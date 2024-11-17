Тур: 6. Стадион: Эйр Албания.
История личных встреч
Албания
Украина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1
3
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|1
|0.2
|Исмайли Ардиан
|1
|0.2
|Аслани Кристьян
|1
|0.2
|Манай Рей
|0
|0
|Туци Индрит
|0
|0
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|1
|0.2
|Конопля Ефим
|1
|0.2
|Мудрик Михаил
|1
|0.2
|Ванат Владислав
|1
|0.2
|Довбик Артём
|1 (1)
|0.2
|Цыганков Виктор
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Сильвиньо Мендес
|1
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Асани Ясир
|1
|0
|Лячи Казим
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зубков Александр
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
Результаты матчей
Албания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Албания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Албания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Албания - Чехия 0:0 Грузия - Албания 0:1 Чехия - Албания 2:0 Албания - Грузия 0:1
Украина - Албания 1:2 Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1 Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0
Украина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Грузия - Украина 1:1 Украина - Чехия 1:1 Украина - Грузия 1:0 Чехия - Украина 3:2
Украина - Албания 1:2 Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4 Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3
Результаты матчей
Албания
Украина
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Албания
Украина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Албания - Украина
Исход игры
Албания
23.7% (9)
Ничья
18.4% (7)
Украина
57.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
79.41% (27)
Нет
20.59% (7)
Популярный счёт
1:2 Украина
34.2% (13)
1:1 Ничья
15.8% (6)
2:1 Албания
13.2% (5)
0:1 Украина
7.9% (3)
2:3 Украина
5.3% (2)
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