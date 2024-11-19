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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Папапетру Анастасиос
Чехия
FIFA #45
 
Позже
Грузия
FIFA #67
Прогнозы 130
Чехия 74.6% (97)
X 13.8% (18)
Грузия 11.5% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Чехия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коварж
Матей
3
Голеш
Томаш
6
Емелка
Вацлав
18
Боржил
Ян
5
Цоуфал
Владимир
12
Черв
Лукаш
21
Крал
Алекс
17
Черны
Вацлав
15
Шулц
Павел
10
Климент
Ян
9
Гложек
Адам
12
Мамардашвили
Георгий
15
Гвелесиани
Георгий
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
2
Какабадзе
Отар
10
Чакветадзе
Георгий
17
Китеишвили
Отар
6
Кочорашвили
Георгий
14
Лочошвили
Лука
7
Кварацхелия
Хвича
22
Микаутадзе
Жорж
Чехия
3-4-3
Грузия
3-5-2

История личных встреч

Чехия
Грузия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
4:1
Е2
1:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 2 0.4
Шулц Павел 2 0.4
Калвач Лукаш 1 0.2
Черв Лукаш 1 0.2
Соучек Томаш 1 (1) 0.2
Цоуфал Владимир 0 0
Черны Вацлав 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочорашвили Георгий 2 0.4
Микаутадзе Жорж 2 0.4
Чакветадзе Георгий 1 0.2
Кварацхелия Хвича 1 (1) 0.2
Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоры Томаш 2 0
Соучек Томаш 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Климент Ян 1 0
Черны Вацлав 1 0
Лингр Ондржей 1 0
Крал Алекс 1 0
Гложек Адам 1 0
Черв Лукаш 1 0
Витик Мартин 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Двали Лаша 2 0
Кочорашвили Георгий 2 0
Саньоль Вилли 1 0
Кашия Гурам 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Ноникашвили Шота 1 0

Результаты матчей

Чехия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Чехия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Грузия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
6
Чехия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Грузия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Албания - Чехия 0:0 Украина - Чехия 1:1 Чехия - Албания 2:0 Чехия - Украина 3:2
Грузия - Чехия 4:1 Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1 Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3
Грузия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Грузия - Украина 1:1 Грузия - Албания 0:1 Украина - Грузия 1:0 Албания - Грузия 0:1
Грузия - Чехия 4:1 Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1 Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2

Результаты матчей

Чехия
Грузия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Чехия
Грузия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 5 2 2 1 7 - 7 8
2.
Грузия
 5 2 1 2 6 - 4 7
3.
Албания
 5 2 1 2 3 - 4 7
4.
Украина
 5 1 2 2 6 - 7 5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Украина
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Албания
 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 3 2 0 1 3 - 3 6
2.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Чехия
 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Украина
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 6-м туре группы 1 Лиги B Лиги наций сборная Чехии примет сборную Грузии. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Папапетру Анастасиос

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 130
Чехия 74.6% (97)
X 13.8% (18)
Грузия 11.5% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чехия - Грузия

Исход игры
Чехия
73.1% (98)
Ничья
14.2% (19)
Грузия
12.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
60.91% (67)
Меньше
39.09% (43)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
2:1 Чехия
40.3% (54)
1:0 Чехия
16.4% (22)
2:0 Чехия
9% (12)
1:1 Ничья
6.7% (9)
3:1 Чехия
5.2% (7)
1:2 Грузия
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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