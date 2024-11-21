Тур: 23.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаПерес Гонсало
35' Желтая карточкаПенья Фелипе
45' Красная карточкаФернандес Дамиан
53' Желтая карточкаОрдоньес Кристиан
59' Желтая карточкаПерниконе Патрисио
82' Желтая карточкаАкино Клаудио
90' Желтая карточкаБузат Агустин
90'+6
Ход матча
34'
35'
45'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Солер
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ланус
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.54
1.11
Среднее время на гол
58
81
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.69
Среднее время на гол
67
130
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
1.42
0.94
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
96
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|12 (2)
|0.52
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.3
|Thiago Fernandez
|5
|0.22
|Пиццини Франсиско
|4
|0.17
|Майкл Сантос
|3
|0.13
|Гомес Элиас
|1
|0.04
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Augustin Lagos
|1
|0.04
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.26
|Морено Марселино
|5
|0.22
|Торрес Джонатан
|3
|0.13
|Сальвио Эдуардо
|3
|0.13
|Каррера Рамиро
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Муньос Эсекьель
|1
|0.04
|Пенья Фелипе
|1
|0.04
|Родригес Агустин
|1
|0.04
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|9
|0
|Гомес Валентин
|7
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|2
|Roberto Garcia
|5
|0
|Ордоньес Кристиан
|3
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Родригез Рендалл
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Перниконе Патрисио
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Торрес Джонатан
|3
|1
|Морено Марселино
|4
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Родригес Агустин
|2
|1
|Каррера Рамиро
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Боджо Лусиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Перес Гонсало
|2
|0
|Альварес Фавио
|2
|0
|Агуэрре Алан
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Солер Хулио
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
|Онтиверо Октавио
|1
|0
|Leonel Cardozo
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Ланус
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
16
15
Велес Сарсфилд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (15)
22% (5)
13% (3)
Ланус
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
18
21
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
1
33%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
6
46%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90
Забито
34
23
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
3
9%
0
0%
1-15
8
24%
4
17%
16-30
4
12%
5
22%
31-45
6
18%
5
22%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
6
26%
76-90
Пропущено
16
27
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 17
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
2
13%
7
26%
46-60
7
44%
5
19%
61-75
3
19%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Ланус 1:2 Ланус - Бока Хуниорс 1:0 Ланус - Крузейро 0:1
Атлетико Тукуман - Ланус 1:0 Крузейро - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Ланус
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
1:0
5 раз 22%
3:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
84
47
48
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
48
29
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
149
815
617
419
221
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|23
|11
|9
|3
|27 - 15
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|22
|9
|9
|4
|30 - 16
|36
|5.
|22
|9
|9
|4
|26 - 22
|36
|6.
|0:1
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|7.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|8.
|1:0
|23
|9
|7
|7
|28 - 23
|34
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|9
|5
|9
|29 - 25
|32
|11.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|12.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|13.
|22
|7
|9
|6
|27 - 25
|30
|14.
|22
|6
|12
|4
|19 - 14
|30
|15.
|22
|7
|8
|7
|20 - 19
|29
|16.
|23
|7
|8
|8
|26 - 28
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|21.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|22.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|24.
|22
|6
|7
|9
|15 - 23
|25
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|22
|4
|9
|9
|15 - 23
|21
|27.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|28.
|22
|3
|7
|12
|10 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|7.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|13 - 4
|25
|9.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|11.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|12.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|13.
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|14.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|15.
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|16.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|17.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|18.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|19.
|10
|4
|4
|2
|7 - 6
|16
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|24.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|25.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|10
|0
|4
|6
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|12.
|10
|2
|5
|3
|6 - 8
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|7 - 10
|11
|14.
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|17.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|18.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|19.
|1:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|20.
|10
|1
|6
|3
|9 - 12
|9
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|10 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 8