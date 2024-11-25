Тур: 24.
0:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаRoberto Garcia
65' Желтая карточкаBruno Sosa
72' Желтая карточкаПерниконе Патрисио
80' Желтая карточкаAgustin Valverde
90'+5
Ход матча
43'
65'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Juan
Moran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Juan MoranЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
-
-
10 Tomas Pozzo
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Jano Gordon
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Годой Крус
Велес Сарсфилд
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.23
Среднее время на гол
72
73
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.42
Среднее время на гол
53
63
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.48
1.32
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.25
|Daniel Barrea
|3
|0.13
|Vicente Poggi
|3
|0.13
|Абрего Гонсало
|3
|0.13
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.13
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.08
|Santino Andino Valencia
|2
|0.08
|Facundo Altamira
|2
|0.08
|Конечни Томас
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|12 (2)
|0.5
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.29
|Thiago Fernandez
|5
|0.21
|Пиццини Франсиско
|4
|0.17
|Майкл Сантос
|3
|0.13
|Гомес Элиас
|1
|0.04
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Augustin Lagos
|1
|0.04
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Bruno Sosa
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Pier Barrios
|3
|1
|Перейра Элиас
|4
|0
|Vicente Poggi
|4
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Mateo Mendoza
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Valverde
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|9
|0
|Гомес Валентин
|7
|0
|Roberto Garcia
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|2
|Ордоньес Кристиан
|3
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Перниконе Патрисио
|2
|0
|Родригез Рендалл
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Годой Крус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
6
17
Годой Крус
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Велес Сарсфилд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
25% (6)
63% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
15
17
12 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
4
27%
4
24%
16-30
6
40%
3
18%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
6
46%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
13%
2
12%
1-15
2
25%
4
24%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
13%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
23
34
16 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
3
13%
3
9%
1-15
6
26%
8
24%
16-30
7
30%
4
12%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
2
9%
7
21%
76-90
Пропущено
25
16
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
4
16%
1
6%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
3
12%
7
44%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Платенсе - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0
Результаты матчей
Годой Крус
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
9 раз 38%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
1:0
5 раз 21%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
101
310
47
112
38
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
103
110
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
204
420
816
123
420
123
222
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|11 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10