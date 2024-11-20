Тур: 23.
1:1
Перерыв
Ход матча
29'
1:0
43'
1:1
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
17 Javier Urzua
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Elias Ocampo
-
47 Luca Raffin
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
Главный тренер: Ariel Holan
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
19 матчей
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.56
0.8
Среднее время на гол
57
112
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.53
0.79
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
58
114
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.22
|Маньома Алексис
|3
|0.13
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.13
|Пьятти Пабло
|2
|0.09
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.09
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.09
|Joaquin Tobio Burgos
|2
|0.09
|Паласиос Тьяго
|1
|0.04
|Javier Correa
|1
|0.04
|Eros Mancuso
|1
|0.04
|Mauro Menzdez
|1
|0.04
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.04
|Ромеро Саид
|1
|0.04
|Gaston Benedetti
|1
|0.04
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Santiago Flores
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.13
|Кампас Хаминтон
|3
|0.13
|Agustin Modica
|3
|0.13
|Carlos Quintana
|2
|0.09
|Facundo Mallo
|2
|0.09
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.04
|Хименес Хуан
|1
|0.04
|Рубен Марко
|1
|0.04
|Tomas O'Connor
|1
|0.04
|Alan Rodriguez2
|1
|0.04
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Kevin Ortiz
|1
|0.04
|Fabricio Oviedo
|1
|0.04
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|6
|1
|Gaston Benedetti
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Facundo Rodriguez2
|5
|0
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Невес Габриэль
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|7
|0
|Ибарра Франко
|5
|1
|Carlos Quintana
|5
|0
|Рубен Марко
|5
|0
|Facundo Mallo
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Miguel Barbieri
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Хименес Хуан
|3
|0
|Броун Хорхе
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Копетти Энцо
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Elias Ocampo
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Samuel Beltran
|1
|0
|Gaspar Duarte
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Росарио Сентраль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Эстудиантес Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
14
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
20%
3
38%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
6
46%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
7
50%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
14%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Забито
26
22
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
6
23%
3
14%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
6
23%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
6
23%
10
45%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
14%
8
35%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
4
18%
3
13%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
4
18%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Барракас Сентраль - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Банфилд - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
7 раз 32%
2:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
2 раза 9%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
37
38
28
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
74
210
29
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
157
517
517
319
220
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|9.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|10.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|11.
|22
|8
|7
|7
|27 - 23
|31
|12.
|1:1
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|14.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|15.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|0:0
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|1:1
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|27.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|12.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|13.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|14.
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|12.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|18.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|19.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|20.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8