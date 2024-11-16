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Тур: 6. Стадион: .
Хорватия
FIFA #12
 
Позже
Португалия
FIFA #7
Прогнозы 37
Хорватия 24.3% (9)
X 35.1% (13)
Португалия 40.5% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Португалия
3.40
3.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Хорватия
Португалия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛНУ
2:1
ТМС
1:2
ЛНУ
2:3
ЛНУ
4:1
ТМС
1:1
Е2
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батурина Мартин 1 0.2
Сучич Петар 1 0.2
Модрич Лука 1 0.2
Крамарич Андрей 1 0.2
Соса Борна 1 0.2
Матанович Игорь 1 0.2
Перишич Иван 0 0
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 5 (1) 1
Фернандеш Бруну 2 0.4
Леау Рафаэл 1 0.2
Силва Бернарду 1 0.2
Далот Диогу 1 0.2
Нету Педру 1 0.2
Мендеш Нуну 0 0
Витинья II 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сучич Петар 2 1
Будимир Анте 2 0
Ливакович Доминик 0 1
Модрич Лука 1 0
Перишич Иван 1 0
Крамарич Андрей 1 0
Ковачич Матео 1 0
Петкович Бруно 1 0
Пьяца Марко 1 0
Пашалич Марио 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Златко Далич 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Невеш Рубен 1 0
Диаш Рубен 1 0
Жота Диогу 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
10
Хорватия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Португалия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Хорватия - Шотландия 2:1 Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1
Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шотландия - Португалия 0:0 Польша - Португалия 1:3 Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1
Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1

Результаты матчей

Хорватия
Португалия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Португалия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 5 4 1 0 12 - 4 13
2.
Хорватия
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Шотландия
 5 1 1 3 5 - 7 4
4.
Польша
 5 1 1 3 8 - 14 4

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Хорватия
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Шотландия
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Польша
 2 0 1 1 4 - 6 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Польша
 3 1 0 2 4 - 8 3
3.
Хорватия
 3 0 1 2 4 - 6 1
4.
Шотландия
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 37
    Хорватия 24.3% (9)
    X 35.1% (13)
    Португалия 40.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Португалия
    3.40
    3.40
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    Прогнозы на матч Хорватия - Португалия

    Исход игры
    Хорватия
    24.3% (9)
    Ничья
    35.1% (13)
    Португалия
    40.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (11)
    1:2 Португалия
    29.7% (11)
    2:1 Хорватия
    13.5% (5)
    1:0 Хорватия
    5.4% (2)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    2:3 Португалия
    5.4% (2)
    1:3 Португалия
    5.4% (2)
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    Хорватия
    Португалия
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