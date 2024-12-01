Тур: 25.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сармьенто
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|12 (2)
|0.48
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.28
|Thiago Fernandez
|5
|0.2
|Пиццини Франсиско
|4
|0.16
|Майкл Сантос
|3
|0.12
|Гомес Элиас
|1
|0.04
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Augustin Lagos
|1
|0.04
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joaquin Gho
|3
|0.12
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.08
|Гарсия Мануэль
|2
|0.08
|Моралес Иван
|2
|0.08
|Гайтан Николас
|1
|0.04
|Emiliano Mendez
|1
|0.04
|Gabriel Gudino
|1
|0.04
|Naya Ezequeil
|1
|0.04
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.04
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.04
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Tomas Guiacobini
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|9
|0
|Гомес Валентин
|7
|0
|Roberto Garcia
|6
|0
|Маммана Эмануэль
|4
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|2
|Ордоньес Кристиан
|3
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Перниконе Патрисио
|2
|0
|Родригез Рендалл
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|6
|0
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Franco Paredes
|3
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|0
|Yair Arismendi
|4
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Elias Sebastian Lopez
|3
|0
|Tomas Guiacobini
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Лисандро Лопес III
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сармьенто
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
16
6
Велес Сарсфилд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (15)
25% (6)
13% (3)
Сармьенто
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
75% (18)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
3
33%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Пропущено
3
15
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
5
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Пропущено
13
10
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
6
46%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Забито
34
16
15 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
9%
1
6%
1-15
8
24%
4
25%
16-30
4
12%
3
19%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
7
21%
4
25%
76-90
Пропущено
16
25
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
7
44%
2
8%
61-75
3
19%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Сармьенто
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
1:0
5 раз 21%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
10 раз 42%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
76
47
112
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
74
49
110
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
1410
816
222
420
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|25
|12
|10
|3
|35 - 15
|46
|2.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|3.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|10.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|11.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|13.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|16.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|0:0
|25
|5
|10
|10
|16 - 25
|25
|26.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|18 - 2
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|11.
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|12.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|16.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|17.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|18.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|8 - 16
|8
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9