Тур: 6. Стадион: Антон Малатинский.
История личных встреч
Словакия
Эстония
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|0.6
|Гараслин Лукаш
|1
|0.2
|Ганцко Давид
|1
|0.2
|Дуда Ондрей
|1 (1)
|0.2
|Дюриш Давид
|1
|0.2
|Суслов Томаш
|1
|0.2
|Шкриньяр Милан
|0
|0
|Тупта Любомир
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шейн Рокко Роберт
|1
|0.2
|Синявский Василий
|1
|0.2
|Яковлев Иоан
|1
|0.2
|Айнсалу Михкель
|0
|0
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шкриньяр Милан
|1
|1
|Дубравка Мартин
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Франческо Кальцона
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамм Алекс
|3
|0
|Шейн Рокко Роберт
|3
|0
|Палуметс Кевор
|1
|1
|Аниер Хенри
|2
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Результаты матчей
Словакия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Словакия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
3
Словакия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Швеция - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 1:3 Словакия - Швеция 2:2 Словакия - Азербайджан 2:0
Эстония - Словакия 0:1 Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1 Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1
Эстония
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Азербайджан - Эстония 0:0 Эстония - Швеция 0:3 Эстония - Азербайджан 3:1 Швеция - Эстония 3:0
Эстония - Словакия 0:1 Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1 Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1
Результаты матчей
Словакия
Эстония
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Словакия
Эстония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Словакия - Эстония
Исход игры
Словакия
97.1% (33)
Ничья
0% (0)
Эстония
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (11)
Меньше
66.67% (22)
Обе команды забьют
Да
21.21% (7)
Нет
78.79% (26)
Популярный счёт
2:0 Словакия
50% (17)
2:1 Словакия
17.6% (6)
1:0 Словакия
14.7% (5)
3:0 Словакия
5.9% (2)
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