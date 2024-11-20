Тур: 23.
1:1
Перерыв
Ход матча
25'
1:0
34'
45'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
55
Якоб
Томас
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel del Valle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Favio Cabral
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.25
Среднее время на гол
150
360
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Silvetti
|4
|0.17
|Рамирес Игнасио
|4 (1)
|0.17
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.04
|Милевич Матко
|1
|0.04
|Мендес Армандо
|1
|0.04
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.04
|Сальседо Сауль
|1
|0.04
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.04
|Агирре Брайан I
|1
|0.04
|Tomas Perez
|1
|0.04
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Веласкес Густаво
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
|Кьяверано Джовани
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Varaldo
|3 (1)
|0.13
|Rodrigo Atencio
|3
|0.13
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.13
|Флорентин Хосе
|2
|0.09
|Васкес Кевин
|2
|0.09
|Favio Cabral
|2
|0.09
|Juan Andres Meli
|2
|0.09
|Годой Матиас
|1
|0.04
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.04
|Matias Benitez
|1
|0.04
|Rafael Barrios
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Manuel Palavecino
|1
|0.04
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|8
|1
|Фернандес Родриго
|6
|1
|Веласкес Густаво
|5
|0
|Рамирес Игнасио
|5
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Мендез Начо
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Ваньони Леонель
|1
|1
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|Сальседо Сауль
|2
|0
|Милевич Матко
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Шотт Аугусто
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Tomas Perez
|2
|0
|Mateo Silvetti
|2
|0
|Pablo Altamirano
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Жеремиас Перес
|1
|0
|Якоб Томас
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|4
|2
|Годой Матиас
|5
|0
|Васкес Кевин
|4
|0
|Rodrigo Atencio
|4
|0
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Rafael Barrios
|3
|0
|Yonatthan Rak
|3
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Флорентин Хосе
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Manuel Palavecino
|2
|0
|Cristian Vega
|0
|1
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
|Омар де Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
5
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
5
9
Ньюэллс Олд Бойз
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
5
50%
5
50%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
23%
3
25%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
6
46%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 15
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90
Забито
15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
1
7%
7
30%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
47%
6
26%
76-90
Пропущено
29
28
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
5
17%
5
18%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
8
28%
7
25%
46-60
1
3%
3
11%
61-75
5
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 55%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
74
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1012
Больше Меньше
148
418
814
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|12
|7
|3
|35 - 15
|43
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|9.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|10.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|11.
|22
|8
|7
|7
|27 - 23
|31
|12.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|13.
|22
|7
|9
|6
|25 - 23
|30
|14.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|15.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|19.
|22
|6
|9
|7
|22 - 28
|27
|20.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|21.
|1:1
|23
|6
|8
|9
|24 - 29
|26
|22.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|23.
|22
|6
|7
|9
|23 - 22
|25
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|1:1
|23
|5
|7
|11
|16 - 30
|22
|27.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|18 - 2
|26
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|12.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|13.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|14.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|16.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|17.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|18.
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|23.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|11.
|1:1
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|12.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|19.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|20.
|11
|2
|3
|6
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|24.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|26.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 8