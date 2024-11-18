  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Румыния
FIFA #43
4:1
Конец матча
Кипр
FIFA #127
0'
1:0
2' Гол
Бирлигея Даниэль
16' Желтая карточка
Каро Андреас
2:0
42' Гол
Марин Рэзван
2:1
52' Гол
Питтас Яннис
52' Желтая карточка
Антониу Минас
74' Желтая карточка
Лайфис Константинос
77' Вторая желтая карточка
Лайфис Константинос
3:1
80' Гол
Марин Рэзван
4:1
83' Гол
Коман Флоринел
90'+7

Ход матча

2'
Бирлигея Даниэль
(Михэйлэ Валентин)
1:0
16'
 
Каро Андреас
42'
Марин Рэзван
(Бирлигея Даниэль)
2:0
46'
 
Антониу Минас
Каро Андреас
46'
 
Харалампус Харалампос
Шполярич Данило
46'
 
Питтас Яннис
Какулис Андроникос
52'
2:1
Питтас Яннис
52'
 
Антониу Минас
67'
Коман Флоринел
Марин Мариус
 
67'
Тарновану Стефан
Ницэ Флорин
 
67'
Буркэ Андрей
Дрэгушин Раду
 
67'
Шут Адриан
Олару Дариус
 
74'
 
Лайфис Константинос
74'
 
Макрис Андреас
Ционис Маринос
77'
 
Лайфис Константинос
79'
 
Панайоту Николас
Сотириу Пиерос
80'
Марин Рэзван
(Коман Флоринел)
3:1
83'
Коман Флоринел
(Хаджи Янис)
4:1
84'
Митрицэ Александру
Михэйлэ Валентин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 116
Румыния 91.4% (106)
X 5.2% (6)
Кипр 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ницэ
Флорин
2
Рациу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
5
Пашкану
Александру
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
6
Марин
Мариус
21
Олару
Дариус
10
Хаджи
Янис
9
Бирлигея
Даниэль
13
Михэйлэ
Валентин
13
Деметриу
Деметрис
2
Каро
Андреас
16
Андреу
Стелиос
19
Лайфис
Константинос
8
Коррейя
Андерсон
17
Лойзу
Лойзос
6
Шполярич
Данило
18
Артиматас
Костакис
11
Какулис
Андроникос
21
Ционис
Маринос
10
Сотириу
Пиерос
Румыния
4-3-3
Кипр
4-4-2

История личных встреч

Румыния
Кипр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Рэзван 7 (4) 1.4
Ман Деннис 2 0.4
Михэйлэ Валентин 1 0.2
Коман Флоринел 1 0.2
Бирлигея Даниэль 1 0.2
Митрицэ Александру 1 0.2
Дрэгуш Денис 1 0.2
Дрэгушин Раду 1 0.2
Алибек Денис 0 0
Станчу Николае 0 0
Хаджи Янис 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 2 0.33
Ционис Маринос 1 0.17
Кастанос Григорис 1 0.17
Малеккидис Георгос 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 3 0
Ман Деннис 2 0
Алибек Денис 1 0
Хаджи Янис 1 0
Коман Флоринел 1 0
Буркэ Андрей 1 0
Марин Мариус 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайфис Константинос 3 1
Иоанну Николас 2 0
Кусулос Янис 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Каро Андреас 2 0
Сотириу Пиерос 1 0
Питтас Яннис 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антониу Минас 1 0
Ционис Маринос 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Киприану Гектор 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кипр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Румыния
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кипр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
2
Румыния
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кипр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
1
33%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Литва - Румыния 1:2 Кипр - Румыния 0:3 Румыния - Литва 3:1 Косово - Румыния 0:3
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0 Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2
Кипр
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Кипр - Литва 2:1 Косово - Кипр 3:0 Кипр - Румыния 0:3 Кипр - Косово 0:4
Литва - Кипр 0:1 Сан-Марино - Кипр 1:4 Молдова - Кипр 3:2 Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3 Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3

Результаты матчей

Румыния
Кипр

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Румыния
Кипр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Косово
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Кипр
 6 2 0 4 4 - 15 6
4.
Литва
 6 0 0 6 4 - 11 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Косово
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Кипр
 3 1 0 2 2 - 8 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 5 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Косово
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Кипр
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Литва
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Румыния 91.4% (106)
    X 5.2% (6)
    Кипр 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Румыния 4:1 Кипр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Румыния 4:1 Кипр

    Исход игры
    Румыния
    91.4% (106)
    Ничья
    5.2% (6)
    Кипр
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.86% (38)
    Меньше
    65.14% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    27.52% (30)
    Нет
    72.48% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Румыния
    46.6% (54)
    3:0 Румыния
    12.1% (14)
    2:1 Румыния
    12.1% (14)
    1:0 Румыния
    9.5% (11)
    3:1 Румыния
    6% (7)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    1:2 Кипр
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный