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Тур: 6. Стадион: .
Швеция
FIFA #28
 
Позже
Азербайджан
FIFA #118
Прогнозы 35
Швеция 91.4% (32)
X 5.7% (2)
Азербайджан 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Азербайджан
1.21
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6.80
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16.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Швеция
Азербайджан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:3
Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
5:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (1) 1
Исак Александр 4 0.8
Нанаси Себастьян 2 0.4
Сема Кен 1 0.2
Аяри Ясин 1 0.2
Кулушевски Деян 0 0
Хин Исак 0 0
Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрамов Турал 2 (1) 0.4
Дадашов Ренат 1 0.2
Шейдаев Рамиль 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Алекс 2 0
Хин Исак 2 0
Вальквист Линус 1 0
Салетрос Антон 1 0
Сема Кен 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмрели Махир 1 1
Джафаргулиев Элвин 2 0
Дженетов Мехти 1 0
Алиев Шахрияр 1 0
Алиев Гисмат 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Сейдиев Амин 1 0
Коку Озан 1 0
Байрамов Турал 1 0

Результаты матчей

Швеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Швеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
0
Швеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Азербайджан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швеция - Словакия 2:1 Эстония - Швеция 0:3 Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0
Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3
Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Эстония 0:0 Азербайджан - Словакия 1:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Словакия - Азербайджан 2:0
Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2

Результаты матчей

Швеция
Азербайджан

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Швеция
Азербайджан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 5 4 1 0 13 - 4 13
2.
Словакия
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Эстония
 5 1 1 3 3 - 8 4
4.
Азербайджан
 5 0 1 4 3 - 11 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Словакия
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Эстония
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 3 0 1 2 2 - 6 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Словакия
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Эстония
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Азербайджан
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 35
    Швеция 91.4% (32)
    X 5.7% (2)
    Азербайджан 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Азербайджан
    1.21
    Реклама, betcity.ru
    6.80
    Реклама, betcity.ru
    16.00
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    Прогнозы на матч Швеция - Азербайджан

    Исход игры
    Швеция
    91.2% (31)
    Ничья
    5.9% (2)
    Азербайджан
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.3% (10)
    Меньше
    69.7% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (9)
    Нет
    72.73% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Швеция
    58.8% (20)
    2:1 Швеция
    17.6% (6)
    1:0 Швеция
    5.9% (2)
    3:0 Швеция
    5.9% (2)
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    Швеция
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