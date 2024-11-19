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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Струкан Дуйе
Венгрия
FIFA #32
 
Позже
Германия
FIFA #11
Прогнозы 125
Венгрия 1.6% (2)
X 8% (10)
Германия 90.4% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Германия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дибус
Денеш
5
Фиола
Аттила
6
Орбан
Вилли
4
Дардаи
Мартон
7
Него
Лоик
18
Надь
Жолт
14
Никичер
Тамаш
13
Шефер
Андраш
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
19
Варга
Барнабаш
1
Нюбель
Александр
6
Киммих
Йозуа
3
Кох
Робин
15
Шлоттербек
Нико
23
Хенрихс
Бенджамин
8
Андрих
Роберт
13
Нмеча
Феликс
20
Гнабри
Серж
14
Брандт
Юлиан
19
Сане
Лерой
11
Фюрих
Крис
Венгрия
3-4-2-1
Германия
4-2-3-1

История личных встреч

Венгрия
Германия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛНУ
5:0
Е2
2:0
ЛНУ
0:1
ЛНУ
1:1
Е2
2:2
ТМС
2:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 2 (1) 0.4
Шаллаи Роланд 1 0.2
Надь Жолт 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.6
Ундав Дениз 3 0.6
Мусиала Джамал 2 0.4
Хаверц Кай 2 (1) 0.4
Кляйндинст Тим 2 0.4
Киммих Йозуа 1 0.2
Сане Лерой 1 0.2
Фюллькруг Никлас 1 0.2
Левелинг Джейми 1 0.2
Павлович Александр 1 0.2
Рюдигер Антонио 0 0
Андрих Роберт 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиола Аттила 2 0
Орбан Вилли 1 0
Него Лоик 1 0
Надь Жолт 1 0
Варга Барнабаш 1 0
Дардаи Мартон 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Раум Давид 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Венгрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
13
Венгрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Германия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
1
50%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
67%
4
24%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нидерланды - Венгрия 4:0 Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Венгрия - Нидерланды 1:1 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0
Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0
Германия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Германия - Босния и Герцеговина 7:0 Германия - Нидерланды 1:0 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Нидерланды - Германия 2:2
Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4

Результаты матчей

Венгрия
Германия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Венгрия
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 5 4 1 0 17 - 3 13
2.
Нидерланды
 5 2 2 1 12 - 6 8
3.
Венгрия
 5 1 2 2 3 - 10 5
4.
Босния и Герцеговина
 5 0 1 4 3 - 16 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Нидерланды
 3 2 1 0 11 - 4 7
3.
Венгрия
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Босния и Герцеговина
 2 0 0 2 1 - 4 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Венгрия
 3 1 0 2 2 - 9 3
3.
Нидерланды
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Босния и Герцеговина
 3 0 1 2 2 - 12 1
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Весь список

Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций, в котором сыграют сборные Венгрии и Германии. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2024, осталось 8 минут.

    Главный судья: Струкан Дуйе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 125
Венгрия 1.6% (2)
X 8% (10)
Германия 90.4% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Германия
6.80
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6.70
1.47
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Венгрия - Германия

Исход игры
Венгрия
1.6% (2)
Ничья
8% (10)
Германия
90.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (81)
Меньше
27.03% (30)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:2 Германия
28% (35)
1:3 Германия
25.6% (32)
0:2 Германия
16% (20)
1:1 Ничья
5.6% (7)
1:4 Германия
4% (5)
0:3 Германия
3.2% (4)
0:1 Германия
2.4% (3)
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