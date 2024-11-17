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Тур: 6. Стадион: .
Черногория
FIFA #75
 
Позже
Турция
FIFA #26
Прогнозы 37
Черногория 2.7% (1)
X 16.2% (6)
Турция 81.1% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Турция
6.10
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5.90
1.53
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Турция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
2:2
ТМС
2:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Дритон 1 0.2
Крстович Никола 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 4 0.8
Кавечи Ирфан 2 0.4
Гюлер Арда 1 0.2
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.2
Йылдыз Кенан 0 0
Найир Умут 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоветич Стеван 2 0
Радунович Ристо 2 0
Марушич Адам 2 0
Осмаич Милутин 2 0
Брнович Милош 2 0
Вукчевич Марко 1 0
Бакич Марко 1 0
Вуячич Игор 1 0
Янкович Марко 1 0
Шипчич Никола 1 0
Эракович Новица 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 1 1
Бардакджи Абдулкерим 2 0
Айхан Кан 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Демирал Мерих 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Черногория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Черногория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Турция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Черногория - Исландия 0:2 Уэльс - Черногория 1:0 Турция - Черногория 1:0 Черногория - Уэльс 1:2
Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0
Турция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Турция - Уэльс 0:0 Исландия - Турция 2:4 Турция - Черногория 1:0 Турция - Исландия 3:1
Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1

Результаты матчей

Черногория
Турция

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Черногория
Турция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Уэльс
 5 2 3 0 5 - 3 9
3.
Исландия
 5 2 1 2 9 - 9 7
4.
Черногория
 5 0 0 5 1 - 8 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Уэльс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Исландия
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
Черногория
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уэльс
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Турция
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Исландия
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Черногория
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 37
    Черногория 2.7% (1)
    X 16.2% (6)
    Турция 81.1% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Турция
    6.10
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    5.90
    1.53
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    Прогнозы на матч Черногория - Турция

    Исход игры
    Черногория
    2.7% (1)
    Ничья
    16.2% (6)
    Турция
    81.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (27)
    Нет
    22.86% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Турция
    54.1% (20)
    0:2 Турция
    10.8% (4)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    0:1 Турция
    10.8% (4)
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    Черногория
    Турция
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