Тур: 6. Стадион: Под Горицом.
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История личных встреч
Черногория
Турция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Дритон
|1
|0.2
|Крстович Никола
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|0.8
|Кавечи Ирфан
|2
|0.4
|Гюлер Арда
|1
|0.2
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.2
|Йылдыз Кенан
|0
|0
|Найир Умут
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоветич Стеван
|2
|0
|Радунович Ристо
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Осмаич Милутин
|2
|0
|Брнович Милош
|2
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Янкович Марко
|1
|0
|Шипчич Никола
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылмаз Барыш
|1
|1
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Демирал Мерих
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Черногория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Турция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Черногория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Турция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Черногория - Исландия 0:2 Уэльс - Черногория 1:0 Турция - Черногория 1:0 Черногория - Уэльс 1:2
Исландия - Черногория 2:0 Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2 Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0
Турция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Турция - Уэльс 0:0 Исландия - Турция 2:4 Турция - Черногория 1:0 Турция - Исландия 3:1
Уэльс - Турция 0:0 Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3 Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1
Результаты матчей
Черногория
Турция
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Черногория
Турция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|3.
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига B. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Черногория - Турция
Исход игры
Черногория
2.7% (1)
Ничья
16.2% (6)
Турция
81.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (23)
Меньше
34.29% (12)
Обе команды забьют
Да
77.14% (27)
Нет
22.86% (8)
Популярный счёт
1:2 Турция
54.1% (20)
0:2 Турция
10.8% (4)
1:1 Ничья
10.8% (4)
0:1 Турция
10.8% (4)
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