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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Босния и Герцеговина
FIFA #74
 
Позже
Нидерланды
FIFA #8
Прогнозы 118
Босния и Герцеговина 3.4% (4)
X 0% (0)
Нидерланды 96.6% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Нидерланды
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22
Зломислич
Мартин
7
Дедич
Амар
16
Баришич
Адриан-Леон
3
Бичакчич
Эрмин
18
Мухаремович
Тарик
17
Бурнич
Дженис
5
Шуньич
Иван
6
Тахирович
Бенджамин
15
Гигович
Армин
11
Джеко
Эдин
10
Демирович
Эрмедин
23
Флеккен
Марк
12
Фримпонг
Жереми
6
Де
Врей
Стефан
4
Де
Лигт
Маттейс
5
Хато
Йоррель
7
Виффер
Матс
20
Копмейнерс
Тëн
17
Клюйверт
Джастин
21
Зиркзее
Джошуа
10
Ланг
Ноа
19
Бробби
Брайан
Босния и Герцеговина
4-3-3
Нидерланды
4-3-3

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Нидерланды

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
5:2
ЛНУ
3:1
ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 2 0.4
Демирович Эрмедин 1 0.2
Хусейнбашич Денис 0 0
Байрактаревич Эсмир 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюмфрис Дензел 3 0.6
Рейндерс Тиджани 2 0.4
Гакпо Коди 2 (1) 0.4
Вегхорст Ваут 2 (1) 0.4
Зиркзее Джошуа 1 0.2
Копмейнерс Тëн 1 0.2
Симонс Хави 1 0.2
Мален Дониэлл 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 2 0
Демирович Эрмедин 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Джеко Эдин 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Гигович Армин 1 0
Хусейнбашич Денис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 1
Рейндерс Тиджани 1 0
Виффер Матс 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
11
Босния и Герцеговина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
67%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
3
50%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Германия - Босния и Герцеговина 7:0 Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Нидерланды
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Венгрия 4:0 Германия - Нидерланды 1:0 Венгрия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Германия 2:2
Нидерланды - Босния и Герцеговина 5:2 Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3 Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Нидерланды

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 5 4 1 0 17 - 3 13
2.
Нидерланды
 5 2 2 1 12 - 6 8
3.
Венгрия
 5 1 2 2 3 - 10 5
4.
Босния и Герцеговина
 5 0 1 4 3 - 16 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Нидерланды
 3 2 1 0 11 - 4 7
3.
Венгрия
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Венгрия
 3 1 0 2 2 - 9 3
3.
Нидерланды
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Босния и Герцеговина
 3 0 1 2 2 - 12 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча заключительного шестого тура группы А3 Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Нидерландов. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Агаев Алияр

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  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Босния и Герцеговина 3.4% (4)
X 0% (0)
Нидерланды 96.6% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Нидерланды
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Нидерланды

Исход игры
Босния и Герцеговина
3.4% (4)
Ничья
0% (0)
Нидерланды
96.6% (114)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (75)
Меньше
31.82% (35)
Обе команды забьют
Да
60% (66)
Нет
40% (44)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
35.6% (42)
0:2 Нидерланды
23.7% (28)
1:3 Нидерланды
19.5% (23)
0:3 Нидерланды
6.8% (8)
0:1 Нидерланды
5.1% (6)
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