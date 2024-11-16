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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Испания
FIFA #3
 
Позже
Швейцария
FIFA #17
Прогнозы 36
Испания 97.2% (35)
X 2.8% (1)
Швейцария 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Швейцария
4.20
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6.30
6.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания
Швейцария

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
1:4
ЛНУ
1:2
ЛНУ
0:1
Е2
1:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМ
0:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.71
1.43

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
63

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Фабиан 2 0.4
Перес Айосе 1 0.2
Хоселу Санмартин 1 0.2
Торрес Ферран 1 0.2
Мората Альваро 1 0.2
Лапорт Эмерик 1 0.2
Оярсабаль Микель 1 0.2
Баэна Алекс 1 0.2
Субименди Мартин 1 0.2
Ольмо Дани 0 0
Порро Педро 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 3 (1) 0.6
Фройлер Ремо 1 0.2
Эмболо Брель 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 1
Карвахаль Даниэль 2 0
Оярсабаль Микель 2 0
Перес Айосе 1 0
Мората Альваро 1 0
Райя Давид 1 0
Ольмо Дани 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Луис де ла Фуэнте 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 2 1
Эльведи Нико 2 1
Видмер Сильван 2 0
Эмболо Брель 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Варгас Рубен 1 0
Ридер Фабиан 1 0

Результаты матчей

Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
3
Испания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Швейцария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Испания - Сербия 3:0 Испания - Дания 1:0 Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0
Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0
Швейцария
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Швейцария - Дания 2:2 Сербия - Швейцария 2:0 Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0
Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2

Результаты матчей

Испания
Швейцария

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Испания
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Дания
 5 2 1 2 7 - 5 7
3.
Сербия
 5 1 2 2 3 - 6 5
4.
Швейцария
 5 0 2 3 4 - 11 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Дания
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Сербия
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Швейцария
 3 0 2 1 4 - 7 2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Дания
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Сербия
 3 0 1 2 1 - 6 1
4.
Швейцария
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Дьёкереш Виктор 4 (4)
Норвегия Холанн Эрлинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 36
    Испания 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Швейцария 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Швейцария
    4.20
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    6.30
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    Прогнозы на матч Испания - Швейцария

    Исход игры
    Испания
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Швейцария
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    44.12% (15)
    Нет
    55.88% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    41.7% (15)
    2:1 Испания
    19.4% (7)
    3:1 Испания
    19.4% (7)
    3:0 Испания
    5.6% (2)
    1:0 Испания
    5.6% (2)
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    Швейцария
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