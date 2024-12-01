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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Дефенса и Хустисия
2:1
Первый тайм: 43'
Годой Крус
0'
0:1
18' Гол
Facundo Altamira
29' Красная карточка
Facundo Gutierrez
32' Желтая карточка
Сото Алексис
1:1
37' Гол
Juan Bautista Miritello
2:1
40' Гол
Juan Bautista Miritello

Ход матча

18'
0:1
Facundo Altamira
(Хуан Перес II)
29'
Facundo Gutierrez
 
32'
Сото Алексис
 
37'
Juan Bautista Miritello
1:1
40'
Juan Bautista Miritello
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Дефенса и Хустисия
Ничья
Годой Крус
1.99
4.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Болонья
Энрике
38
Рубио
Тобиас
28
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Lucas
Ferreira
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
25
Перес
Сесар
27
Luciano
Herrera
16
Молинас
Аарон
33
Nicolas
Palavecino
9
Juan
Bautista
Miritello
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
26
Mateo
Mendoza
23
Federico
Rasmussen
43
Juan
Moran
50
Хуан
Перес
II
25
Vicente
Poggi
41
Facundo
Altamira
32
Абрего
Гонсало
27
Santino
Andino
Valencia
19
Salomon
Rodriguez
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Годой Крус

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
П
0:0
П
1:1
П
1:1
КА
3:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 6 0.24
Осорио Абель 4 (1) 0.16
Juan Bautista Miritello 3 0.12
Gabriel Alanis 2 0.08
Рамирес Матиас 2 0.08
Luciano Herrera 1 0.04
Nicolas Fernandez I 1 0.04
Matias Sosa 1 0.04
Rodrigo Bogarin 1 0.04
Минго Сантьяго Рамос 1 0.04
Ezequiel Cannavo 1 0.04
Benjamin Schamine 1 0.04
Сото Алексис 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0
Рубио Тобиас 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 (1) 0.24
Daniel Barrea 3 0.12
Vicente Poggi 3 0.12
Facundo Altamira 3 0.12
Абрего Гонсало 3 0.12
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.12
Nicolas Fernandez3 2 0.08
Santino Andino Valencia 2 0.08
Конечни Томас 0 0
Хуан Перес II 0 0
Gaston Moreyra 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 10 1
Facundo Gutierrez 6 1
Lucas Ferreira 5 1
Nicolas Palavecino 3 2
Luciano Herrera 6 0
Минго Сантьяго Рамос 5 0
Benjamin Schamine 5 0
Молинас Аарон 4 0
Juan Bautista Miritello 3 0
Лопес Кевин 2 0
Dario Caceres 2 0
Ezequiel Cannavo 2 0
Осорио Абель 2 0
Перес Сесар 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Рубио Тобиас 1 0
Francisco Meneghini 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 9 0
Federico Rasmussen 6 0
Bruno Sosa 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Pier Barrios 3 1
Перейра Элиас 4 0
Vicente Poggi 4 0
Абрего Гонсало 3 0
Facundo Altamira 3 0
Daniel Barrea 3 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Mateo Mendoza 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Valverde 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
5
Дефенса и Хустисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

8
15
Дефенса и Хустисия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Годой Крус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
23%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
18%
2
20%
76-90

Забито

25
23
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
5
20%
3
13%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
16%
7
30%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
9
36%
2
9%
76-90

Пропущено

30
25
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
5
17%
4
16%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
4
13%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Годой Крус

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
9 раз 38%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
8
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
10
1.5
1
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
7
6
18
1.5
4
20
2
22
2.5
1
23
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Депортиво Риестра
 1:0 25 9 9 7 26 - 25 36
9.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
10.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
13.
Институто Кордоба
 0:1 25 9 6 10 29 - 26 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
19.
Дефенса и Хустисия
 2:1 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 1:2 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 1:0 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
11.
Институто Кордоба
 0:1 12 6 3 3 17 - 9 21
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Дефенса и Хустисия
 2:1 12 5 6 1 13 - 10 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
16.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
18.
Годой Крус
 1:2 13 4 7 2 16 - 11 19
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 0:1 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Годой Крус
 1:2 12 2 4 6 9 - 17 10
23.
Дефенса и Хустисия
 2:1 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Депортиво Риестра
 1:0 12 1 5 6 7 - 16 8
26.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Годой Крус
1.99
4.55
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4.70
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