Тур: 6. Стадион: Билино Поле. Главный судья: Агаев Алияр
Прогноз на матч от Liveresult
11
Джеко
Эдин
23
Флеккен
Марк
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Башич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баждар СамедНападающий
-
Главный тренер: Сергей Барбарез
- Основной состав
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Олай НикВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Нидерланды
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|0.4
|Демирович Эрмедин
|1
|0.2
|Хусейнбашич Денис
|0
|0
|Байрактаревич Эсмир
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.6
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.4
|Гакпо Коди
|2 (1)
|0.4
|Вегхорст Ваут
|2 (1)
|0.4
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.2
|Копмейнерс Тëн
|1
|0.2
|Симонс Хави
|1
|0.2
|Мален Дониэлл
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|2
|0
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Хусейнбашич Денис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
11
Босния и Герцеговина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
67%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
3
50%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Германия - Босния и Герцеговина 7:0 Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Венгрия 4:0 Германия - Нидерланды 1:0 Венгрия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Германия 2:2
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Нидерланды
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Нидерланды
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 3
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|3.
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|4.
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 12
|1
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Нидерланды
Исход игры
Босния и Герцеговина
3.4% (4)
Ничья
0% (0)
Нидерланды
96.6% (114)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (75)
Меньше
31.82% (35)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
35.6% (42)
0:2 Нидерланды
23.7% (28)
1:3 Нидерланды
19.5% (23)
0:3 Нидерланды
6.8% (8)
0:1 Нидерланды
5.1% (6)
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