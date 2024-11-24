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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Уракан
0:0
Первый тайм: 40'
Бока Хуниорс
0'
24' Желтая карточка
Walter Mazzanti
38' Желтая карточка

Ход матча

24'
Walter Mazzanti
 
38'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Уракан
Ничья
Бока Хуниорс
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1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
2
Тобио
Фернандо
25
Cesar
Ibanez
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
43
Рамирес
Эрик
Иван
16
Rodrigo
Cabral
1
Ромеро
Серхио
24
Баринага
Хуан
4
Фигаль
Хорхе
40
Ди
Лолло
Лаутаро
18
Фабра
Франк
21
Мирамон
Игнасио
30
Tomas
Belmonte
22
Сенон
Кевин
11
Дженсон
Лукас
10
Кавани
Эдинсон
33
Агирре
Брайан
I
Уракан
4-3-3
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Уракан
Бока Хуниорс

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:1
ЛП
0:3
КПЛ
0:2
КДМЭП
3:0
С
0:0
С
0:0
С
3:3
П
1:1
П
0:0
П
0:2
КА
0:2
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:3
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.4
0.6

Среднее время на гол

225
150

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1
1.7

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

0.7
1.15

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

128
78

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.21
Фертоли Эктор 4 (1) 0.17
Walter Mazzanti 3 0.13
Аларкон Вильям 3 0.13
Эчеверрия Родриго 3 0.13
Тобио Фернандо 2 0.08
Рамирес Эрик Иван 2 0.08
Rodrigo Cabral 2 0.08
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.04
Соньора Алан 1 0.04
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Pablo Siles 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 (1) 0.29
Кавани Эдинсон 4 0.17
Фернандес Игнасио 2 0.08
Сараччи Марсело 2 0.08
Агирре Брайан I 2 0.08
Себальос Эсекиэль 1 0.04
Сенон Кевин 1 0.04
Медина Кристиан 1 0.04
Лема Кристиан 1 0.04
Jabes Saralegui 1 0.04
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 8 0
Guillermo Benitez1 5 1
Аларкон Вильям 4 1
Frank Kudelka 2 2
Walter Mazzanti 3 1
Cesar Ibanez 4 0
Rodrigo Cabral 4 0
Federico Fattori 3 0
Абила Рамон 2 0
Рамирес Эрик Иван 2 0
Эчеверрия Родриго 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Lucas Souto 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 1
Фигаль Хорхе 8 0
Лема Кристиан 5 1
Рохо Маркос 4 1
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Медель Гари 4 0
Мерентиель Мигель 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Адвинкула Луис 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Медина Кристиан 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Сенон Кевин 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Бока Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

12
17
Уракан
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Бока Хуниорс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
5
50%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
60%
6
35%
76-90

Забито

14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

26
27
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
5
19%
4
15%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
6
23%
7
26%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
5
19%
9
33%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
7
44%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0
Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0

Результаты матчей

Уракан
Бока Хуниорс

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:0
4 раза 33%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Уракан
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
4
7
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
15
8
6
17
1.5
7
16
4
19
2.5
4
19
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 23 12 8 3 35 - 15 44
2.
Уракан
 0:0 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Атлетико Тукуман
 23 10 6 7 25 - 24 36
7.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
8.
Бока Хуниорс
 0:0 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
12.
Депортиво Риестра
 23 8 8 7 24 - 24 32
13.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
15.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
16.
Химнасия Ла-Плата
 23 7 8 8 20 - 20 29
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
19.
Индепендьенте Ривадавия
 23 7 7 9 17 - 24 28
20.
Годой Крус
 23 6 10 7 24 - 26 28
21.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
22.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
23.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
24.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
25.
Банфилд
 23 5 7 11 20 - 29 22
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
2.
Депортиво Риестра
 12 8 3 1 18 - 8 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Уракан
 0:0 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
9.
Бока Хуниорс
 0:0 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
15.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
17.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 3 4 13 - 9 18
19.
Годой Крус
 12 4 6 2 16 - 11 18
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 0:0 11 4 5 2 14 - 11 17
2.
Велес Сарсфилд
 12 4 5 3 17 - 13 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
13.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
15.
Бока Хуниорс
 0:0 13 2 5 6 11 - 16 11
16.
Атлетико Тукуман
 11 2 4 5 7 - 13 10
17.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
18.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
19.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
20.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
23.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
24.
Банфилд
 12 2 2 8 6 - 17 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Уолтер Маццанти получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Бока Хуниорс
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