Тур: 24.
0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаWalter Mazzanti
38' Желтая карточкаДи Лолло Лаутаро
43' Желтая карточкаМедель Гари
45' Желтая карточкаБаринага Хуан
50' Желтая карточкаМирамон Игнасио
56' Желтая карточкаТобио Фернандо
56' Желтая карточкаКавани Эдинсон
63' Желтая карточкаCesar Ibanez
67' Желтая карточкаФернандес Пол
78' Желтая карточкаФабра Франк
90' Желтая карточкаFranco Alfonso
90' Желтая карточкаАбила Рамон
90'+13
Ход матча
24'
38'
43'
45'
50'
56'
56'
63'
67'
78'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Cesar
Ibanez
18
Фабра
Франк
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
-
22 Pablo Siles
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Уракан
Бока Хуниорс
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
5%
60%
35%
1 победа 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.4
0.6
Среднее время на гол
225
150
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1
1.7
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
0.7
1.15
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
128
78
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.21
|Фертоли Эктор
|4 (1)
|0.17
|Walter Mazzanti
|3
|0.13
|Аларкон Вильям
|3
|0.13
|Эчеверрия Родриго
|3
|0.13
|Тобио Фернандо
|2
|0.08
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0.08
|Rodrigo Cabral
|2
|0.08
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.04
|Соньора Алан
|1
|0.04
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Pablo Siles
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|0.29
|Кавани Эдинсон
|4
|0.17
|Фернандес Игнасио
|2
|0.08
|Сараччи Марсело
|2
|0.08
|Агирре Брайан I
|2
|0.08
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.04
|Сенон Кевин
|1
|0.04
|Медина Кристиан
|1
|0.04
|Лема Кристиан
|1
|0.04
|Jabes Saralegui
|1
|0.04
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|8
|0
|Guillermo Benitez1
|5
|1
|Аларкон Вильям
|4
|1
|Frank Kudelka
|2
|2
|Cesar Ibanez
|5
|0
|Walter Mazzanti
|3
|1
|Rodrigo Cabral
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Federico Fattori
|3
|0
|Тобио Фернандо
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|8
|1
|Фигаль Хорхе
|8
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Рохо Маркос
|4
|1
|Медель Гари
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Мерентиель Мигель
|4
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Мирамон Игнасио
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Сенон Кевин
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Бока Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Уракан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Бока Хуниорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
12
17
Уракан
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Бока Хуниорс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
5
50%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
60%
6
35%
76-90
Забито
14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
21%
4
24%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
26
27
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
5
19%
4
15%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
6
23%
7
26%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
5
19%
9
33%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
7
44%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Тукуман - Уракан 4:2 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:4 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:0
Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Ланус - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тигре - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0
Результаты матчей
Уракан
Бока Хуниорс
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 25%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Уракан
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
92
310
47
310
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
67
38
310
110
112
110
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
618
717
420
420
123
222
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 8