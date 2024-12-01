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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 25.
Индепендьенте Авельянеда
2:0
Конец матча
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
1:0
4' Гол
Авалос Габриэль
16' Желтая карточка
Пеллегрино Марко
23' Желтая карточка
Santiago Laquidain
25' Желтая карточка
Вера Федерико
38' Желтая карточка
Matias Benitez
2:0
44' Гол
Santiago Massa
2:0
51' Не забитый пенальти
Авалос Габриэль
52' Желтая карточка
Марконе Иван
64' Желтая карточка
Santiago Massa
65' Желтая карточка
Лойола Фелипе
90'+5
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
6
Пеллегрино
Марко
15
Перес
Дамиан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
14
Lautaro
Millan
16
Santiago
Massa
9
Авалос
Габриэль
27
Diego
Tarzia
1
Luis
Ingolotti
2
Lucas
Abascia
15
Yonatthan
Rak
24
Santiago
Laquidain
13
Rafael
Barrios
26
Juan
Andres
Meli
8
Rodrigo
Atencio
5
Cristian
Vega
25
Флорентин
Хосе
11
Годой
Матиас
7
Matias
Benitez
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Сентраль Кордоба СдЕ
5-4-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:0
ЛП
0:1
ЛП
1:2
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
КДМЗ2
0:0
КДМЗ2
0:1
С
3:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.6

Среднее время на гол

270
150

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

120
144

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 8 (1) 0.32
Монтиэль Сантьяго 4 (1) 0.16
Kevin Lomonaco 2 0.08
Лойола Фелипе 1 0.04
Манкуэльо Федерико 1 0.04
Santiago Massa 1 0.04
Лопес Сантьяго 1 0.04
Joaquin Laso 1 0.04
Alexis Conelo 1 0.04
Alex Luna 1 0.04
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.04
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марконе Иван 0 0
Santiago Salle 0 0
Lautaro Millan 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Atencio 4 0.16
Lucas Varaldo 3 (1) 0.12
Tomas Molina 3 (2) 0.12
Favio Cabral 3 0.12
Флорентин Хосе 2 0.08
Juan Andres Meli 2 0.08
Васкес Кевин 2 0.08
Годой Матиас 1 0.04
Luis Miguel Angulo 1 0.04
Matias Benitez 1 0.04
Rafael Barrios 1 0.04
Санабрия Матео 1 0.04
Manuel Palavecino 1 0.04
Yonatthan Rak 0 0
Santiago Laquidain 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 7 1
Joaquin Laso 6 1
Марконе Иван 7 0
Лопес Сантьяго 5 1
Вера Федерико 5 1
Alexis Conelo 4 1
Lucas Gonzalez 5 0
Alex Luna 3 1
David Martinez 4 0
Монтиэль Сантьяго 4 0
Лойола Фелипе 4 0
Спорле Адриан 2 1
Santiago Massa 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Исла Маурисио 2 0
Рей Родриго 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Diego Segovia 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Javier Vallejo 1 0
Lautaro Millan 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Abascia 4 2
Годой Матиас 6 0
Santiago Laquidain 3 1
Васкес Кевин 4 0
Sebastian Valdez 4 0
Rodrigo Atencio 4 0
Rafael Barrios 3 0
Yonatthan Rak 3 0
Флорентин Хосе 3 0
Oscar Garrido 3 0
Juan Andres Meli 3 0
Cristian Vega 1 1
Manuel Palavecino 2 0
Matias Benitez 1 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Пильюд Иван 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Franco Aragon 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Luis Miguel Angulo 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Омар де Фелиппе 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
5
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сентраль Кордоба СдЕ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

6
9
Индепендьенте Авельянеда
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
64% (16)
12% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
14%
1
8%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
1
7%
5
42%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
2
25%
4
24%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
12%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
1
13%
6
46%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

9
17
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
33%
2
12%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
33%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
14%
2
8%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
3
14%
8
32%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
5
23%
4
16%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Пропущено

17
34
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 19
5
29%
29%
6
18%
1-15
4
24%
4
12%
16-30
1
6%
5
15%
31-45
3
18%
9
26%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
3
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 3:0
Сармьенто - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Риестра 3:1 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Росарио Сентраль 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Уракан - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Барракас Сентраль 2:1 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Темперлей 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
6 раз 50%
0
5 раз 42%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
0
10 раз 40%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
6
6
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
15
10
6
19
1.5
9
16
2
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 25 12 10 3 35 - 15 46
2.
Расинг Авельянеда
 24 13 4 7 36 - 22 43
3.
Уракан
 24 11 10 3 27 - 15 43
4.
Тальерес Кордоба
 24 11 9 4 31 - 24 42
5.
Ривер Плейт
 24 10 9 5 33 - 19 39
6.
Унион Санта-Фе
 24 10 6 8 26 - 25 36
7.
Атлетико Тукуман
 24 10 6 8 25 - 25 36
8.
Институто Кордоба
 25 10 6 9 31 - 26 36
9.
Индепендьенте Авельянеда
 25 8 12 5 23 - 16 36
10.
Бока Хуниорс
 24 9 8 7 28 - 23 35
11.
Бельграно
 25 8 10 7 30 - 28 34
12.
Платенсе
 24 8 9 7 18 - 17 33
13.
Депортиво Риестра
 25 8 9 8 26 - 27 33
14.
Химнасия Ла-Плата
 24 8 8 8 21 - 20 32
15.
Ланус
 25 7 11 7 23 - 28 32
16.
Индепендьенте Ривадавия
 24 8 7 9 19 - 24 31
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 24 7 10 7 27 - 26 31
18.
Тигре
 24 7 9 8 26 - 28 30
19.
Дефенса и Хустисия
 25 7 9 9 26 - 32 30
20.
Росарио Сентраль
 25 7 8 10 25 - 25 29
21.
Годой Крус
 25 6 11 8 25 - 28 29
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 24 7 7 10 20 - 24 28
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 25 7 7 11 26 - 33 28
24.
Архентинос Хуниорс
 24 7 5 12 18 - 24 26
25.
Сармьенто
 0:0 25 5 10 10 16 - 25 25
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 24 6 6 12 19 - 33 24
27.
Банфилд
 25 5 8 12 21 - 31 23
28.
Барракас Сентраль
 24 4 8 12 12 - 30 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 0:0 12 8 4 0 18 - 2 28
2.
Депортиво Риестра
 13 8 4 1 19 - 9 28
3.
Расинг Авельянеда
 11 8 2 1 20 - 8 26
4.
Атлетико Тукуман
 12 8 2 2 18 - 11 26
5.
Унион Санта-Фе
 13 8 2 3 17 - 8 26
6.
Уракан
 13 7 5 1 13 - 4 26
7.
Ривер Плейт
 12 7 4 1 24 - 8 25
8.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 16 - 7 25
9.
Бока Хуниорс
 11 7 3 1 17 - 7 24
10.
Институто Кордоба
 12 7 3 2 19 - 9 24
11.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 6 1 15 - 7 24
12.
Тальерес Кордоба
 11 6 4 1 15 - 7 22
13.
Дефенса и Хустисия
 12 5 6 1 13 - 10 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 13 6 3 4 14 - 9 21
15.
Бельграно
 13 6 3 4 18 - 15 21
16.
Ланус
 13 5 6 2 14 - 12 21
17.
Индепендьенте Ривадавия
 11 5 4 2 9 - 7 19
18.
Годой Крус
 13 4 7 2 16 - 11 19
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 4 6 2 16 - 12 18
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 14 - 17 18
21.
Сармьенто
 0:0 13 4 5 4 8 - 9 17
22.
Платенсе
 11 4 4 3 6 - 6 16
23.
Росарио Сентраль
 12 4 4 4 14 - 12 16
24.
Тигре
 13 3 6 4 14 - 17 15
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 4 2 6 13 - 17 14
26.
Банфилд
 12 3 5 4 14 - 13 14
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 10 - 12 13
28.
Барракас Сентраль
 11 0 5 6 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 5 5 3 16 - 17 20
2.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 4 6 3 17 - 13 18
3.
Уракан
 11 4 5 2 14 - 11 17
4.
Расинг Авельянеда
 13 5 2 6 16 - 14 17
5.
Платенсе
 13 4 5 4 12 - 11 17
6.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 11 15
7.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 3 5 10 - 12 15
8.
Барракас Сентраль
 13 4 3 6 7 - 12 15
9.
Ривер Плейт
 12 3 5 4 9 - 11 14
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 3 5 5 13 - 16 14
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 12 3 4 5 11 - 14 13
12.
Бельграно
 12 2 7 3 12 - 13 13
13.
Росарио Сентраль
 13 3 4 6 11 - 13 13
14.
Индепендьенте Авельянеда
 12 2 6 4 8 - 9 12
15.
Институто Кордоба
 13 3 3 7 12 - 17 12
16.
Индепендьенте Ривадавия
 13 3 3 7 10 - 17 12
17.
Химнасия Ла-Плата
 11 2 5 4 7 - 11 11
18.
Ланус
 12 2 5 5 9 - 16 11
19.
Бока Хуниорс
 13 2 5 6 11 - 16 11
20.
Унион Санта-Фе
 11 2 4 5 9 - 17 10
21.
Атлетико Тукуман
 12 2 4 6 7 - 14 10
22.
Годой Крус
 12 2 4 6 9 - 17 10
23.
Дефенса и Хустисия
 13 2 3 8 13 - 22 9
24.
Банфилд
 13 2 3 8 7 - 18 9
25.
Сармьенто
 0:0 12 1 5 6 8 - 16 8
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 1 3 7 5 - 16 6
27.
Депортиво Риестра
 12 0 5 7 7 - 18 5
28.
Архентинос Хуниорс
 11 0 1 10 2 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 12 (4)
Бельграно Хара Франко 12 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 10 (1)
Банфилд Milton Gimenez 9 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 9
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 1 12
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 10
Банфилд Cristian Nunez 1 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 9
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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