Тур: 6. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
История личных встреч
Уэльс
Исландия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|3 (1)
|0.6
|Мур Киффер
|1
|0.2
|Джонсон Бреннан
|1
|0.2
|Уильямс Неко
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|3
|0.6
|Гудьонсен Андри
|1
|0.2
|Торстейнссон Йон
|1
|0.2
|Палссон Виктор
|1
|0.2
|Томассон Логи
|1
|0.2
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.2
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Джеймс Джордан
|2
|0
|Уорд Дэнни II
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
3
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
60%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
100%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Турция - Уэльс 0:0 Уэльс - Черногория 1:0 Исландия - Уэльс 2:2 Черногория - Уэльс 1:2
Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3
Исландия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Черногория - Исландия 0:2 Исландия - Турция 2:4 Исландия - Уэльс 2:2 Турция - Исландия 3:1
Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7
Результаты матчей
Уэльс
Исландия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Уэльс
Исландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|3.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Уэльс - Исландия
Исход игры
Уэльс
82.4% (28)
Ничья
8.8% (3)
Исландия
8.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
54.55% (18)
Нет
45.45% (15)
Популярный счёт
2:1 Уэльс
38.2% (13)
2:0 Уэльс
23.5% (8)
1:0 Уэльс
17.6% (6)
1:1 Ничья
8.8% (3)
1:2 Исландия
5.9% (2)
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