Тур: 25.
2:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаJeremias James
19' Желтая карточкаNicolas Dubersarsky
0:1
30' ГолJeremias James
45' Желтая карточкаJonathan Herrera1
46' Желтая карточкаJonatan Goitia
63' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
1:1
64' ПенальтиDamian Puebla
2:1
69' ГолРомеро Сильвио
71' Желтая карточкаNicolas Benegas
89' Красная карточкаJuan Franco
90'+7
Ход матча
11'
30'
0:1
46'
64'
1:1
69'
2:1
71'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Jimenez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
История личных встреч
Институто Кордоба
Депортиво Риестра
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
108
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.2
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.2
|Russo Cordero
|5
|0.2
|Gregorio Rodríguez
|4
|0.16
|Facundo Suarez
|2
|0.08
|Fernando Alarcon
|2
|0.08
|Gonzalo Requena
|2
|0.08
|Gaston Lodico
|1
|0.04
|Jonas Acevedo
|1
|0.04
|Jeremias Lazaro
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|1
|0.04
|Juan Franco
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|9 (2)
|0.36
|Nicolas Benegas
|3 (1)
|0.12
|Brian Sanchez
|3
|0.12
|Antony Alonso
|3
|0.12
|Alan Barrionuevo
|2
|0.08
|Alexander Diaz
|2
|0.08
|Nicolas Torres
|1
|0.04
|Браво Гонзало
|1
|0.04
|Guillermo Pereira
|1
|0.04
|Jeremias James
|1
|0.04
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Pablo Monje
|0
|0
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Ignacio Arce
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|6
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Nicolas Dubersarsky
|6
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Damian Puebla
|4
|0
|Juan Franco
|2
|1
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Damian Batallini
|3
|0
|Gaston Lodico
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Facundo Suarez
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Gonzalo Requena
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|9
|1
|Milton Aaron Celiz
|8
|0
|Jonatan Goitia
|7
|0
|Рамирес Педро
|5
|1
|Кристиан Фаббиани
|4
|1
|Alan Barrionuevo
|3
|1
|Nicolas Torres
|4
|0
|Brian Sanchez
|3
|0
|Nicolas Benegas
|3
|0
|Guillermo Pereira
|2
|0
|Rodrigo Sayavedra
|2
|0
|Jonathan Herrera1
|2
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Ignacio Arce
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
|Mario Sanabria
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Депортиво Риестра
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
9
19
Институто Кордоба
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Депортиво Риестра
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
67% (16)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
42% (10)
54% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
24%
1
17%
1-15
3
18%
2
33%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
5
26%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
8
42%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
24%
3
33%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Забито
29
25
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
5
17%
2
8%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
6
21%
9
36%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
7
28%
5
20%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
5
20%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тигре - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Депортиво Риестра - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Депортиво Риестра
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Депортиво Риестра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
112
65
67
29
211
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
65
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
177
1014
618
222
222
123
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9