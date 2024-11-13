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Тур: 6. Стадион: .
Мальта
FIFA #169
 
Позже
Андорра
FIFA #170
Прогнозы 36
Мальта 83.3% (30)
X 11.1% (4)
Андорра 5.6% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Мальта
Андорра

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
3:1
ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камензули Райан 1 0.33
Теума Тедди 1 (1) 0.33
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мускат Зак 1 0
Бонелло Анри 1 0
Мбонг Джозеф 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шоу Курт 1 0
Менц Габриэл 1 0
Дзаммит-Лонарделли Карло 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуйоль Марк 2 0
Росас Альберт 2 0
Валес Эрик 2 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Алаез Жорди 1 0
Гильен Жоэль 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андорра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0
Мальта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Андорра
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мальта - Лихтенштейн 2:0 Мальта - Молдова 1:0 Андорра - Мальта 0:1 Молдова - Мальта 2:0
Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2 Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2
Андорра
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Андорра - Молдова 0:1 Андорра - Сан-Марино 2:0 Молдова - Андорра 2:0 Андорра - Мальта 0:1
Гибралтар - Андорра 1:0 Вильярреал-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 1:1 Андорра - Лерида 1:2 Уэска - Андорра 0:1 УД Ибица - Андорра 0:2 Андорра - Саутгемптон (до 21 года) 2:0 Андорра - Саутгемптон (до 23 лет) 2:0 Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Андорра 5:0 Боливия - Андорра 1:0 ЮАР - Андорра 1:1 Андорра - Израиль 0:2 Беларусь - Андорра 1:0 Румыния - Андорра 4:0 Андорра - Косово 0:3

Результаты матчей

Мальта
Андорра

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мальта
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Мальта
 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Андорра
 3 0 0 3 0 - 4 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Мальта
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Андорра
 2 0 0 2 0 - 2 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 2 1 0 1 1 - 1 3
2.
Мальта
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Андорра
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Швеция Дьёкереш Виктор 5 (5)
Португалия Роналду Криштиану 5 (1)
Румыния Марин Рэзван 5 (1)
Словения Шешко Беньямин 5
Швеция Исак Александр 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 2
Северная Македония Зайков Джоко 1 2
Швейцария Эльведи Нико 1 2
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 2
Болгария Крастев Филип 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Андорра от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 39 минут.



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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 36
    Мальта 83.3% (30)
    X 11.1% (4)
    Андорра 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Мальта - Андорра онлайн

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    Прогнозы на матч Мальта - Андорра

    Исход игры
    Мальта
    82.4% (28)
    Ничья
    11.8% (4)
    Андорра
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.39% (13)
    Меньше
    60.61% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42.42% (14)
    Нет
    57.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Мальта
    29.4% (10)
    2:0 Мальта
    26.5% (9)
    1:0 Мальта
    20.6% (7)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
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