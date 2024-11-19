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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Албания
FIFA #65
 
Позже
Украина
FIFA #25
Прогнозы 129
Албания 16.3% (21)
X 37.2% (48)
Украина 46.5% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Албания
Ничья
Украина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стракоша
Томас
2
Балью
Иван
18
Исмайли
Ардиан
5
Айети
Арлинд
3
Митай
Марио
8
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
14
Лячи
Казим
9
Асани
Ясир
19
Даку
Мирлинд
17
Мучи
Эрнест
12
Трубин
Анатолий
2
Конопля
Ефим
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
21
Калюжный
Иван
19
Гуцуляк
Алексей
17
Зинченко
Александр
8
Судаков
Георгий
7
Мудрик
Михаил
9
Яремчук
Роман
Албания
4-3-3
Украина
4-1-4-1

История личных встреч

Албания
Украина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:2
ТМС
1:4
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
3

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 1 0.2
Исмайли Ардиан 1 0.2
Аслани Кристьян 1 0.2
Манай Рей 0 0
Туци Индрит 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 1 0.2
Конопля Ефим 1 0.2
Мудрик Михаил 1 0.2
Ванат Владислав 1 0.2
Довбик Артём 1 (1) 0.2
Цыганков Виктор 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 2 0
Сильвиньо Мендес 1 0
Абраши Амир 1 0
Асани Ясир 1 0
Лячи Казим 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Митай Марио 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зубков Александр 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Яремчук Роман 1 0
Калюжный Иван 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Судаков Георгий 1 0
Таловеров Максим 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Албания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Албания - Чехия 0:0 Грузия - Албания 0:1 Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1
Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0
Украина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грузия - Украина 1:1 Украина - Чехия 1:1 Украина - Грузия 1:0 Чехия - Украина 3:2
Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3

Результаты матчей

Албания
Украина

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Албания
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 5 2 2 1 7 - 7 8
2.
Грузия
 5 2 1 2 6 - 4 7
3.
Албания
 5 2 1 2 3 - 4 7
4.
Украина
 5 1 2 2 6 - 7 5

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Грузия
 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Украина
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Албания
 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 3 2 0 1 3 - 3 6
2.
Грузия
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Чехия
 3 0 2 1 2 - 5 2
4.
Украина
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Вот и настала пора последнего игрового дня Лиги наций УЕФА. В одном из поединков встретятся сборные Албании и Украины. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Пиньейру Жоау

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.1% пользователей.
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Прогнозы 129
Албания 16.3% (21)
X 37.2% (48)
Украина 46.5% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Украина
3.43
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3.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Албания - Украина

Исход игры
Албания
16.8% (22)
Ничья
36.6% (48)
Украина
46.6% (61)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (42)
1:2 Украина
22.9% (30)
2:1 Албания
9.2% (12)
0:1 Украина
9.2% (12)
1:0 Албания
2.3% (3)
1:3 Украина
2.3% (3)
2:3 Украина
1.5% (2)
0:2 Украина
1.5% (2)
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Албания
Украина
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