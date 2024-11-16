Тур: 6. Стадион: Полюд.
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История личных встреч
Хорватия
Португалия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батурина Мартин
|1
|0.2
|Сучич Петар
|1
|0.2
|Модрич Лука
|1
|0.2
|Крамарич Андрей
|1
|0.2
|Соса Борна
|1
|0.2
|Матанович Игорь
|1
|0.2
|Перишич Иван
|0
|0
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|1
|Фернандеш Бруну
|2
|0.4
|Леау Рафаэл
|1
|0.2
|Силва Бернарду
|1
|0.2
|Далот Диогу
|1
|0.2
|Нету Педру
|1
|0.2
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
Карточки
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сучич Петар
|2
|1
|Будимир Анте
|2
|0
|Ливакович Доминик
|0
|1
|Модрич Лука
|1
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Пьяца Марко
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
|Златко Далич
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Хорватия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
10
Хорватия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Португалия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Польша - Хорватия 3:3 Хорватия - Шотландия 2:1 Хорватия - Польша 1:0 Португалия - Хорватия 2:1
Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2
Португалия
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Шотландия - Португалия 0:0 Польша - Португалия 1:3 Португалия - Шотландия 2:1 Португалия - Хорватия 2:1
Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3 Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1
Результаты матчей
Хорватия
Португалия
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хорватия
Португалия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
14
23
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|8 - 14
|4
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
Лига A. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Хорватия - Португалия
Исход игры
Хорватия
24.3% (9)
Ничья
35.1% (13)
Португалия
40.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (11)
1:2 Португалия
29.7% (11)
2:1 Хорватия
13.5% (5)
1:0 Хорватия
5.4% (2)
2:2 Ничья
5.4% (2)
2:3 Португалия
5.4% (2)
1:3 Португалия
5.4% (2)
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