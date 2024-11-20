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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 23.
Велес Сарсфилд
0:0
Перерыв
Ланус
0'
34' Желтая карточка
Перес Гонсало
35' Желтая карточка
Пенья Фелипе
45' Красная карточка
Фернандес Дамиан

Ход матча

34'
 
Перес Гонсало
35'
 
Пенья Фелипе
45'
Фернандес Дамиан
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Велес Сарсфилд
Ничья
Ланус
3.65
6.00
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tomas
Marchiori
14
Augustin
Lagos
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
26
Лосада
Науэль
19
Хара
Леонардо
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
5
Пенья
Фелипе
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
7
Акоста
Лаутаро
9
Боу
Вальтер
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ланус

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

31 матч

45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:1
ЛП
5:1
КПЛ
1:2
КС
3:0
КС
0:1
С
3:1
КДЛС
2:0
КДЛС
1:2
С
4:0
С
0:0
П
2:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
П
0:1
КА
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
3:2

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.54
1.11

Среднее время на гол

58
81

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.69

Среднее время на гол

67
130

Всего голов

44
29

Голов в среднем за матч

1.42
0.94

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
96

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 12 (2) 0.52
Акино Клаудио 7 (2) 0.3
Thiago Fernandez 5 0.22
Пиццини Франсиско 4 0.17
Майкл Сантос 3 0.13
Гомес Элиас 1 0.04
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Augustin Lagos 1 0.04
Ордоньес Кристиан 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.26
Морено Марселино 5 0.22
Торрес Джонатан 3 0.13
Сальвио Эдуардо 3 0.13
Каррера Рамиро 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Муньос Эсекьель 1 0.04
Пенья Фелипе 1 0.04
Родригес Агустин 1 0.04
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 8 0
Гомес Валентин 7 0
Маммана Эмануэль 4 1
Фернандес Дамиан 2 2
Roberto Garcia 5 0
Ромеро Брайан 4 0
Ордоньес Кристиан 2 1
Акино Клаудио 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Родригез Рендалл 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Торрес Джонатан 3 1
Морено Марселино 4 0
Лусиатти Брайан 2 1
Родригес Агустин 2 1
Каррера Рамиро 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Боджо Лусиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Перес Гонсало 2 0
Альварес Фавио 2 0
Агуэрре Алан 2 0
Домингес Нери 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Солер Хулио 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Онтиверо Октавио 1 0
Leonel Cardozo 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

16
15
Велес Сарсфилд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (15)
18% (4)
14% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
33%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
6
46%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Забито

34
23
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
3
9%
0
0%
1-15
8
24%
4
17%
16-30
4
12%
5
22%
31-45
6
18%
5
22%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
6
26%
76-90

Пропущено

16
27
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 17
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
2
13%
7
26%
46-60
7
44%
5
19%
61-75
3
19%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1
Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Ланус

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
1:0
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
4
8
3
7
2.5
2
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
8
1.5
2
8
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
14
8
8
14
1.5
6
16
4
18
2.5
2
20
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 23 11 9 3 27 - 15 42
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Унион Санта-Фе
 22 10 6 6 24 - 21 36
5.
Ривер Плейт
 22 9 9 4 30 - 16 36
6.
Тальерес Кордоба
 22 9 9 4 26 - 22 36
7.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
8.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
9.
Институто Кордоба
 23 9 5 9 29 - 25 32
10.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
11.
Бока Хуниорс
 22 8 7 7 27 - 23 31
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 23 7 10 6 26 - 24 31
13.
Бельграно
 22 7 9 6 27 - 25 30
14.
Индепендьенте Авельянеда
 22 6 12 4 19 - 14 30
15.
Химнасия Ла-Плата
 22 7 8 7 20 - 19 29
16.
Тигре
 23 7 8 8 26 - 28 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
20.
Ланус
 0:0 23 6 10 7 22 - 28 28
21.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
22.
Росарио Сентраль
 1:1 23 6 8 9 24 - 23 26
23.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
24.
Индепендьенте Ривадавия
 22 6 7 9 15 - 23 25
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Сармьенто
 22 4 9 9 15 - 23 21
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
28.
Барракас Сентраль
 22 3 7 12 10 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
7.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
8.
Уракан
 12 7 4 1 13 - 4 25
9.
Бока Хуниорс
 10 6 3 1 16 - 7 21
10.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
11.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
12.
Ланус
 0:0 12 5 5 2 14 - 12 20
13.
Тальерес Кордоба
 10 5 4 1 13 - 7 19
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 11 4 6 1 15 - 10 18
15.
Индепендьенте Авельянеда
 11 4 6 1 12 - 7 18
16.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
18.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
19.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 4 2 7 - 6 16
20.
Росарио Сентраль
 1:1 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
24.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
25.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
26.
Тигре
 12 3 5 4 14 - 17 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 10 0 4 6 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 0:0 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Ривер Плейт
 10 2 5 3 6 - 8 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 5 3 7 - 10 11
14.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 12 - 17 11
15.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 9 - 16 10
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Росарио Сентраль
 1:1 12 2 4 6 10 - 13 10
19.
Бока Хуниорс
 12 2 4 6 11 - 16 10
20.
Бельграно
 10 1 6 3 9 - 12 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 0:0 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 10 1 4 5 8 - 14 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 10 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 8
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  • Первый тайм
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - Фернандес Дамиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 35'
    Пенья Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Перес Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Велес Сарсфилд
Ничья
Ланус
3.65
6.00
6.00
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