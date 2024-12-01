Тур: 25.
2:0
Перерыв
0'
1:0
4' ГолАвалос Габриэль
16' Желтая карточкаПеллегрино Марко
23' Желтая карточкаSantiago Laquidain
25' Желтая карточкаВера Федерико
38' Желтая карточкаMatias Benitez
2:0
44' ГолSantiago Massa
Ход матча
4'
16'
25'
38'
44'
2:0
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego TarziaНападающий
- Запасные игроки
-
42 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
19 Alex Luna
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
-
29 Favio Cabral
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.6
Среднее время на гол
270
150
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
120
144
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|0.32
|Монтиэль Сантьяго
|4 (1)
|0.16
|Kevin Lomonaco
|2
|0.08
|Лойола Фелипе
|1
|0.04
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.04
|Santiago Massa
|1
|0.04
|Лопес Сантьяго
|1
|0.04
|Joaquin Laso
|1
|0.04
|Alexis Conelo
|1
|0.04
|Alex Luna
|1
|0.04
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.04
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марконе Иван
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
|Lautaro Millan
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Atencio
|4
|0.16
|Lucas Varaldo
|3 (1)
|0.12
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.12
|Favio Cabral
|3
|0.12
|Флорентин Хосе
|2
|0.08
|Juan Andres Meli
|2
|0.08
|Васкес Кевин
|2
|0.08
|Годой Матиас
|1
|0.04
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.04
|Matias Benitez
|1
|0.04
|Rafael Barrios
|1
|0.04
|Санабрия Матео
|1
|0.04
|Manuel Palavecino
|1
|0.04
|Yonatthan Rak
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|7
|1
|Joaquin Laso
|6
|1
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Вера Федерико
|5
|1
|Марконе Иван
|6
|0
|Alexis Conelo
|4
|1
|Lucas Gonzalez
|5
|0
|Alex Luna
|3
|1
|David Martinez
|4
|0
|Монтиэль Сантьяго
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Juan Fedorco
|3
|0
|Лойола Фелипе
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Diego Segovia
|2
|0
|Santiago Massa
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Abascia
|4
|2
|Годой Матиас
|6
|0
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Васкес Кевин
|4
|0
|Sebastian Valdez
|4
|0
|Rodrigo Atencio
|4
|0
|Rafael Barrios
|3
|0
|Yonatthan Rak
|3
|0
|Флорентин Хосе
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Cristian Vega
|1
|1
|Manuel Palavecino
|2
|0
|Matias Benitez
|1
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Franco Aragon
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Luis Miguel Angulo
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
|Омар де Фелиппе
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
5
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
6
9
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (7)
58% (14)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
3
20%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
6
46%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
33%
2
12%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
33%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
2
10%
8
32%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
3
15%
6
24%
76-90
Пропущено
17
32
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 18
5
29%
29%
5
16%
1-15
4
24%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
3
18%
9
28%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
3
18%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
5 раз 42%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
0
9 раз 38%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
66
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
159
519
915
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|12
|9
|3
|35 - 15
|45
|2.
|24
|13
|4
|7
|36 - 22
|43
|3.
|24
|11
|10
|3
|27 - 15
|43
|4.
|24
|11
|9
|4
|31 - 24
|42
|5.
|24
|10
|9
|5
|33 - 19
|39
|6.
|24
|10
|6
|8
|26 - 25
|36
|7.
|24
|10
|6
|8
|25 - 25
|36
|8.
|25
|10
|6
|9
|31 - 26
|36
|9.
|2:0
|25
|8
|12
|5
|23 - 16
|36
|10.
|24
|9
|8
|7
|28 - 23
|35
|11.
|25
|8
|10
|7
|30 - 28
|34
|12.
|24
|8
|9
|7
|18 - 17
|33
|13.
|25
|8
|9
|8
|26 - 27
|33
|14.
|24
|8
|8
|8
|21 - 20
|32
|15.
|25
|7
|11
|7
|23 - 28
|32
|16.
|24
|8
|7
|9
|19 - 24
|31
|17.
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|18.
|24
|7
|9
|8
|26 - 28
|30
|19.
|25
|7
|9
|9
|26 - 32
|30
|20.
|25
|7
|8
|10
|25 - 25
|29
|21.
|25
|6
|11
|8
|25 - 28
|29
|22.
|24
|7
|7
|10
|20 - 24
|28
|23.
|0:2
|25
|7
|7
|11
|26 - 33
|28
|24.
|24
|7
|5
|12
|18 - 24
|26
|25.
|24
|6
|6
|12
|19 - 33
|24
|26.
|24
|5
|9
|10
|16 - 25
|24
|27.
|25
|5
|8
|12
|21 - 31
|23
|28.
|24
|4
|8
|12
|12 - 30
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 2
|27
|3.
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|12
|8
|2
|2
|18 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|17 - 8
|26
|6.
|13
|7
|5
|1
|13 - 4
|26
|7.
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|8.
|13
|7
|4
|2
|16 - 7
|25
|9.
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|10.
|12
|7
|3
|2
|19 - 9
|24
|11.
|2:0
|13
|6
|6
|1
|15 - 7
|24
|12.
|11
|6
|4
|1
|15 - 7
|22
|13.
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|14.
|13
|6
|3
|4
|14 - 9
|21
|15.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|16.
|13
|5
|6
|2
|14 - 12
|21
|17.
|11
|5
|4
|2
|9 - 7
|19
|18.
|13
|4
|7
|2
|16 - 11
|19
|19.
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|21.
|13
|4
|5
|4
|8 - 9
|17
|22.
|11
|4
|4
|3
|6 - 6
|16
|23.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|24.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|25.
|0:2
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|26.
|12
|3
|5
|4
|14 - 13
|14
|27.
|12
|3
|4
|5
|10 - 12
|13
|28.
|11
|0
|5
|6
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|2.
|13
|4
|6
|3
|17 - 13
|18
|3.
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|4.
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|5.
|13
|4
|5
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|7 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|9 - 11
|14
|10.
|0:2
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|11 - 14
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 13
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|11 - 13
|13
|14.
|2:0
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|16.
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|17.
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|18.
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|19.
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|20.
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|21.
|12
|2
|4
|6
|7 - 14
|10
|22.
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|23.
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|24.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|25.
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|26.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|27.
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
|28.
|11
|0
|1
|10
|2 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|12 (4)
|Бельграно
|Хара Франко
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|9 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|9
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|1 12
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 9
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 9