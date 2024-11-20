Тур: 23.
0:0
Перерыв
0'
34' Желтая карточкаПерес Гонсало
35' Желтая карточкаПенья Фелипе
45' Красная карточкаФернандес Дамиан
Ход матча
34'
35'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Солер
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ланус
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.54
1.11
Среднее время на гол
58
81
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.69
Среднее время на гол
67
130
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
1.42
0.94
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
96
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|12 (2)
|0.52
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.3
|Thiago Fernandez
|5
|0.22
|Пиццини Франсиско
|4
|0.17
|Майкл Сантос
|3
|0.13
|Гомес Элиас
|1
|0.04
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Augustin Lagos
|1
|0.04
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.26
|Морено Марселино
|5
|0.22
|Торрес Джонатан
|3
|0.13
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.13
|Каррера Рамиро
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Муньос Эсекьель
|1
|0.04
|Пенья Фелипе
|1
|0.04
|Родригес Агустин
|1
|0.04
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|8
|0
|Гомес Валентин
|7
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|2
|Roberto Garcia
|5
|0
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Акино Клаудио
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Родригез Рендалл
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Родригес Агустин
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Перес Гонсало
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
16
15
Велес Сарсфилд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (15)
18% (4)
14% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
33%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
6
46%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90
Забито
34
23
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
3
9%
0
0%
1-15
8
24%
4
17%
16-30
4
12%
5
22%
31-45
6
18%
5
22%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
6
26%
76-90
Пропущено
16
27
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 17
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
2
13%
7
26%
46-60
7
44%
5
19%
61-75
3
19%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1
Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Ланус
Точный счет
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
1:0
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
48
37
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
64
48
28
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
148
814
616
418
220
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|22
|10
|6
|6
|24 - 21
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|6.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|9.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|10.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|11.
|22
|8
|7
|7
|27 - 23
|31
|12.
|1:1
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|14.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|15.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|0:0
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|1:1
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|27.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|10.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|12.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|13.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|14.
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|12.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|18.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|19.
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|20.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8