Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
24'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Cesar
Ibanez
18
Фабра
Франк
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
-
22 Pablo Siles
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Уракан
Бока Хуниорс
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.4
0.6
Среднее время на гол
225
150
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1
1.7
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
0.7
1.15
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
128
78
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.21
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.17
|Walter Mazzanti
|3
|0.13
|Аларкон Вильям
|3
|0.13
|Эчеверрия Родриго
|3
|0.13
|Тобио Фернандо
|2
|0.08
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.08
|Rodrigo Cabral
|2
|0.08
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.04
|Соньора Алан
|1
|0.04
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Pablo Siles
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.29
|Кавани Эдинсон
|4
|0.17
|Фернандес Игнасио
|2
|0.08
|Сараччи Марсело
|2
|0.08
|Агирре Брайан I
|2
|0.08
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Сенон Кевин
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Jabes Saralegui
|1
|0.04
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|5
|1
|Аларкон Вильям
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Walter Mazzanti
|3
|1
|Cesar Ibanez
|4
|0
|Rodrigo Cabral
|4
|0
|Federico Fattori
|3
|0
|Абила Рамон
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Рохо Маркос
|4
|1
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Медель Гари
|4
|0
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Бока Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
17
Уракан
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Бока Хуниорс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
5
50%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
60%
6
35%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
26
27
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
5
19%
4
15%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
6
23%
7
26%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
5
19%
9
33%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
7
44%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0
Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0
Результаты матчей
Уракан
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Уракан
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
39
47
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
66
38
39
110
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
617
716
419
419
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|12
|8
|3
|35 - 15
|44
|2.
|0:0
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|3.
|23
|12
|4
|7
|34 - 22
|40
|4.
|23
|10
|9
|4
|28 - 22
|39
|5.
|23
|10
|6
|7
|24 - 22
|36
|6.
|23
|10
|6
|7
|25 - 24
|36
|7.
|23
|9
|9
|5
|31 - 18
|36
|8.
|0:0
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|9.
|23
|8
|9
|6
|18 - 16
|33
|10.
|23
|7
|12
|4
|20 - 14
|33
|11.
|24
|9
|6
|9
|29 - 25
|33
|12.
|23
|8
|8
|7
|24 - 24
|32
|13.
|23
|7
|10
|6
|28 - 26
|31
|14.
|23
|7
|10
|6
|26 - 24
|31
|15.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|16.
|23
|7
|8
|8
|20 - 20
|29
|17.
|23
|7
|7
|9
|20 - 22
|28
|18.
|23
|7
|7
|9
|26 - 30
|28
|19.
|23
|7
|7
|9
|17 - 24
|28
|20.
|23
|6
|10
|7
|24 - 26
|28
|21.
|23
|6
|10
|7
|22 - 28
|28
|22.
|23
|7
|5
|11
|18 - 23
|26
|23.
|23
|6
|8
|9
|24 - 23
|26
|24.
|23
|6
|8
|9
|24 - 31
|26
|25.
|23
|5
|7
|11
|20 - 29
|22
|26.
|23
|5
|6
|12
|17 - 32
|21
|27.
|23
|4
|9
|10
|15 - 25
|21
|28.
|23
|3
|8
|12
|11 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|18 - 8
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|15 - 5
|26
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|6.
|0:0
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|9.
|0:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|12.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|14.
|12
|5
|5
|2
|14 - 12
|20
|15.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|16.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|17.
|11
|4
|6
|1
|11 - 9
|18
|18.
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 11
|18
|20.
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|21.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|22.
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|23.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|24.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|25.
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|7 - 9
|14
|27.
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|2.
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|3.
|12
|4
|5
|3
|12 - 10
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|8.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|10.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|14.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|15.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|16.
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|17.
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|18.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|19.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|20.
|12
|2
|4
|6
|10 - 13
|10
|21.
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|22.
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|23.
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|24.
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 8