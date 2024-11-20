  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
1:0
29' Гол
Соса Хосе
1:1
43' Гол
Кампас Хаминтон

Ход матча

29'
Соса Хосе
(Маньома Алексис)
1:0
43'
1:1
Кампас Хаминтон
(Копетти Энцо)
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Росарио Сентраль
2.03
5.20
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5.20
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Все Коэффициенты
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
6
Фернандес
Федерико
26
Лолло
Лусиано
13
Gaston
Benedetti
8
Невес
Габриэль
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
19
Маньома
Алексис
7
Соса
Хосе
38
Joaquin
Tobio
Burgos
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
24
Хименес
Хуан
16
Мартинес
Маурисио
21
Alan
Rodriguez2
5
Ибарра
Франко
7
Ловера
Максимилиано
8
Jonathan
David
Gomez
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-3
Росарио Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

19 матчей

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
КПЛ
3:1
ЛП
2:2
КПЛ
0:1
С
3:0
С
2:1
С
1:1
П
3:2
КА
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
3:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.56
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.53
0.79

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

58
114

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.22
Маньома Алексис 3 0.13
Соса Хосе 3 (2) 0.13
Пьятти Пабло 2 0.09
Аскасибар Сантьяго 2 0.09
Edwin Cetre 2 (1) 0.09
Joaquin Tobio Burgos 2 0.09
Паласиос Тьяго 1 0.04
Javier Correa 1 0.04
Eros Mancuso 1 0.04
Mauro Menzdez 1 0.04
Facundo Rodriguez2 1 0.04
Ромеро Саид 1 0.04
Gaston Benedetti 1 0.04
Luciano Gimenez 0 0
Santiago Flores 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.13
Кампас Хаминтон 3 0.13
Agustin Modica 3 0.13
Carlos Quintana 2 0.09
Facundo Mallo 2 0.09
Копетти Энцо 1 0.04
Laurtaro Giaccone 1 0.04
Хименес Хуан 1 0.04
Рубен Марко 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Alan Rodriguez2 1 0.04
Luca Martinez Dupuy 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Fabricio Oviedo 1 0.04
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 6 1
Gaston Benedetti 7 0
Перес Энцо 6 0
Facundo Rodriguez2 5 0
Паласиос Тьяго 5 0
Лолло Лусиано 3 0
Невес Габриэль 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Javier Correa 2 0
Eric Meza 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 7 0
Ибарра Франко 5 1
Carlos Quintana 5 0
Рубен Марко 5 0
Facundo Mallo 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Miguel Barbieri 4 0
Jonathan David Gomez 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Сандез Агустин 3 0
Хименес Хуан 3 0
Броун Хорхе 2 0
Солари Аугусто 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Копетти Энцо 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Elias Ocampo 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Samuel Beltran 1 0
Gaspar Duarte 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Росарио Сентраль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
14
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
20%
3
38%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
6
46%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
7
50%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Забито

26
22
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
6
23%
3
14%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
6
23%
10
45%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
14%
8
35%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
4
18%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
7 раз 32%
2:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
3
8
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
10
1.5
2
9
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
15
7
5
17
1.5
5
17
3
19
2.5
2
20
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
9.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
10.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
11.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 23 7 10 6 26 - 24 31
13.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
14.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
20.
Ланус
 0:0 23 6 10 7 22 - 28 28
21.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
22.
Росарио Сентраль
 1:1 23 6 8 9 24 - 23 26
23.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
11.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
12.
Ланус
 0:0 12 5 5 2 14 - 12 20
13.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 11 4 6 1 15 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
18.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 1:1 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 0:0 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Росарио Сентраль
 1:1 12 2 4 6 10 - 13 10
19.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
20.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 0:0 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 8
Весь список
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Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Росарио Сентраль
2.03
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