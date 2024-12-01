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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Институто Кордоба
2:1
Конец матча
Депортиво Риестра
0'
11' Желтая карточка
Jeremias James
19' Желтая карточка
Nicolas Dubersarsky
0:1
30' Гол
Jeremias James
45' Желтая карточка
Jonathan Herrera1
46' Желтая карточка
Jonatan Goitia
63' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz
1:1
64' Пенальти
Damian Puebla
2:1
69' Гол
Ромеро Сильвио
71' Желтая карточка
Nicolas Benegas
89' Красная карточка
Juan Franco
90'+7
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
42
Lautaro
Carrera
18
Lucas
Rodriguez
I
11
Damian
Batallini
19
Gaston
Lodico
47
Nicolas
Dubersarsky
22
Damian
Puebla
7
Gregorio
Rodríguez
9
Facundo
Suarez
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
22
Cristian
Paz
II
6
Jeremias
James
27
Jonatan
Goitia
14
Pablo
Monje
8
Milton
Aaron
Celiz
37
Mario
Sanabria
32
Nicolas
Benegas
9
Jonathan
Herrera1
Институто Кордоба
4-4-2
Депортиво Риестра
4-3-3

История личных встреч

Институто Кордоба
Депортиво Риестра

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

КПЛ
0:0
К
2:1
ПН
1:1
ПНЗB
0:0
ПНЗB
0:0
ПБ
2:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
108

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.2
Santiago Rodriguez III 5 0.2
Russo Cordero 5 0.2
Gregorio Rodríguez 4 0.16
Facundo Suarez 2 0.08
Fernando Alarcon 2 0.08
Gonzalo Requena 2 0.08
Gaston Lodico 1 0.04
Jonas Acevedo 1 0.04
Jeremias Lazaro 1 0.04
Ромеро Сильвио 1 0.04
Juan Franco 1 0.04
Lucas Rodriguez I 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 9 (2) 0.36
Nicolas Benegas 3 (1) 0.12
Brian Sanchez 3 0.12
Antony Alonso 3 0.12
Alan Barrionuevo 2 0.08
Alexander Diaz 2 0.08
Nicolas Torres 1 0.04
Браво Гонзало 1 0.04
Guillermo Pereira 1 0.04
Jeremias James 1 0.04
Nicolas Sansotre 0 0
Pablo Monje 0 0
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Ignacio Arce 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 6 1
Fernando Alarcon 7 0
Nicolas Dubersarsky 6 0
Jonathan Bay 4 0
Damian Puebla 4 0
Juan Franco 2 1
Lucas Rodriguez I 3 0
Damian Batallini 3 0
Gaston Lodico 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Russo Cordero 1 1
Facundo Suarez 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Gonzalo Requena 2 0
Francesco Lo Celso 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 9 1
Milton Aaron Celiz 8 0
Jonatan Goitia 7 0
Рамирес Педро 5 1
Кристиан Фаббиани 4 1
Alan Barrionuevo 3 1
Nicolas Torres 4 0
Brian Sanchez 3 0
Nicolas Benegas 3 0
Guillermo Pereira 2 0
Rodrigo Sayavedra 2 0
Jonathan Herrera1 2 0
Delfor Minervino 0 1
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Ignacio Arce 1 0
Alexander Diaz 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jeremias James 1 0
Mario Sanabria 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Депортиво Риестра
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Институто Кордоба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Депортиво Риестра
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
19
Институто Кордоба
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Депортиво Риестра
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
67% (16)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
42% (10)
54% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
24%
1
17%
1-15
3
18%
2
33%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
5
26%
31-45
3
25%
3
16%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
8
42%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
24%
3
33%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Забито

29
25
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
5
17%
2
8%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
6
21%
5
20%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
6
21%
9
36%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
7
28%
5
20%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
5
20%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тигре - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Ривер Плейт 2:3
Расинг Авельянеда - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Депортиво Риестра
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Депортиво Риестра - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Депортиво Риестра 0:0
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Депортиво Риестра

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Депортиво Риестра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
5
1.5
6
7
2
9
2.5
2
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
5
4
9
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
17
7
10
14
1.5
6
18
2
22
2.5
2
22
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 24 12 9 3 35 - 15 45
2.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
10.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
11.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
12.
Индепендьенте Авельянеда
 24 7 12 5 21 - 16 33
13.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 24 7 7 10 26 - 31 28
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
26.
Сармьенто
 24 5 9 10 16 - 25 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
2.
Велес Сарсфилд
 11 8 3 0 18 - 2 27
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
11.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
12.
Индепендьенте Авельянеда
 12 5 6 1 13 - 7 21
13.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
16.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
18.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 3 5 4 13 - 14 14
10.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 11 1 4 6 8 - 16 7
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
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    • 46'
      Хуан Франко уходит с поля. Руссо Кордеро выходит вместо него
    • 46'
      Yonatan Goitia получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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