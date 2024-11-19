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Тур: 6. Стадион: .
Словакия
FIFA #41
0:0
Перерыв
Эстония
FIFA #124
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Словакия 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Эстония 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Словакия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Грейф
Доминик
6
Дьомбер
Норберт
3
Вавро
Денис
4
Оберт
Адам
16
Ганцко
Давид
21
Беро
Матуш
22
Лоботка
Станислав
10
Бенеш
Ласло
7
Суслов
Томаш
9
Боженик
Роберт
11
Тупта
Любомир
12
Хейн
Карл-Якоб
4
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
13
Паскочи
Максим
18
Метс
Кароль
3
Салисте
Йозеф
11
Палуметс
Кевор
20
Поом
Маркус
9
Яковлев
Иоан
14
Кристал
Патрик
23
Синявский
Василий
15
Тамм
Алекс
Словакия
4-3-3
Эстония
4-2-3-1

История личных встреч

Словакия
Эстония

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.5
Гараслин Лукаш 1 0.17
Ганцко Давид 1 0.17
Дуда Ондрей 1 (1) 0.17
Дюриш Давид 1 0.17
Суслов Томаш 1 0.17
Шкриньяр Милан 0 0
Тупта Любомир 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шейн Рокко Роберт 1 0.17
Синявский Василий 1 0.17
Яковлев Иоан 1 0.17
Айнсалу Михкель 0 0

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкриньяр Милан 1 1
Дубравка Мартин 2 0
Вавро Денис 2 0
Дуда Ондрей 1 0
Родак Марек 1 0
Беро Матуш 1 0
Ганцко Давид 1 0
Боженик Роберт 1 0
Суслов Томаш 1 0
Оберт Адам 1 0
Франческо Кальцона 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамм Алекс 3 0
Шейн Рокко Роберт 3 0
Палуметс Кевор 1 1
Аниер Хенри 2 0
Метс Кароль 1 0
Пеэтсон Расмус 1 0
Паскочи Максим 1 0

Результаты матчей

Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
3
Словакия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Швеция - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 1:3 Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0
Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1
Эстония
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Азербайджан - Эстония 0:0 Эстония - Швеция 0:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Швеция - Эстония 3:0
Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1

Результаты матчей

Словакия
Эстония

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Словакия
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3:0 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Словакия
 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
3.
Эстония
 0:0 6 1 2 3 3 - 8 5
4.
Азербайджан
 0:3 6 0 1 5 3 - 14 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словакия
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстония
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Азербайджан
 0:3 3 0 1 2 2 - 6 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция
 3:0 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Словакия
 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Эстония
 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
4.
Азербайджан
 0:3 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 7 (5)
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
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Прогнозы 115
Словакия 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Эстония 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Эстония
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словакия 0:0 Эстония

Исход игры
Словакия
98.3% (113)
Ничья
0.9% (1)
Эстония
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (35)
Меньше
68.18% (75)
Обе команды забьют
Да
15.45% (17)
Нет
84.55% (93)
Популярный счёт
2:0 Словакия
53% (61)
1:0 Словакия
12.2% (14)
3:0 Словакия
12.2% (14)
2:1 Словакия
10.4% (12)
3:1 Словакия
2.6% (3)
5:0 Словакия
1.7% (2)
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