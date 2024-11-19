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  3. Лига наций УЕФА 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Мальта
FIFA #169
0:0
Перерыв
Андорра
FIFA #170
0'
17' Красная карточка
Менц Габриэл
20' Желтая карточка
Мбонг Джозеф
21' Желтая карточка
Фернандес Исан

Ход матча

17'
Менц Габриэл
 
20'
Мбонг Джозеф
 
21'
 
Фернандес Исан
24'
Пепе Энрико
Дегабриэле Юрген
 
34'
Бирман Майлз
Камензули Райан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 116
Мальта 81% (94)
X 13.8% (16)
Андорра 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Андорра
3.10
7.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
5
Шоу
Курт
4
Менц
Габриэл
2
Борг
Жан
7
Мбонг
Джозеф
6
Гийомье
Мэтью
10
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
19
Бухагьяр
Трент
18
Дегабриэле
Юрген
11
Мбонг
Пол
12
Альварес
Икер
15
Сан-Никола
Мойсес
6
Гарсия
Кристиан
II
22
Оливейра
Иан
23
Борра
Бьель
21
Гарсия
Марк
14
Фернандес
Исан
16
Искьердо
Эрик
20
Жоау
Карлуш
17
Сервос
Жоан
11
Росас
Альберт
Мальта
3-4-3
Андорра
5-4-1

История личных встреч

Мальта
Андорра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
3:1
ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камензули Райан 1 0.25
Теума Тедди 1 (1) 0.25
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менц Габриэл 1 1
Мбонг Джозеф 2 0
Мускат Зак 1 0
Бонелло Анри 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шоу Курт 1 0
Дзаммит-Лонарделли Карло 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуйоль Марк 2 0
Росас Альберт 2 0
Валес Эрик 2 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Алаез Жорди 1 0
Фернандес Исан 1 0
Гильен Жоэль 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Мальта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Андорра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальта - Лихтенштейн 2:0 Мальта - Молдова 1:0 Андорра - Мальта 0:1 Молдова - Мальта 2:0
Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2
Андорра
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Андорра - Молдова 0:1 Андорра - Сан-Марино 2:0 Молдова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:1
Гибралтар - Андорра 1:0 Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1 Андорра - Лерида 1:2 Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3

Результаты матчей

Мальта
Андорра

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мальта
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Мальта
 0:0 4 2 1 1 2 - 2 7
3.
Андорра
 0:0 4 0 1 3 0 - 4 1

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мальта
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Андорра
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Мальта
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Андорра
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 7 (5)
Норвегия Холанн Эрлинг 7 (1)
Румыния Марин Рэзван 7 (1)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
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Топ нарушителей
Сербия Павлович Страхинья 2 2
Кипр Лайфис Константинос 1 3
Северная Македония Серафимов Никола 4
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Камензули Райан уходит с поля. Бирман Майлз выходит вместо него
  • 24'
    Дегабриэле Юрген уходит с поля. Пепе Энрико выходит вместо него
  • 21'
    Фернандес Исан получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Мбонг Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    УДАЛЕНИЕ! - Менц Габриэл увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 40.5% пользователей.
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Прогнозы 116
Мальта 81% (94)
X 13.8% (16)
Андорра 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Андорра
3.10
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мальта 0:0 Андорра

Исход игры
Мальта
81% (94)
Ничья
13.8% (16)
Андорра
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
24.55% (27)
Меньше
75.45% (83)
Обе команды забьют
Да
30.91% (34)
Нет
69.09% (76)
Популярный счёт
1:0 Мальта
40.5% (47)
2:0 Мальта
19.8% (23)
2:1 Мальта
15.5% (18)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:2 Андорра
2.6% (3)
0:1 Андорра
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Мальта
1.7% (2)
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