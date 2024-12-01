Тур: 25.
2:1
Конец матча
0'
0:1
18' ГолFacundo Altamira
29' Красная карточкаFacundo Gutierrez
32' Желтая карточкаСото Алексис
1:1
38' ГолJuan Bautista Miritello
2:1
41' ГолJuan Bautista Miritello
45' Желтая карточкаSantino Andino Valencia
65' Желтая карточкаРубио Тобиас
78' Желтая карточкаLuciano Herrera
90' Желтая карточкаFederico Rasmussen
90'+7
Ход матча
18'
32'
38'
41'
65'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Рубио
Тобиас
25
Перес
Сесар
43
Juan
Moran
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Juan MoranЗащитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
Главный тренер: Ernesto Pedernera
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Годой Крус
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|5
|0.2
|Juan Bautista Miritello
|5
|0.2
|Осорио Абель
|4 (1)
|0.16
|Gabriel Alanis
|2
|0.08
|Рамирес Матиас
|2
|0.08
|Luciano Herrera
|1
|0.04
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.04
|Matias Sosa
|1
|0.04
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.04
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.04
|Ezequiel Cannavo
|1
|0.04
|Benjamin Schamine
|1
|0.04
|Сото Алексис
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
|Рубио Тобиас
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6 (1)
|0.24
|Daniel Barrea
|3
|0.12
|Vicente Poggi
|3
|0.12
|Facundo Altamira
|3
|0.12
|Абрего Гонсало
|3
|0.12
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.12
|Nicolas Fernandez3
|2
|0.08
|Santino Andino Valencia
|2
|0.08
|Конечни Томас
|0
|0
|Хуан Перес II
|0
|0
|Gaston Moreyra
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|10
|1
|Facundo Gutierrez
|6
|1
|Luciano Herrera
|7
|0
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Nicolas Palavecino
|3
|2
|Минго Сантьяго Рамос
|5
|0
|Benjamin Schamine
|5
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Juan Bautista Miritello
|3
|0
|Лопес Кевин
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Ezequiel Cannavo
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Перес Сесар
|2
|0
|Рубио Тобиас
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Arce
|9
|0
|Federico Rasmussen
|7
|0
|Bruno Sosa
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Pier Barrios
|3
|1
|Перейра Элиас
|4
|0
|Vicente Poggi
|4
|0
|Абрего Гонсало
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Daniel Barrea
|3
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Mateo Mendoza
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Valverde
|1
|0
|Santino Andino Valencia
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
6
Дефенса и Хустисия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Годой Крус
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
8
15
Дефенса и Хустисия
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Годой Крус
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
21%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
33%
3
18%
16-30
2
22%
4
24%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
15%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
8%
6
40%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
23%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
18%
2
20%
76-90
Забито
27
24
11 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
5
19%
3
13%
1-15
0
0%
7
29%
29%
16-30
6
22%
7
29%
29%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
9
33%
2
8%
76-90
Пропущено
31
27
17 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
5
16%
4
15%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
6
19%
5
19%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
4
13%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:4 Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс 2:1
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 4:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Платенсе - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 4:1
Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Годой Крус
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
9 раз 36%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
14 раз 56%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
48
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
310
111
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
187
718
421
223
124
124
124
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9