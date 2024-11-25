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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 24.
Годой Крус
0:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
43' Желтая карточка
Roberto Garcia
65' Желтая карточка
Bruno Sosa
72' Желтая карточка
Перниконе Патрисио
80' Желтая карточка
Agustin Valverde
90'+5
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
26
Mateo
Mendoza
23
Federico
Rasmussen
43
Juan
Moran
32
Абрего
Гонсало
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
19
Salomon
Rodriguez
27
Santino
Andino
Valencia
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
23
Перниконе
Патрисио
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Годой Крус
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Велес Сарсфилд

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
ЛП
3:0
КДМЭП
3:2
С
0:1
С
0:2
С
0:1
П
3:0
П
1:4
П
2:2
П
1:4
П
1:1
П
2:1
П
3:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
0:4
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:3

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.23

Среднее время на гол

72
73

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.42

Среднее время на гол

53
63

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.48
1.32

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 (1) 0.25
Daniel Barrea 3 0.13
Vicente Poggi 3 0.13
Абрего Гонсало 3 0.13
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.13
Nicolas Fernandez3 2 0.08
Santino Andino Valencia 2 0.08
Facundo Altamira 2 0.08
Конечни Томас 0 0
Gaston Moreyra 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 12 (2) 0.5
Акино Клаудио 7 (2) 0.29
Thiago Fernandez 5 0.21
Пиццини Франсиско 4 0.17
Майкл Сантос 3 0.13
Гомес Элиас 1 0.04
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Augustin Lagos 1 0.04
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 9 0
Federico Rasmussen 6 0
Bruno Sosa 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Pier Barrios 3 1
Перейра Элиас 4 0
Vicente Poggi 4 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Daniel Barrea 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Mateo Mendoza 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Valverde 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 9 0
Гомес Валентин 7 0
Roberto Garcia 6 0
Маммана Эмануэль 4 1
Фернандес Дамиан 2 2
Ордоньес Кристиан 3 1
Ромеро Брайан 4 0
Акино Клаудио 3 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Перниконе Патрисио 2 0
Родригез Рендалл 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

6
17
Годой Крус
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Велес Сарсфилд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
25% (6)
63% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

15
17
12 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
4
24%
16-30
6
40%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
6
46%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
13%
2
12%
1-15
2
25%
4
24%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
13%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

23
34
16 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
3
13%
3
9%
1-15
6
26%
8
24%
16-30
7
30%
4
12%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
2
9%
7
21%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
4
16%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
3
12%
7
44%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0

Результаты матчей

Годой Крус
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
9 раз 38%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
5 раз 21%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
10
1.5
4
7
1
12
2.5
3
8
1
12
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
3
1
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
20
4
4
20
1.5
8
16
1
23
2.5
4
20
1
23
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
3.
Расинг Авельянеда
 23 12 4 7 34 - 22 40
4.
Тальерес Кордоба
 23 10 9 4 28 - 22 39
5.
Унион Санта-Фе
 23 10 6 7 24 - 22 36
6.
Ривер Плейт
 23 9 9 5 31 - 18 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
9.
Платенсе
 23 8 9 6 18 - 16 33
10.
Индепендьенте Авельянеда
 23 7 12 4 20 - 14 33
11.
Институто Кордоба
 24 9 6 9 29 - 25 33
12.
Депортиво Риестра
 24 8 9 7 25 - 25 33
13.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
14.
Бельграно
 23 7 10 6 28 - 26 31
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 23 7 10 6 26 - 24 31
16.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
17.
Годой Крус
 24 6 11 7 24 - 26 29
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 23 7 7 9 20 - 22 28
19.
Сентраль Кордоба СдЕ
 23 7 7 9 26 - 30 28
20.
Индепендьенте Ривадавия
 23 7 7 9 17 - 24 28
21.
Ланус
 23 6 10 7 22 - 28 28
22.
Архентинос Хуниорс
 23 7 5 11 18 - 23 26
23.
Росарио Сентраль
 23 6 8 9 24 - 23 26
24.
Дефенса и Хустисия
 23 6 8 9 24 - 31 26
25.
Банфилд
 24 5 8 11 21 - 30 23
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 23 5 6 12 17 - 32 21
27.
Сармьенто
 23 4 9 10 15 - 25 21
28.
Барракас Сентраль
 23 3 8 12 11 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Унион Санта-Фе
 12 8 2 2 15 - 5 26
5.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 12 7 4 1 16 - 6 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 11 6 3 2 17 - 8 21
12.
Бельграно
 12 6 3 3 18 - 13 21
13.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Ланус
 12 5 5 2 14 - 12 20
16.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
17.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 6 1 15 - 10 18
19.
Дефенса и Хустисия
 11 4 6 1 11 - 9 18
20.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 14 - 10 16
21.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 4 3 5 12 - 16 15
23.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 4 2 5 13 - 16 14
25.
Банфилд
 11 3 5 3 14 - 12 14
26.
Сармьенто
 12 3 5 4 7 - 9 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 3 4 4 10 - 10 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
2.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
3.
Платенсе
 12 4 5 3 12 - 10 17
4.
Тальерес Кордоба
 12 4 5 3 13 - 15 17
5.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
7.
Расинг Авельянеда
 12 4 2 6 14 - 14 14
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
10.
Индепендьенте Авельянеда
 11 2 6 3 7 - 7 12
11.
Барракас Сентраль
 12 3 3 6 6 - 12 12
12.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
13.
Ривер Плейт
 11 2 5 4 7 - 10 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
15.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
16.
Годой Крус
 11 2 4 5 8 - 15 10
17.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Бельграно
 11 1 7 3 10 - 13 10
19.
Росарио Сентраль
 12 2 4 6 10 - 13 10
20.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
21.
Индепендьенте Ривадавия
 12 2 3 7 8 - 17 9
22.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
23.
Ланус
 11 1 5 5 8 - 16 8
24.
Дефенса и Хустисия
 12 2 2 8 13 - 22 8
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 11 0 5 6 6 - 16 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 11 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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