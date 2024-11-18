Тур: 6. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
0'
1:0
2' ГолБирлигея Даниэль
16' Желтая карточкаКаро Андреас
2:0
42' ГолМарин Рэзван
2:1
52' ГолПиттас Яннис
52' Желтая карточкаАнтониу Минас
74' Желтая карточкаЛайфис Константинос
77' Вторая желтая карточкаЛайфис Константинос
3:1
80' ГолМарин Рэзван
4:1
83' ГолКоман Флоринел
90'+7
Ход матча
2'
16'
42'
2:0
52'
2:1
52'
80'
3:1
83'
4:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
18
Марин
Рэзван
21
Олару
Дариус
10
Хаджи
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Олару ДариусПолузащитник
-
10 Хаджи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Буркэ АндрейЗащитник
-
20 Илие МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
19 Дрэгуш ДенисНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Румыния
Кипр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|7 (4)
|1.4
|Ман Деннис
|2
|0.4
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.2
|Коман Флоринел
|1
|0.2
|Бирлигея Даниэль
|1
|0.2
|Митрицэ Александру
|1
|0.2
|Дрэгуш Денис
|1
|0.2
|Дрэгушин Раду
|1
|0.2
|Алибек Денис
|0
|0
|Станчу Николае
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|2
|0.33
|Ционис Маринос
|1
|0.17
|Кастанос Григорис
|1
|0.17
|Малеккидис Георгос
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|3
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Буркэ Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайфис Константинос
|3
|1
|Иоанну Николас
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Каро Андреас
|2
|0
|Сотириу Пиерос
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Ционис Маринос
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Киприану Гектор
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кипр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кипр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
2
Румыния
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кипр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
1
33%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Литва - Румыния 1:2 Кипр - Румыния 0:3 Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2
Кипр
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кипр - Литва 2:1 Косово - Кипр 3:0 Кипр - Румыния 0:3 Кипр - Косово 0:4
Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3
Результаты матчей
Румыния
Кипр
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Румыния
Кипр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 4:1 Кипр
Исход игры
Румыния
91.4% (106)
Ничья
5.2% (6)
Кипр
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
27.52% (30)
Нет
72.48% (79)
Популярный счёт
2:0 Румыния
46.6% (54)
3:0 Румыния
12.1% (14)
2:1 Румыния
12.1% (14)
1:0 Румыния
9.5% (11)
3:1 Румыния
6% (7)
1:1 Ничья
5.2% (6)
1:2 Кипр
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!