Тур: 25.
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаElias Sebastian Lopez
1:0
41' ПенальтиАкино Клаудио
45' Желтая карточкаМаммана Эмануэль
54' Желтая карточкаTomas Guiacobini
59' Желтая карточкаJoaquin Gho
68' Желтая карточкаГарсия Мануэль
73' Желтая карточкаБузат Агустин
81' Желтая карточкаЛисандро Лопес
90'+6
Ход матча
41'
1:0
45'
54'
59'
68'
73'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сармьенто
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|12 (2)
|0.48
|Акино Клаудио
|8 (3)
|0.32
|Thiago Fernandez
|5
|0.2
|Пиццини Франсиско
|4
|0.16
|Майкл Сантос
|3
|0.12
|Гомес Элиас
|1
|0.04
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Augustin Lagos
|1
|0.04
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joaquin Gho
|3
|0.12
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.08
|Гарсия Мануэль
|2
|0.08
|Моралес Иван
|2
|0.08
|Гайтан Николас
|1
|0.04
|Emiliano Mendez
|1
|0.04
|Gabriel Gudino
|1
|0.04
|Naya Ezequeil
|1
|0.04
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.04
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.04
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Tomas Guiacobini
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|10
|0
|Гомес Валентин
|7
|0
|Маммана Эмануэль
|5
|1
|Roberto Garcia
|6
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|2
|Ордоньес Кристиан
|3
|1
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Акино Клаудио
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Перниконе Патрисио
|2
|0
|Родригез Рендалл
|2
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|6
|0
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Гарсия Мануэль
|5
|0
|Franco Paredes
|3
|1
|Yair Arismendi
|4
|0
|Tomas Guiacobini
|4
|0
|Лисандро Лопес III
|3
|0
|Matias Rosales
|3
|0
|Elias Sebastian Lopez
|3
|0
|Joaquin Gho
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Моралес Иван
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Гайтан Николас
|1
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Сармьенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сармьенто
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
16
6
Велес Сарсфилд
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
28% (7)
12% (3)
Сармьенто
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
72% (18)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
11%
1
11%
1-15
4
22%
3
33%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
3
17%
2
22%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 10
1
33%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
33%
6
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90
Пропущено
13
10
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
6
46%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Забито
35
16
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 8
5 Не забивали 12
3
9%
1
6%
1-15
8
23%
4
25%
16-30
5
14%
3
19%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
7
20%
4
25%
76-90
Пропущено
16
26
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
13%
7
27%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
7
44%
2
8%
61-75
3
19%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 3:4 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2
Сармьенто
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сармьенто - Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Сармьенто 1:0
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Сармьенто 3:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Сармьенто
Точный счет
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
1:1
6 раз 24%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
11 раз 44%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
48
112
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
49
111
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1411
817
223
421
223
124
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9