% (30)
    Ничья
    13.2% (5)
    Беларусь
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    47.22% (17)
    Нет
    52.78% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Болгария
    31.6% (12)
    2:0 Болгария
    21.1% (8)
    1:0 Болгария
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    0:1 Беларусь
    5.3% (2)
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    Болгария
    Беларусь
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