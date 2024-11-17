Тур: 6. Стадион: Строуберри Арена.
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История личных встреч
Швеция
Азербайджан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
1.5
Среднее время на гол
18
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|1
|Исак Александр
|4
|0.8
|Нанаси Себастьян
|2
|0.4
|Сема Кен
|1
|0.2
|Аяри Ясин
|1
|0.2
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Хин Исак
|0
|0
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрамов Турал
|2 (1)
|0.4
|Дадашов Ренат
|1
|0.2
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмрели Махир
|1
|1
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Дженетов Мехти
|1
|0
|Алиев Шахрияр
|1
|0
|Алиев Гисмат
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Сейдиев Амин
|1
|0
|Коку Озан
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Результаты матчей
Швеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Швеция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Азербайджан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
0
Швеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Азербайджан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швеция - Словакия 2:1 Эстония - Швеция 0:3 Словакия - Швеция 2:2 Швеция - Эстония 3:0
Азербайджан - Швеция 1:3 Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3
Азербайджан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Азербайджан - Эстония 0:0 Азербайджан - Словакия 1:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Словакия - Азербайджан 2:0
Азербайджан - Швеция 1:3 Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2
Результаты матчей
Швеция
Азербайджан
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Швеция
Азербайджан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Швеция - Азербайджан
Исход игры
Швеция
91.2% (31)
Ничья
5.9% (2)
Азербайджан
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.3% (10)
Меньше
69.7% (23)
Обе команды забьют
Да
27.27% (9)
Нет
72.73% (24)
Популярный счёт
2:0 Швеция
58.8% (20)
2:1 Швеция
17.6% (6)
1:0 Швеция
5.9% (2)
3:0 Швеция
5.9% (2)
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