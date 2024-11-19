Тур: 6. Стадион: Та-Кали.
0'
17' Красная карточкаМенц Габриэл
20' Желтая карточкаМбонг Джозеф
21' Желтая карточкаФернандес Исан
Ход матча
17'
20'
21'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
5
Шоу
Курт
2
Борг
Жан
10
Теума
Тедди
11
Мбонг
Пол
22
Оливейра
Иан
23
Борра
Бьель
21
Гарсия
Марк
20
Жоау
Карлуш
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Шоу КуртЗащитник
- Защитник
-
2 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мбонг ПолНападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
- Вратарь
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Табоне ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бирман МайлзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нвоко КирьянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццотта Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Оливейра ИанЗащитник
-
23 Борра БьельЗащитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жоау КарлушПолузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рубио ХесусПолузащитник
-
19 Гильен ЖоэльПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кольдо
История личных встреч
Мальта
Андорра
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камензули Райан
|1
|0.25
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.25
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менц Габриэл
|1
|1
|Мбонг Джозеф
|2
|0
|Мускат Зак
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Шоу Курт
|1
|0
|Дзаммит-Лонарделли Карло
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуйоль Марк
|2
|0
|Росас Альберт
|2
|0
|Валес Эрик
|2
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
|Фернандес Исан
|1
|0
|Гильен Жоэль
|1
|0
Результаты матчей
Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Мальта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Андорра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальта - Лихтенштейн 2:0 Мальта - Молдова 1:0 Андорра - Мальта 0:1 Молдова - Мальта 2:0
Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2
Андорра
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Андорра - Молдова 0:1 Андорра - Сан-Марино 2:0 Молдова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:1
Гибралтар - Андорра 1:0 Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1 Андорра - Лерида 1:2 Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3
Результаты матчей
Мальта
Андорра
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Мальта
Андорра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Лига D. Группа 2
Лига D. Группа 2
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|7 (5)
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Румыния
|Марин Рэзван
|7 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|Словения
|Шешко Беньямин
|5
|Сербия
|Павлович Страхинья
|2 2
|Кипр
|Лайфис Константинос
|1 3
|Северная Македония
|Серафимов Никола
|4
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 2
|Северная Македония
|Зайков Джоко
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта 0:0 Андорра
Исход игры
Мальта
81% (94)
Ничья
13.8% (16)
Андорра
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
24.55% (27)
Меньше
75.45% (83)
Обе команды забьют
Да
30.91% (34)
Нет
69.09% (76)
Популярный счёт
1:0 Мальта
40.5% (47)
2:0 Мальта
19.8% (23)
2:1 Мальта
15.5% (18)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:2 Андорра
2.6% (3)
0:1 Андорра
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Мальта
1.7% (2)
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