Тур: 6. Стадион: Андрув. Главный судья: Папапетру Анастасиос
Прогноз на матч от Liveresult
18
Боржил
Ян
12
Черв
Лукаш
21
Крал
Алекс
17
Черны
Вацлав
15
Шулц
Павел
10
Климент
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Черв ЛукашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
-
17 Черны ВацлавПолузащитник
-
15 Шулц ПавелНападающий
-
10 Климент ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Провод ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кухта ЯнНападающий
-
13 Кушей ВасилНападающий
-
19 Хитил МоймирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гашек Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
История личных встреч
Чехия
Грузия
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоры Томаш
|2
|0.4
|Шулц Павел
|2
|0.4
|Калвач Лукаш
|1
|0.2
|Черв Лукаш
|1
|0.2
|Соучек Томаш
|1 (1)
|0.2
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочорашвили Георгий
|2
|0.4
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.4
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.2
|Кварацхелия Хвича
|1 (1)
|0.2
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоры Томаш
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Лингр Ондржей
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Двали Лаша
|2
|0
|Кочорашвили Георгий
|2
|0
|Саньоль Вилли
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
|Ноникашвили Шота
|1
|0
Результаты матчей
Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
6
Чехия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Грузия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Албания - Чехия 0:0 Украина - Чехия 1:1 Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2
Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3
Грузия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Грузия - Украина 1:1 Грузия - Албания 0:1 Украина - Грузия 1:0 Албания - Грузия 0:1
Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2
Результаты матчей
Чехия
Грузия
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Чехия
Грузия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чехия - Грузия
Исход игры
Чехия
73.1% (98)
Ничья
14.2% (19)
Грузия
12.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
60.91% (67)
Меньше
39.09% (43)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
2:1 Чехия
40.3% (54)
1:0 Чехия
16.4% (22)
2:0 Чехия
9% (12)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:1 Чехия
5.2% (7)
1:2 Грузия
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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