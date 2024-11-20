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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Перерыв
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
25' Гол
Mateo Silvetti
34' Желтая карточка
Yonatthan Rak
1:1
45' Гол
Rodrigo Atencio

Ход матча

25'
Mateo Silvetti
1:0
34'
 
Yonatthan Rak
45'
1:1
Rodrigo Atencio
(Yonatthan Rak)
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
2.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ойос
Лукас
4
Шотт
Аугусто
55
Якоб
Томас
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
19
Милевич
Матко
5
Фернандес
Родриго
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
24
Mateo
Silvetti
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
1
Luis
Ingolotti
2
Lucas
Abascia
15
Yonatthan
Rak
6
Sebastian
Valdez
13
Rafael
Barrios
26
Juan
Andres
Meli
8
Rodrigo
Atencio
5
Cristian
Vega
25
Флорентин
Хосе
11
Годой
Матиас
9
Lucas
Varaldo
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Сентраль Кордоба СдЕ
5-4-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
0:0
КПЛ
0:1
КПЛ
2:0
ЛП
2:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
КДМЭП
3:1
КДЛС
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.25

Среднее время на гол

150
360

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
115

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Silvetti 4 0.17
Рамирес Игнасио 4 (1) 0.17
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.04
Милевич Матко 1 0.04
Мендес Армандо 1 0.04
Банега Эвер 1 (1) 0.04
Сальседо Сауль 1 0.04
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.04
Агирре Брайан I 1 0.04
Tomas Perez 1 0.04
Gabriel Carabajal 0 0
Веласкес Густаво 0 0
Мартино Анджело 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Varaldo 3 (1) 0.13
Rodrigo Atencio 3 0.13
Tomas Molina 3 (2) 0.13
Флорентин Хосе 2 0.09
Васкес Кевин 2 0.09
Favio Cabral 2 0.09
Juan Andres Meli 2 0.09
Годой Матиас 1 0.04
Luis Miguel Angulo 1 0.04
Matias Benitez 1 0.04
Rafael Barrios 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Manuel Palavecino 1 0.04
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 8 1
Фернандес Родриго 6 1
Веласкес Густаво 5 0
Рамирес Игнасио 5 0
Фернандес Джулиан 3 0
Мендез Начо 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Ваньони Леонель 1 1
Кардосо Фернандо 2 0
Сальседо Сауль 2 0
Милевич Матко 2 0
Мендес Армандо 2 0
Шотт Аугусто 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Tomas Perez 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Pablo Altamirano 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Диас Франко I 1 0
Жеремиас Перес 1 0
Якоб Томас 1 0
Главинович Ян 1 0
Акунья Валентино 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 4 2
Годой Матиас 5 0
Васкес Кевин 4 0
Rodrigo Atencio 4 0
Santiago Laquidain 2 1
Rafael Barrios 3 0
Yonatthan Rak 3 0
Sebastian Valdez 3 0
Флорентин Хосе 3 0
Oscar Garrido 3 0
Juan Andres Meli 3 0
Manuel Palavecino 2 0
Cristian Vega 0 1
Dardo Federico Miloc 1 0
Пильюд Иван 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Омар де Фелиппе 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
5
Ньюэллс Олд Бойз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

5
9
Ньюэллс Олд Бойз
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
5
50%
5
50%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
23%
3
25%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
6
46%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 15
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
3
20%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
1
7%
7
30%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
47%
6
26%
76-90

Пропущено

29
28
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
5
17%
5
18%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
8
28%
7
25%
46-60
1
3%
3
11%
61-75
5
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 55%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
12
0.5
Больше Меньше
14
8
4
18
1.5
8
14
1
21
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 22 12 7 3 35 - 15 43
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
9.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
10.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
11.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
12.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 22 7 9 6 25 - 23 30
14.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
19.
Ланус
 22 6 9 7 22 - 28 27
20.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 23 6 8 9 24 - 29 26
22.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
23.
Росарио Сентраль
 22 6 7 9 23 - 22 25
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 23 5 7 11 16 - 30 22
27.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
2.
Велес Сарсфилд
 10 8 2 0 18 - 2 26
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
11.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
12.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
13.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
14.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
15.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
17.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 5 1 14 - 9 17
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 12 4 4 4 11 - 14 16
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
9.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:1 12 2 6 4 11 - 13 12
12.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
19.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
20.
Росарио Сентраль
 11 2 3 6 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
23.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
24.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
25.
Ланус
 10 1 4 5 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 8
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  • Первый тайм
  • 48'
    Yonatthan Rak сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Родриго Атенсио бьет в цель!
  • 34'
    Yonatthan Rak получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Mateo Silvetti бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
2.30
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