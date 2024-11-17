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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Уэльс
FIFA #29
 
Позже
Исландия
FIFA #70
Прогнозы 35
Уэльс 82.9% (29)
X 8.6% (3)
Исландия 8.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Исландия
3.60
3.70
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5.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Исландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:2
ММ
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 3 (1) 0.6
Мур Киффер 1 0.2
Джонсон Бреннан 1 0.2
Уильямс Неко 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 3 0.6
Гудьонсен Андри 1 0.2
Торстейнссон Йон 1 0.2
Палссон Виктор 1 0.2
Томассон Логи 1 0.2
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.2
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0
Андерсон Микаэль 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Бреннан 3 0
Джеймс Джордан 2 0
Уорд Дэнни II 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Мур Киффер 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Родон Джо 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Томассон Логи 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Уэльс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Исландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
3
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Исландия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
3
60%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
100%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Турция - Уэльс 0:0 Уэльс - Черногория 1:0 Исландия - Уэльс 2:2 Черногория - Уэльс 1:2
Уэльс - Турция 0:0 Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3
Исландия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Черногория - Исландия 0:2 Исландия - Турция 2:4 Исландия - Уэльс 2:2 Турция - Исландия 3:1
Исландия - Черногория 2:0 Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7

Результаты матчей

Уэльс
Исландия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Уэльс
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Уэльс
 5 2 3 0 5 - 3 9
3.
Исландия
 5 2 1 2 9 - 9 7
4.
Черногория
 5 0 0 5 1 - 8 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Уэльс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Исландия
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Черногория
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Турция
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Черногория
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 35
    Уэльс 82.9% (29)
    X 8.6% (3)
    Исландия 8.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Исландия
    3.60
    3.70
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    Прогнозы на матч Уэльс - Исландия

    Исход игры
    Уэльс
    82.4% (28)
    Ничья
    8.8% (3)
    Исландия
    8.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (18)
    Нет
    45.45% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Уэльс
    38.2% (13)
    2:0 Уэльс
    23.5% (8)
    1:0 Уэльс
    17.6% (6)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    1:2 Исландия
    5.9% (2)
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