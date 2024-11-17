Тур: 6. Стадион: Ференц Пушкаш.
История личных встреч
Венгрия
Германия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Собослаи Доминик
|2 (1)
|0.4
|Шаллаи Роланд
|1
|0.2
|Надь Жолт
|0
|0
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3
|0.6
|Ундав Дениз
|3
|0.6
|Мусиала Джамал
|2
|0.4
|Хаверц Кай
|2 (1)
|0.4
|Кляйндинст Тим
|2
|0.4
|Киммих Йозуа
|1
|0.2
|Сане Лерой
|1
|0.2
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.2
|Левелинг Джейми
|1
|0.2
|Павлович Александр
|1
|0.2
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
Карточки
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиола Аттила
|2
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Надь Жолт
|1
|0
|Варга Барнабаш
|1
|0
|Дардаи Мартон
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Венгрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Германия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Венгрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
13
Венгрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Германия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
1
50%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
67%
4
24%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нидерланды - Венгрия 4:0 Босния и Герцеговина - Венгрия 0:2 Венгрия - Нидерланды 1:1 Венгрия - Босния и Герцеговина 0:0
Германия - Венгрия 5:0 Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0
Германия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Германия - Босния и Герцеговина 7:0 Германия - Нидерланды 1:0 Босния и Герцеговина - Германия 1:2 Нидерланды - Германия 2:2
Германия - Венгрия 5:0 Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0 Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4
Результаты матчей
Венгрия
Германия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Венгрия
Германия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|17 - 3
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|3.
|5
|1
|2
|2
|3 - 10
|5
|4.
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|3.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 12
|1
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|5 (5)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Швеция
|Исак Александр
|4 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1 2
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 2
|Болгария
|Крастев Филип
|1 2
Прогнозы на матч Венгрия - Германия
Исход игры
Венгрия
5.7% (2)
Ничья
0% (0)
Германия
94.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (27)
Меньше
18.18% (6)
Обе команды забьют
Да
78.79% (26)
Нет
21.21% (7)
Популярный счёт
1:3 Германия
40% (14)
1:2 Германия
34.3% (12)
0:2 Германия
14.3% (5)
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