Тур: 25.
2:1
Первый тайм: 43'
0'
0:1
18' ГолFacundo Altamira
29' Красная карточкаFacundo Gutierrez
32' Желтая карточкаСото Алексис
1:1
37' ГолJuan Bautista Miritello
2:1
40' ГолJuan Bautista Miritello
Ход матча
18'
32'
37'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Рубио
Тобиас
25
Перес
Сесар
43
Juan
Moran
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Juan MoranЗащитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
Главный тренер: Ernesto Pedernera
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Годой Крус
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|6
|0.24
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.16
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.12
|Gabriel Alanis
|2
|0.08
|Рамирес Матиас
|2
|0.08
|Luciano Herrera
|1
|0.04
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.04
|Matias Sosa
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.04
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.04
|Benjamin Schamine
|1
|0.04
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.24
|Daniel Barrea
|3
|0.12
|Vicente Poggi
|3
|0.12
|Facundo Altamira
|3
|0.12
|Абрего Гонсало
|3
|0.12
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.12
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.08
|Santino Andino Valencia
|2
|0.08
|Конечни Томас
|0
|0
|Хуан Перес II
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|10
|1
|Facundo Gutierrez
|6
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Luciano Herrera
|6
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|5
|0
|Benjamin Schamine
|5
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Рубио Тобиас
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Bruno Sosa
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Pier Barrios
|3
|1
|Перейра Элиас
|4
|0
|Vicente Poggi
|4
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Mateo Mendoza
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Valverde
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
5
Дефенса и Хустисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
8
15
Дефенса и Хустисия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Годой Крус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
23%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
18%
2
20%
76-90
Забито
25
23
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
5
20%
3
13%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
16%
7
30%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
9
36%
2
9%
76-90
Пропущено
30
25
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 18
5
17%
4
16%
1-15
5
17%
5
20%
16-30
6
20%
3
12%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
4
13%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Годой Крус
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
9 раз 38%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 54%
0
7 раз 29%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
103
38
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
74
310
110
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
177
618
420
222
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|3.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|1:0
|25
|9
|9
|7
|26 - 25
|36
|9.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|10.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|11.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|12.
|24
|7
|12
|5
|21 - 16
|33
|13.
|0:1
|25
|9
|6
|10
|29 - 26
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|16.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|19.
|2:1
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|1:2
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|24
|7
|7
|10
|26 - 31
|28
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|11.
|0:1
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|12.
|12
|5
|6
|1
|13 - 7
|21
|13.
|2:1
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|16.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|17.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|18.
|1:2
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|1:2
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|23.
|2:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|1:0
|12
|1
|5
|6
|7 - 16
|8
|26.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|27.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9