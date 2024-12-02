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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Сармьенто
0'
5' Желтая карточка
Elias Sebastian Lopez
1:0
41' Пенальти
Акино Клаудио
45' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
54' Желтая карточка
Tomas Guiacobini
59' Желтая карточка
Joaquin Gho
68' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
73' Желтая карточка
Бузат Агустин
81' Желтая карточка
Лисандро Лопес
90'+6
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
42
Акоста
Лукас
II
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
31
Tomas
Guiacobini
5
Гарсия
Мануэль
22
Valentin
Burgoa
10
Гайтан
Николас
18
Моралес
Иван
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Сармьенто
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Сармьенто

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:2
П
5:1
ТМК
1:0
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 12 (2) 0.48
Акино Клаудио 8 (3) 0.32
Thiago Fernandez 5 0.2
Пиццини Франсиско 4 0.16
Майкл Сантос 3 0.12
Гомес Элиас 1 0.04
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Augustin Lagos 1 0.04
Ордоньес Кристиан 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Gho 3 0.12
Elias Sebastian Lopez 2 0.08
Гарсия Мануэль 2 0.08
Моралес Иван 2 0.08
Гайтан Николас 1 0.04
Emiliano Mendez 1 0.04
Gabriel Gudino 1 0.04
Naya Ezequeil 1 0.04
Agustin Fontana 1 (1) 0.04
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.04
Valentin Burgoa 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Tomas Guiacobini 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 10 0
Гомес Валентин 7 0
Маммана Эмануэль 5 1
Roberto Garcia 6 0
Фернандес Дамиан 2 2
Ордоньес Кристиан 3 1
Ромеро Брайан 4 0
Акино Клаудио 3 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Перниконе Патрисио 2 0
Родригез Рендалл 2 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Augustin Lagos 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 6 0
Emiliano Mendez 5 0
Гарсия Мануэль 5 0
Franco Paredes 3 1
Yair Arismendi 4 0
Tomas Guiacobini 4 0
Лисандро Лопес III 3 0
Matias Rosales 3 0
Elias Sebastian Lopez 3 0
Joaquin Gho 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Моралес Иван 2 0
Juan Andrada 2 0
Manuel Monaco 2 0
Гайтан Николас 1 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сармьенто
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

16
6
Велес Сарсфилд
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
28% (7)
12% (3)
Сармьенто
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
72% (18)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
3
33%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 10
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
33%
6
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Пропущено

13
10
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
6
46%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

35
16
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 8
5 Не забивали 12
3
9%
1
6%
1-15
8
23%
4
25%
16-30
5
14%
3
19%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
7
20%
4
25%
76-90

Пропущено

16
26
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
13%
7
27%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
7
44%
2
8%
61-75
3
19%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Сармьенто

Точный счет

1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
1:1
6 раз 24%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
11 раз 44%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
1
12
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
1
11
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
14
11
8
17
1.5
2
23
4
21
2.5
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 25 13 9 3 36 - 15 48
2.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
10.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
11.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
12.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
13.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 25 5 9 11 16 - 26 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 12 9 3 0 19 - 2 30
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
11.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
12.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
13.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
16.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
18.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 12 1 4 7 8 - 17 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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