Тур: 6. Стадион: Васил Левски.
История личных встреч
Болгария
Беларусь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.2
|Краев Андриан
|1
|0.2
|Колев Александар
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Громыко Валерий
|1
|0.2
|Политевич Сергей
|1
|0.2
|Печенин Кирилл
|0
|0
Карточки
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крастев Филип
|2
|1
|Колев Александар
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Атанасов Живко
|1
|0
|Панайотов Василь
|1
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Минчев Иван
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Ахмедов Ахмед
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Политевич Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Громыко Валерий
|1
|0
|Антилевский Дмитрий
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Барковский Герман
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
Результаты матчей
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Беларусь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Болгария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Беларусь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Болгария
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Северная Ирландия - Болгария 5:0 Болгария - Люксембург 0:0 Болгария - Северная Ирландия 1:0 Беларусь - Болгария 0:0
Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0 Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2
Беларусь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Беларусь - Люксембург 1:1 Беларусь - Северная Ирландия 0:0 Люксембург - Беларусь 0:1 Беларусь - Болгария 0:0
Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1
Результаты матчей
Болгария
Беларусь
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Болгария
Беларусь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 1
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|2 - 5
|8
|3.
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|4.
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Болгария - Беларусь
Исход игры
Болгария
78.9% (30)
Ничья
13.2% (5)
Беларусь
7.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
47.22% (17)
Нет
52.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Болгария
31.6% (12)
2:0 Болгария
21.1% (8)
1:0 Болгария
18.4% (7)
1:1 Ничья
10.5% (4)
0:1 Беларусь
5.3% (2)
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