Тур: 6. Стадион: Элиодоро Родригес Лопес.
История личных встреч
Испания
Швейцария
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.71
1.43
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
63
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Фабиан
|2
|0.4
|Перес Айосе
|1
|0.2
|Хоселу Санмартин
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Лапорт Эмерик
|1
|0.2
|Оярсабаль Микель
|1
|0.2
|Баэна Алекс
|1
|0.2
|Субименди Мартин
|1
|0.2
|Ольмо Дани
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|3 (1)
|0.6
|Фройлер Ремо
|1
|0.2
|Эмболо Брель
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|1
|1
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Луис де ла Фуэнте
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|2
|1
|Эльведи Нико
|2
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
Результаты матчей
Испания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
3
Испания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Швейцария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Испания - Сербия 3:0 Испания - Дания 1:0 Швейцария - Испания 1:4 Сербия - Испания 0:0
Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1 Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0
Швейцария
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Швейцария - Дания 2:2 Сербия - Швейцария 2:0 Швейцария - Испания 1:4 Дания - Швейцария 2:0
Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2
Результаты матчей
Испания
Швейцария
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Испания
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
23
14
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|4 (4)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Испания - Швейцария
Исход игры
Испания
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Швейцария
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
44.12% (15)
Нет
55.88% (19)
Популярный счёт
2:0 Испания
41.7% (15)
2:1 Испания
19.4% (7)
3:1 Испания
19.4% (7)
3:0 Испания
5.6% (2)
1:0 Испания
5.6% (2)
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